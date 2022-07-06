https://tr.sputniknews.com/20220706/sierra-leoneda-toplam-187-golun-atildigi-iki-maca-sike-incelemesi-1058374201.html
Sierra Leone'da toplam 187 golün atıldığı iki maça şike incelemesi
Sierra Leone'da toplam 187 golün atıldığı iki maça şike incelemesi
Sierra Leone Futbol Federasyonu (SLFA), 1. Lig'de 187 golün atıldığı 2 maçı inceleme kararı aldı. 06.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-06T11:43+0300
2022-07-06T11:43+0300
2022-07-06T11:43+0300
spor
maç
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Ülkede devam eden 1. Lig turnuvasında 3 Temmuz Pazar günü oynanan maçlarda Kahunla Rangers, Lumbebu United ekibini 95-0 yenerken, Gulf FC ise Koquima Lebanon'u 91-1 mağlup etti.En çok gol atan takımın Süper Lig'e çıkacağı maçların ilk yarıları 2-0 ve 7-1'lik skorlarla tamamlanırken, şike şüphesi nedeniyle her iki sonuç da tescil edilmedi.Kahunla Rangers ve Gulf FC'in kazandığı maçlar, Sierra Leone futbol tarihinin en farklı galibiyetleri olarak tarihe geçti.'Yapılanların cezasız kalmasına izin veremeyiz'SLFA Başkanı Thomas Daddy Brima, atılan gollerin incelemeye alındığını belirtti.
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maç
Sierra Leone'da toplam 187 golün atıldığı iki maça şike incelemesi
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Sierra Leone Futbol Federasyonu (SLFA), 1. Lig'de 187 golün atıldığı 2 maçı inceleme kararı aldı.
Ülkede devam eden 1. Lig turnuvasında 3 Temmuz Pazar günü oynanan maçlarda Kahunla Rangers, Lumbebu United ekibini 95-0 yenerken, Gulf FC ise Koquima Lebanon'u 91-1 mağlup etti.
En çok gol atan takımın Süper Lig'e çıkacağı maçların ilk yarıları 2-0 ve 7-1'lik skorlarla tamamlanırken, şike şüphesi nedeniyle her iki sonuç da tescil edilmedi.
Kahunla Rangers ve Gulf FC'in kazandığı maçlar, Sierra Leone futbol tarihinin en farklı galibiyetleri olarak tarihe geçti.
'Yapılanların cezasız kalmasına izin veremeyiz'
SLFA Başkanı Thomas Daddy Brima, atılan gollerin incelemeye alındığını belirtti.
"Yapılanların cezasız kalmasına izin veremeyiz. Sorumluların yolsuzlukla mücadele komisyonunun önüne çıkması ve eylemlerinin hesabını vermesi gerekecek."