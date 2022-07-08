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Alman parlamentosu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini onayladı
Alman parlamentosu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini onayladı
Almanya Federal Meclisi, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik protokolünü içeren yasa tasarısını kabul etti. 08.07.2022, Sputnik Türkiye
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Meclisteki oylamada Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller, Hür Demokrat Parti (FDP), Hristiyan Birlik Partileri (CDU-CSU) ile Almanya için Alternatif Partisi (AfD), İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine tam destek verirken Sol Parti (Die Linke) protokolün onaylanmasına ilişkin yasaya karşı çıktı.Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Finlandiya ve İsveç'in attığı adımın önemli ve doğru olduğunu, desteği de hak ettiğini belirterek, şunları kaydetti: "NATO'nun kuzey ve doğu kanadı belirleyici güç kazanmaktadır. Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya kabulüyle özgürlük ve demokrasiyi güçlendiriyoruz. Katılım sadece ittifakı artırmakla kalmıyor, aynı zamanda Avrupa ve transatlantikte dayanışma ve birliği de artırıyor. Böylece bu birliği bozmak isteyenleri caydırıyor."Almanya Dışişleri Bakanlığı nezdinde Devlet Bakanı Tobias Lindner ise "Finlandiya ve İsveç'in Kuzey Atlantik Savunma İttifakı'na planlanan katılımı, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşın bir sonucu olarak Avrupa'da ve dünyada yaşadığımız şoklar göz önüne alındığında, bizim ve ortaklarımız için olağanüstü önem taşımaktadır. Bugün NATO'nun demokratik değerlerini güçlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220706/kanada-isvec-ve-finlandiyanin-natoya-katilimini-onayladi-1058372165.html
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almanya, isveç, finlandiya, nato

Alman parlamentosu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini onayladı

12:31 08.07.2022
© AFP 2022 / JOHN MACDOUGALLAlmanya Başbakanı Olaf Scholz, Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile Brandenburg eyaletindeki Meseberg Sarayı’nda ortak basın toplantısı düzenledi.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile Brandenburg eyaletindeki Meseberg Sarayı’nda ortak basın toplantısı düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2022
© AFP 2022 / JOHN MACDOUGALL
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Almanya Federal Meclisi, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik protokolünü içeren yasa tasarısını kabul etti.
Meclisteki oylamada Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller, Hür Demokrat Parti (FDP), Hristiyan Birlik Partileri (CDU-CSU) ile Almanya için Alternatif Partisi (AfD), İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine tam destek verirken Sol Parti (Die Linke) protokolün onaylanmasına ilişkin yasaya karşı çıktı.
Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Finlandiya ve İsveç'in attığı adımın önemli ve doğru olduğunu, desteği de hak ettiğini belirterek, şunları kaydetti: "NATO'nun kuzey ve doğu kanadı belirleyici güç kazanmaktadır. Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya kabulüyle özgürlük ve demokrasiyi güçlendiriyoruz. Katılım sadece ittifakı artırmakla kalmıyor, aynı zamanda Avrupa ve transatlantikte dayanışma ve birliği de artırıyor. Böylece bu birliği bozmak isteyenleri caydırıyor."
Almanya Dışişleri Bakanlığı nezdinde Devlet Bakanı Tobias Lindner ise "Finlandiya ve İsveç'in Kuzey Atlantik Savunma İttifakı'na planlanan katılımı, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşın bir sonucu olarak Avrupa'da ve dünyada yaşadığımız şoklar göz önüne alındığında, bizim ve ortaklarımız için olağanüstü önem taşımaktadır. Bugün NATO'nun demokratik değerlerini güçlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.
İsveç- Finlandiya- NATO - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2022
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