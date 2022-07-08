https://tr.sputniknews.com/20220708/akbankta-sistem-arizasi-sistemlerimizde-yavaslama-ve-aksamalar-yasiyoruz-1058479170.html

Akbank'ta sistem arızası: 'Sistemlerimizde yavaşlama ve aksamalar yaşıyoruz'

Akbank'ta sistem arızası: 'Sistemlerimizde yavaşlama ve aksamalar yaşıyoruz'

Akbank'ın mobil uygulamasında teknik bir arıza yaşandı. Banka tarafından yapılan açıklamada 'aşırı yoğunluk' sebep olarak gösterildi. 08.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-08T13:55+0300

2022-07-08T13:55+0300

2022-07-08T13:57+0300

türkiye

akbank

banka

teknik arıza

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Akbank, mobil uygulamasına girmeye çalışan kullanıcılar hatayla karşılaştı. Akbank'tan konuya ilişkin açıklama yayımlanırken, sorunun aşırı yoğunluktan kaynaklandığı ve en kısa sürede çözüme kavuşturulacağı belirtildi.Akbank'tan yapılan açıklamada "Sistemlerimizde yoğunluk nedeniyle yavaşlama ve aksamalar yaşıyoruz. Tüm birimlerimiz konuyla ilgili çalışmakta olup sürece dair bilgilendirme yapmaya devam edeceğiz. Yaşadığınız aksaklıktan dolayı özür dileriz" ifadeleri yer aldı.

https://tr.sputniknews.com/20211207/yemeksepeti-sitesine-erisim-sikintisi-teknik-ariza-1051517303.html

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akbank, banka, teknik arıza