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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doktor Ekrem Karakaya'nın ailesine taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doktor Ekrem Karakaya'nın ailesine taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da görev yaptığı hastanede uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden doktor Ekrem Karakaya’nın ailesiyle... 07.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-07T14:39+0300
2022-07-07T14:44+0300
türkiye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hastanede silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden doktor Ekrem Karakaya'nın ailesiyle telefonda görüşerek taziyelerini iletti.Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın öldürülen doktor Ekrem Karakaya'nın ailesini ziyaretinde, anne Zekiye Karakaya ve ağabey Mehmet Murat Karakaya ile telefonda görüştü.Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, doktor Karakaya'nın menfur bir saldırı sonucu vefat etmesinden büyük üzüntü duyduğunu ifade ederek merhuma Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, doktorlara ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi ve en üst düzeyde cezalandırılması için gereken adımları en güçlü şekilde atmaya devam edeceklerini belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20220707/saglik-calisanlari-is-birakiyor-yasatirken-olmek-istemiyoruz-1058423462.html
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recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doktor Ekrem Karakaya'nın ailesine taziye telefonu

14:39 07.07.2022 (güncellendi: 14:44 07.07.2022)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da görev yaptığı hastanede uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden doktor Ekrem Karakaya’nın ailesiyle telefonda görüşerek taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hastanede silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden doktor Ekrem Karakaya'nın ailesiyle telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın öldürülen doktor Ekrem Karakaya'nın ailesini ziyaretinde, anne Zekiye Karakaya ve ağabey Mehmet Murat Karakaya ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, doktor Karakaya'nın menfur bir saldırı sonucu vefat etmesinden büyük üzüntü duyduğunu ifade ederek merhuma Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, doktorlara ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi ve en üst düzeyde cezalandırılması için gereken adımları en güçlü şekilde atmaya devam edeceklerini belirtti.
Sağlık çalışanları iş bırakıyor: 'Yaşatırken ölmek istemiyoruz' - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2022
TÜRKİYE
Sağlık çalışanları iş bırakıyor: 'Yaşatırken ölmek istemiyoruz'
12:57
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