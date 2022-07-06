https://tr.sputniknews.com/20220706/sierra-leoneda-toplam-187-golun-atildigi-iki-maca-sike-incelemesi-1058374201.html

Sierra Leone'da toplam 187 golün atıldığı iki maça şike incelemesi

Sierra Leone'da toplam 187 golün atıldığı iki maça şike incelemesi

Sierra Leone Futbol Federasyonu (SLFA), 1. Lig'de 187 golün atıldığı 2 maçı inceleme kararı aldı. 06.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-06T11:43+0300

2022-07-06T11:43+0300

2022-07-06T11:43+0300

spor

maç

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Ülkede devam eden 1. Lig turnuvasında 3 Temmuz Pazar günü oynanan maçlarda Kahunla Rangers, Lumbebu United ekibini 95-0 yenerken, Gulf FC ise Koquima Lebanon'u 91-1 mağlup etti.En çok gol atan takımın Süper Lig'e çıkacağı maçların ilk yarıları 2-0 ve 7-1'lik skorlarla tamamlanırken, şike şüphesi nedeniyle her iki sonuç da tescil edilmedi.Kahunla Rangers ve Gulf FC'in kazandığı maçlar, Sierra Leone futbol tarihinin en farklı galibiyetleri olarak tarihe geçti.'Yapılanların cezasız kalmasına izin veremeyiz'SLFA Başkanı Thomas Daddy Brima, atılan gollerin incelemeye alındığını belirtti.

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