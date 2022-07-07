https://tr.sputniknews.com/20220707/ukrayna-first-ladysi-yelena-zelenskaya-time-dergisinin-kapaginda-1058438484.html
Ukrayna First Lady’si Yelena Zelenskaya TIME dergisinin kapağında
Ukrayna First Lady’si Yelena Zelenskaya TIME dergisinin kapağında
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin eşi, First Lady Yelena Zelenskaya ilk kez TIME dergisine kapak oldu. Zelenskaya’nın fotoğrafını Ukraynalı... 07.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-07T17:16+0300
2022-07-07T17:16+0300
2022-07-07T17:16+0300
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Zelenskaya, Rusya’nın Ukrayna’daki operasyonunun ilk zamanlarındaki gibi eşi ile ayrı yaşadıklarını, şu anda ailesinin normal yaşama dönmesi şansının düşük olduğunu söyledi.First Lady, operasyonun ilk günlerinde kendisi ve çocukları ile ilgili alınan güvenlik önlemlerinin detayları konusunda ilk kez bilgi verdi. Zelenskaya’ya göre, ailesi sürekli yer değiştirdi ve elektronik cihaz kullanamadı.Makalede, “Mobil cihazlarını yanlarına alamadılar, sosyal medya hesaplarına giriş yapamadılar, zira bunlar takip için kullanılabilirdi. Ukrayna’da kaldılar, ama güvenlik için sürekli yer değiştirmek zorunda kaldılar” ifadeleri yer aldı.Bununla birlikte güvenlik sebebi ile Zelenskaya ve çocukların Zelenskiy ile görüntülü olarak görüşmesine izin verilmedi. Aile birkaç hafta boyunca sadece önceden hazırlık yapmak suretiyle güvenli telefon hatları üzerinden konuştu.TIME dergisinin kapağındaki fotoğraf da haziran ayının sonunda First Lady’nin cumhurbaşkanlığındaki ofisinde çekildi.Zelenskiy devlet başkanlığı kariyerinde ikinci kez, 28 Nisan’da TIME’ın kapağında yer almıştı.
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Ukrayna First Lady’si Yelena Zelenskaya TIME dergisinin kapağında
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin eşi, First Lady Yelena Zelenskaya ilk kez TIME dergisine kapak oldu. Zelenskaya’nın fotoğrafını Ukraynalı fotoğrafçı Aleksandr Çekmenev çekti.
Zelenskaya, Rusya’nın Ukrayna’daki operasyonunun ilk zamanlarındaki gibi eşi ile ayrı yaşadıklarını, şu anda ailesinin normal yaşama dönmesi şansının düşük olduğunu söyledi.
First Lady, operasyonun ilk günlerinde kendisi ve çocukları ile ilgili alınan güvenlik önlemlerinin detayları konusunda ilk kez bilgi verdi. Zelenskaya’ya göre, ailesi sürekli yer değiştirdi ve elektronik cihaz kullanamadı.
Makalede, “Mobil cihazlarını yanlarına alamadılar, sosyal medya hesaplarına giriş yapamadılar, zira bunlar takip için kullanılabilirdi. Ukrayna’da kaldılar, ama güvenlik için sürekli yer değiştirmek zorunda kaldılar” ifadeleri yer aldı.
Bununla birlikte güvenlik sebebi ile Zelenskaya ve çocukların Zelenskiy ile görüntülü olarak görüşmesine izin verilmedi. Aile birkaç hafta boyunca sadece önceden hazırlık yapmak suretiyle güvenli telefon hatları üzerinden konuştu.
TIME dergisinin kapağındaki fotoğraf da haziran ayının sonunda First Lady’nin cumhurbaşkanlığındaki ofisinde çekildi.
Zelenskiy devlet başkanlığı kariyerinde ikinci kez, 28 Nisan’da TIME’ın kapağında yer almıştı.