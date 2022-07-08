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ABD'de gökyüzü yeşile döndü

ABD'de gökyüzü yeşile döndü

ABD’nin Güney Dakota eyaletinde yer alan Sioux Falls’ta fırtınanın etkisi ile gökyüzü yeşile döndü. 08.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-08T00:50+0300

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yaşam

gökyüzü

abd

güney dakota

renk

yeşil

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ABD'nin Güney Dakota eyaletinde yer alan Sioux Falls'ta 5 Temmuz'da derecho fırtınasının etkili olması ile gökyüzü yeşile büründü. Gökyüzünün rengi, bölge sakinlerini şaşırtırken, görüntüler sosyal medyada gündem oldu.Uzmanlar, gökyüzünün neden yeşile döndüğünün net olmadığını ancak, temel nedenin bulutların çok fazla su taşıması nedeniyle mavi ışık yayma eğiliminde olduğu ve mavi ışığın gün batımından gelen kırmızı ve sarı ışıkla birleştiğinde gökyüzünün yeşile döndüğü üzerinde duruyor.Ulusal Hava Durumu Servisi tarafından yapılan açıklamada ise, derecho fırtınasının etkili olduğu Güney Dakota, Minnesota ve Iowa'da yaklaşık 30 bin kişinin saatlerce elektriksiz kaldığı aktarıldı. Açıklamada, söz konusu fırtınanın saatte 93 kilometre rüzgar hızına sahip olduğu ifade edildi.

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gökyüzü, abd, güney dakota, renk, yeşil