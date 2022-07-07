https://tr.sputniknews.com/20220707/amerikali-basketbolcu-griner-uyusturucu-kacakciligi-sucunu-kabul-etti-1058446268.html
Amerikalı basketbolcu Brittney Griner, uyuşturucu kaçakçılığı suçunu kabul etti
Amerikalı basketbolcu Brittney Griner, uyuşturucu kaçakçılığı suçunu kabul etti
Rusya'da uyuşturucu bulundurmak ve uyuşturucu kaçakçılığı yapmakla suçlanan ABD'li basketbolcu Brittney Griner, suçunu tamamen kabul etti. 07.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-07T19:54+0300
2022-07-07T19:54+0300
2022-07-07T19:54+0300
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basketbol
rusya
uyuşturucu
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Himki Şehir Mahkemesi’nde, bugünkü duruşma sırasında konuşan Griner, suç işlemek ve bagajında uyuşturucu taşımak gibi bir niyetinin olmadığını kaydetti. Basketbolcu, çantalarını aceleyle topladığı için bunun yaşandığını söyledi.2016 ve 2020 Olimpiyat şampiyonu olan Griner, satma amacı olmaksızın yasa dışı olarak uyuşturucu bulundurmak ve önemli miktarda kaçakçılığı yapmakla suçlanıyor.2015’ten beri Rus basketbol takımı UGMK Yekaterinburg formasını giyen ABD’li basketbolcu, 17 Şubat 2022 tarihinde Moskova havalimanında, çantasında haşhaş yağı tespit edilerek gözaltına alınmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220620/kremlin-sozcusu-amerikali-parali-askerler-cenevre-sozlesmesinden-yararlanamaz-1057671101.html
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Amerikalı basketbolcu Brittney Griner, uyuşturucu kaçakçılığı suçunu kabul etti
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Rusya'da uyuşturucu bulundurmak ve uyuşturucu kaçakçılığı yapmakla suçlanan ABD'li basketbolcu Brittney Griner, suçunu tamamen kabul etti.
Himki Şehir Mahkemesi’nde, bugünkü duruşma sırasında konuşan Griner, suç işlemek ve bagajında uyuşturucu taşımak gibi bir niyetinin olmadığını kaydetti. Basketbolcu, çantalarını aceleyle topladığı için bunun yaşandığını söyledi.
2016 ve 2020 Olimpiyat şampiyonu olan Griner, satma amacı olmaksızın yasa dışı olarak uyuşturucu bulundurmak ve önemli miktarda kaçakçılığı yapmakla suçlanıyor.
2015’ten beri Rus basketbol takımı UGMK Yekaterinburg formasını giyen ABD’li basketbolcu, 17 Şubat 2022 tarihinde Moskova havalimanında, çantasında haşhaş yağı tespit edilerek gözaltına alınmıştı.