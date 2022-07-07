https://tr.sputniknews.com/20220707/cumhurbaskani-erdogandan-doktor-ekrem-karakayanin-ailesine-taziye-telefonu-1058429054.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doktor Ekrem Karakaya'nın ailesine taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doktor Ekrem Karakaya'nın ailesine taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da görev yaptığı hastanede uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden doktor Ekrem Karakaya’nın ailesiyle... 07.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-07T14:39+0300

2022-07-07T14:39+0300

2022-07-07T14:44+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hastanede silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden doktor Ekrem Karakaya'nın ailesiyle telefonda görüşerek taziyelerini iletti.Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın öldürülen doktor Ekrem Karakaya'nın ailesini ziyaretinde, anne Zekiye Karakaya ve ağabey Mehmet Murat Karakaya ile telefonda görüştü.Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, doktor Karakaya'nın menfur bir saldırı sonucu vefat etmesinden büyük üzüntü duyduğunu ifade ederek merhuma Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, doktorlara ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi ve en üst düzeyde cezalandırılması için gereken adımları en güçlü şekilde atmaya devam edeceklerini belirtti.

https://tr.sputniknews.com/20220707/saglik-calisanlari-is-birakiyor-yasatirken-olmek-istemiyoruz-1058423462.html

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recep tayyip erdoğan