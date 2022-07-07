https://tr.sputniknews.com/20220707/ukrayna-first-ladysi-yelena-zelenskaya-time-dergisinin-kapaginda-1058438484.html

Ukrayna First Lady’si Yelena Zelenskaya TIME dergisinin kapağında

Ukrayna First Lady’si Yelena Zelenskaya TIME dergisinin kapağında

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin eşi, First Lady Yelena Zelenskaya ilk kez TIME dergisine kapak oldu. Zelenskaya’nın fotoğrafını Ukraynalı... 07.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-07T17:16+0300

2022-07-07T17:16+0300

2022-07-07T17:16+0300

ukrayna krizi

elena zelenskaya

time

ukrayna

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Zelenskaya, Rusya’nın Ukrayna’daki operasyonunun ilk zamanlarındaki gibi eşi ile ayrı yaşadıklarını, şu anda ailesinin normal yaşama dönmesi şansının düşük olduğunu söyledi.First Lady, operasyonun ilk günlerinde kendisi ve çocukları ile ilgili alınan güvenlik önlemlerinin detayları konusunda ilk kez bilgi verdi. Zelenskaya’ya göre, ailesi sürekli yer değiştirdi ve elektronik cihaz kullanamadı.Makalede, “Mobil cihazlarını yanlarına alamadılar, sosyal medya hesaplarına giriş yapamadılar, zira bunlar takip için kullanılabilirdi. Ukrayna’da kaldılar, ama güvenlik için sürekli yer değiştirmek zorunda kaldılar” ifadeleri yer aldı.Bununla birlikte güvenlik sebebi ile Zelenskaya ve çocukların Zelenskiy ile görüntülü olarak görüşmesine izin verilmedi. Aile birkaç hafta boyunca sadece önceden hazırlık yapmak suretiyle güvenli telefon hatları üzerinden konuştu.TIME dergisinin kapağındaki fotoğraf da haziran ayının sonunda First Lady’nin cumhurbaşkanlığındaki ofisinde çekildi.Zelenskiy devlet başkanlığı kariyerinde ikinci kez, 28 Nisan’da TIME’ın kapağında yer almıştı.

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elena zelenskaya, time, ukrayna