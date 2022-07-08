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Ankara Valiliği: Bayramın ilk günü şiddetli sağanak etkili olacak, sele karşı tedbirli olunmalı
Ankara Valiliği: Bayramın ilk günü şiddetli sağanak etkili olacak, sele karşı tedbirli olunmalı
Ankara Valiliği, bayramın ilk gününde etkili olması beklenen sağanak yağışa karşı uyarı yayınladı. Valilik "Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda... 08.07.2022, Sputnik Türkiye
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Kurban Bayramı'nın ilk gününde Ankara'da gök gürültülü ve sağanak yağış bekleniyor. Ankara Valiliği sağanak yağışlara karşı Ankaralıların tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu ve şunları ifade etti:
https://tr.sputniknews.com/20220708/kurban-bayrami-oncesinde-ulke-genelinde-denetim-cesitli-suclardan-aranan-1707-kisi-yakalandi-1058480247.html
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türkiye, ankara, meteoroloji, ankara valiliği, kurban bayramı

Ankara Valiliği: Bayramın ilk günü şiddetli sağanak etkili olacak, sele karşı tedbirli olunmalı

15:17 08.07.2022
© AAAFAD'dan 5 il için sel uyarısı
AFAD'dan 5 il için sel uyarısı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2022
© AA
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Ankara Valiliği, bayramın ilk gününde etkili olması beklenen sağanak yağışa karşı uyarı yayınladı. Valilik "Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" açıklamasında bulundu.
Kurban Bayramı'nın ilk gününde Ankara'da gök gürültülü ve sağanak yağış bekleniyor. Ankara Valiliği sağanak yağışlara karşı Ankaralıların tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu ve şunları ifade etti:

"Ankara ve çevresinde beklenen yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat! Bayramın ilk günü beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların Ankara'nın merkez, kuzey ve batı kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren gece yarısına kadar yerel kuvvetli olması beklendiğinden; sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

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