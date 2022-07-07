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https://tr.sputniknews.com/20220707/pazarcilarin-park-tartismasinda-kalabaligin-uzerine-tufekle-ates-acildi-10-yarali-1058455094.html
Pazarcıların 'park' tartışmasında kalabalığın üzerine tüfekle ateş açıldı: 10 yaralı
Pazarcıların 'park' tartışmasında kalabalığın üzerine tüfekle ateş açıldı: 10 yaralı
Mersin'in Tarsus ilçesinde, pazarcılar arasında çıkan araç park etme tartışmasında bir kişinin pompalı av tüfeğiyle kalabalığın üzerine ateş açması sonucu 1'i... 07.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-07T23:22+0300
2022-07-07T23:22+0300
türkiye
mersin
tarsus
pazar
kavga
saldırı
silahlı saldırı
esnaf
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Olay, gündüz saatlerinde ilçeye bağlı Mersin Tarsus'ta Yarbay Şemsettin Mahallesi'ndeki pazar yerinde meydana geldi. Pazarcılık yapan F.A. ve M.Ç. arasında iddiaya göre, araç park meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma, esnafların araya girmesiyle son buldu. Ancak olaydan birkaç saat sonra ikili arasında yeniden tartışma alevlendi. Pazarcıların yakınlarının da dahil olduğu tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce taraflar birbirlerine sopa ve taşlarla saldırdı. Bu sırada sebze getirdikleri araca gidip pompalı av tüfeğini alan M.Ç.'nin kardeşi K.Ç., kalabalığın üzerine ateş açtı. Saldırganın tüfeğinden çıkan saçmalar, 1'i çocuk 10 kişiyi yaraladı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Olayın ardından silahı kullanan K.Ç. ve kavgaya karışan çok sayıda kişiyi gözaltına alan polis, soruşturmaya devam ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20220707/istedigi-ilac-yazilmayinca-hastanedeki-guvenlik-gorevlilerine-saldirdi-1058433006.html
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mersin, tarsus, pazar, kavga, saldırı, silahlı saldırı, esnaf

Pazarcıların 'park' tartışmasında kalabalığın üzerine tüfekle ateş açıldı: 10 yaralı

23:22 07.07.2022
© DHAMersin'in Tarsus ilçesinde, pazarcılar arasında çıkan araç park etme tartışmasında bir kişinin pompalı av tüfeğiyle kalabalığın üzerine ateş açması sonucu 1'i çocuk 10 kişi yaralandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, pazarcılar arasında çıkan araç park etme tartışmasında bir kişinin pompalı av tüfeğiyle kalabalığın üzerine ateş açması sonucu 1'i çocuk 10 kişi yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2022
© DHA
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Mersin'in Tarsus ilçesinde, pazarcılar arasında çıkan araç park etme tartışmasında bir kişinin pompalı av tüfeğiyle kalabalığın üzerine ateş açması sonucu 1'i çocuk 10 kişi yaralandı.
Olay, gündüz saatlerinde ilçeye bağlı Mersin Tarsus'ta Yarbay Şemsettin Mahallesi'ndeki pazar yerinde meydana geldi. Pazarcılık yapan F.A. ve M.Ç. arasında iddiaya göre, araç park meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Tartışma, esnafların araya girmesiyle son buldu. Ancak olaydan birkaç saat sonra ikili arasında yeniden tartışma alevlendi. Pazarcıların yakınlarının da dahil olduğu tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce taraflar birbirlerine sopa ve taşlarla saldırdı.
Bu sırada sebze getirdikleri araca gidip pompalı av tüfeğini alan M.Ç.'nin kardeşi K.Ç., kalabalığın üzerine ateş açtı. Saldırganın tüfeğinden çıkan saçmalar, 1'i çocuk 10 kişiyi yaraladı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayın ardından silahı kullanan K.Ç. ve kavgaya karışan çok sayıda kişiyi gözaltına alan polis, soruşturmaya devam ediyor.
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