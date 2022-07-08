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https://tr.sputniknews.com/20220708/beyaz-saray-bidenin-suudi-arabistandaki-ikili-gorusmesinde-veliaht-prensi-selman-da-bulunacak-1058460390.html
Beyaz Saray: Biden'ın Kral Selman'la yapacağı ikili görüşmede Veliaht Prensi Selman da bulunacak
Beyaz Saray: Biden'ın Kral Selman'la yapacağı ikili görüşmede Veliaht Prensi Selman da bulunacak
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD Başkanı Joe Biden’ın Suudi Arabistan ziyareti sırasında Kral Selman bin... 08.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-08T01:15+0300
2022-07-08T01:57+0300
abd
beyaz saray
joe biden
selman bin abdülaziz el suud
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ABD Başkanı Joe Biden, 13-16 Temmuz'da İsrail, Batı Şeria ve Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek. Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kirby, "Başkan (Biden) Kral Selman ve yönetim ekibiyle ikili bir görüşme yapacak. Bildiğiniz gibi veliaht da o yönetim ekibinde" ifadelerini kullandı.Kirby, "Yani başkan kesinlikle, daha büyük ikili görüşme bağlamında veliaht prensi görecek" diye ekledi. Biden, Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşüp görüşmeyeceği sorusuna, "Muhammed bin Selman ile görüşmeyeceğim, oraya uluslararası bir toplantı için gidiyorum. O (Muhammed Bin Selman) da bu toplantının bir parçası olacak" yanıtını vermişti.
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abd, beyaz saray, joe biden, selman bin abdülaziz el suud

Beyaz Saray: Biden'ın Kral Selman'la yapacağı ikili görüşmede Veliaht Prensi Selman da bulunacak

01:15 08.07.2022 (güncellendi: 01:57 08.07.2022)
© AP Photo / Susan WalshABD Başkanı Joe Biden
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2022
© AP Photo / Susan Walsh
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD Başkanı Joe Biden’ın Suudi Arabistan ziyareti sırasında Kral Selman bin Abdülaziz El Suud ile yapacağı ikili görüşmede, Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın da olacağını açıkladı.
ABD Başkanı Joe Biden, 13-16 Temmuz'da İsrail, Batı Şeria ve Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek.
Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kirby, "Başkan (Biden) Kral Selman ve yönetim ekibiyle ikili bir görüşme yapacak. Bildiğiniz gibi veliaht da o yönetim ekibinde" ifadelerini kullandı.
Kirby, "Yani başkan kesinlikle, daha büyük ikili görüşme bağlamında veliaht prensi görecek" diye ekledi.
Biden, Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşüp görüşmeyeceği sorusuna, "Muhammed bin Selman ile görüşmeyeceğim, oraya uluslararası bir toplantı için gidiyorum. O (Muhammed Bin Selman) da bu toplantının bir parçası olacak" yanıtını vermişti.
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