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Bakan Koca: Doktor önlüğünü şiddetin lekesinden korumak için kararlılıkla çalışacağız
Bakan Koca: Doktor önlüğünü şiddetin lekesinden korumak için kararlılıkla çalışacağız
Sağlık Bakanı Koca, Konya Şehir Hastanesi'nde görev yapan Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'nın öldürülmesine ilişkin, "Doktor önlüğünü şiddetin lekesinden... 07.07.2022, Sputnik Türkiye
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fahrettin koca
ekrem karakaya
doktor
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya’da kardiyoloji doktoru Ekrem Karakaya’nın uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin yeni bir açıklama yaptı.Bakan Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
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fahrettin koca, ekrem karakaya, doktor

Bakan Koca: Doktor önlüğünü şiddetin lekesinden korumak için kararlılıkla çalışacağız

00:17 07.07.2022 (güncellendi: 01:04 07.07.2022)
© AASağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2022
© AA
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Sağlık Bakanı Koca, Konya Şehir Hastanesi'nde görev yapan Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'nın öldürülmesine ilişkin, "Doktor önlüğünü şiddetin lekesinden korumak için kararlılıkla çalışacağız. Herkes bundan emin olsun " ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya’da kardiyoloji doktoru Ekrem Karakaya’nın uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin yeni bir açıklama yaptı.
Bakan Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
Doktor önlüğünü şiddetin lekesinden korumak için kararlılıkla çalışacağız. Herkes bundan emin olsun. Bugün kaybettiğimiz arkadaşımız Dr. Ekrem Karakaya’nın ailesi, tüm sağlık camiası emin olsun. Halkımızdan hekimine karşı daha büyük bir saygı, daha özenli tutum bekliyorum.
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