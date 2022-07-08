https://tr.sputniknews.com/20220708/elon-musk-tehdit-etmisti-twitter-gunde-1-milyon-spam-hesabi-kapattigini-acikladi-1058479312.html

Elon Musk tehdit etmişti: Twitter günde 1 milyon spam hesabı kapattığını açıkladı

Elon Musk tehdit etmişti: Twitter günde 1 milyon spam hesabı kapattığını açıkladı

Tesla CEO'su Elon Musk'ın spam hesaplar konusundaki anlaşmazlığın çözülmemesi durumunda Twitter'ı satın almaktan vazgeçeceğini söylemesinin ardından, sosyal... 08.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-08T13:56+0300

2022-07-08T13:56+0300

2022-07-08T14:07+0300

dünya

twitter

elon musk

spam

hesap kapatma

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ABD merkezli sosyal medya platformu Twitter'dan yapılan açıklamada, daha önce paylaşılan verilerin iki katına çıkılarak günde 1 milyon spam hesabın kapatıldığı duyuruldu.Twitter'ın CEO'su Parag Agrawal, Mayıs ayında konuya ilişkin paylaşımında bu sayının 500 bin olduğunu açıklamıştı.Dünyanın en zengin kişisi ve Tesla CEO'su Elon Musk, Twitter'ı 44 milyar dolara satın alma konusunda anlaşmaya varmış ancak avukatları üzerinden şirkete iletilen bir mektupta platformda bulunan spam hesap sayısına dair Musk'la bilgi paylaşılmadığı suçlamasında bulunulmuştu. Bunun üzerine Twitter, spam hesap sayısına dair bilgi paylaşmaya başlamıştı.Twitter, son raporunda bu hesapların tüm hesaplar arasındaki payının yalnızca yüzde 5 olduğunu belirtse de, Elon Musk bu veriyi doğrulayan hesaplama detayları paylaşılana kadar satın alımın askıya alındığını duyurmuştu.Sosyal medya devi, hali hazırda günlük 230 milyon aktif kullanıcıya sahip. Musk, böylesi bir kullanıcı ağına sahip Twitter'da yüzde 5'lik bir spam hesap oranının oldukça yüksek olduğu konusundaki endişelerini dile getirmiş ve bu soruna çözüm bulunmaması durumunda satın almaktan vazgeçebileceğini kaydetmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220425/twitter-yonetim-kurulu-elon-muskin-sirketi-satin-alma-teklifini-yeniden-gozden-geciriyor-1055815795.html

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twitter , elon musk, spam, hesap kapatma