https://tr.sputniknews.com/20220708/beyaz-saray-bidenin-suudi-arabistandaki-ikili-gorusmesinde-veliaht-prensi-selman-da-bulunacak-1058460390.html

Beyaz Saray: Biden'ın Kral Selman'la yapacağı ikili görüşmede Veliaht Prensi Selman da bulunacak

Beyaz Saray: Biden'ın Kral Selman'la yapacağı ikili görüşmede Veliaht Prensi Selman da bulunacak

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD Başkanı Joe Biden’ın Suudi Arabistan ziyareti sırasında Kral Selman bin... 08.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-08T01:15+0300

2022-07-08T01:15+0300

2022-07-08T01:57+0300

abd

beyaz saray

joe biden

selman bin abdülaziz el suud

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/18/1057881297_0:83:3073:1812_1920x0_80_0_0_7ebbbccdcf6013a0e0f08e22ded7e788.jpg

ABD Başkanı Joe Biden, 13-16 Temmuz'da İsrail, Batı Şeria ve Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek. Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kirby, "Başkan (Biden) Kral Selman ve yönetim ekibiyle ikili bir görüşme yapacak. Bildiğiniz gibi veliaht da o yönetim ekibinde" ifadelerini kullandı.Kirby, "Yani başkan kesinlikle, daha büyük ikili görüşme bağlamında veliaht prensi görecek" diye ekledi. Biden, Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşüp görüşmeyeceği sorusuna, "Muhammed bin Selman ile görüşmeyeceğim, oraya uluslararası bir toplantı için gidiyorum. O (Muhammed Bin Selman) da bu toplantının bir parçası olacak" yanıtını vermişti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, beyaz saray, joe biden, selman bin abdülaziz el suud