https://tr.sputniknews.com/20220707/elon-muskin-sahibi-oldugu-yapay-zeka-sirketinin-yoneticisinden-ikiz-bebekleri-oldu-1058415926.html

'Elon Musk'ın, sahibi olduğu yapay zeka şirketinin yöneticisinden ikiz bebekleri oldu'

'Elon Musk'ın, sahibi olduğu yapay zeka şirketinin yöneticisinden ikiz bebekleri oldu'

ABD medyasına yansıyan haberlere göre, Tesla ve SpaceX'in de aralarında olduğu çok sayıda şirketin sahibi olan Elon Musk'ın çocuklarının sayısı 9'a yükseldi. 07.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-07T10:30+0300

2022-07-07T10:30+0300

2022-07-07T10:32+0300

yaşam

elon musk

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çocuk

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Dünyanın en zengin adamı olan Elon Musk'ın, geçtiğimiz yıl ikiz bebek sahibi olduğu ortaya çıktı.Hali hazırda ilk eşi Justine Musk'tan 5, Grimes olarak bilinen Kanadalı şarkıcı Claire Boucher'den 2 çocuğu olan Elon Musk'ın, sahibi olduğu yapay zeka şirketi Neuralink'te yönetici olarak çalışan Shivon Zilis ile birlikte ikiz bebeklerinin doğduğu öğrenildi.Business Insider gazetesinin ulaştığı belgelere göre Musk ve Zilis, bebeklerinin isimlerinin değiştirilmesi yönünde mahkemeye dilekçe sundu. Dilekçede çocuklara Musk'ın soyisminin verilmesi, Zilis'in soyisminin ise çocuklara orta isim olarak verilmesi talep edildi. Dava dilekçesinin, yanı zamanda bebeklerin doğum yeri olan Teksas'ın Austin şehrinde mahkemeye sunulduğu ve mahkemenin başvuruyu kabul ettiği kaydedildi.Zilis'in ikiz bebekleri Kasım 2021'de dünyaya getirdiği öğrenildi. İddialar doğruysa, bu tarih Musk ve Boucher'ın ikinci çocuklarını taşıyıcı annelik yöntemiyle kucaklarına aldığı tarihten yalnızca birkaç hafta önceye tekabül ediyor.Kanada'da doğan 36 yaşındaki Zilis, Yale Üniversitesi'nde ekonomi ve felsefe okuduktan sonra, IBM ve Bloomberg Beta gibi şirketlerde çalıştı. Yapay zeka alanında yükselen yıldız isimlerden biri olarak görülen Zilis, Forbes'un 30 yaş altı, LinkedIn'in ise 35 yaş altı önemli kişiler listesinde yer alıyor.Neuralink'te operasyon ve özel projeler müdürü olarak çalışan Zilis'in şirkete Mayıs 2017'de girdiği kaydedildi.

https://tr.sputniknews.com/20220621/elon-muskin-trans-kizi-ismini-degistiriyor-babamla-bagim-kalsin-istemiyorum-1057694394.html

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