https://tr.sputniknews.com/20220708/erdal-acar-tutuklandi-1058468023.html
Erdal Acar tutuklandı
Erdal Acar tutuklandı
Sarallar operasyonunda gözaltına alınarak dün adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında bulunan iş insanı Erdal Acar tutuklandı. Erdal Acar'ın "suç işlemek... 08.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-08T10:02+0300
2022-07-08T10:02+0300
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türkiye
sarallar
erdal acar
tutuklama
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Sarallar operasyonunda gözaltına alınarak dün adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında bulunan iş adamı Erdal Acar tutuklandı. Erdal Acar'ın "Suç İşlemek amacıyla örgüt kurma " ve "yağma" suçlarından tutuklanması talep edilmişti.İstanbul merkezli 13 ilde, "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye çıkarılan 91 şüpheliden 78'i, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilmişti.Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "nitelikli yağma", "kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" gibi birçok suça karıştığı belirlenen suç örgütü mensuplarına yönelik operasyonda yakalanan 122 zanlıdan 91'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Aralarında Erdal Acar'ında bulunduğu 91 şüpheli, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında bulunan Erdal Acar tutuklandı. Erdal Acar'ın "Suç İşlemek amacıyla örgüt kurma " ve "yağma" suçlarından tutuklanması talep edilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220708/sarallar-operasyonunda-ele-gecen-silahlar-sergilendi-1058463569.html
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sarallar, erdal acar, tutuklama
Erdal Acar tutuklandı
10:02 08.07.2022 (güncellendi: 10:11 08.07.2022) Abone ol
Sarallar operasyonunda gözaltına alınarak dün adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında bulunan iş insanı Erdal Acar tutuklandı. Erdal Acar'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma " ve "yağma" suçlarından tutuklanması talep edilmişti.
Sarallar operasyonunda gözaltına alınarak dün adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında bulunan iş adamı Erdal Acar tutuklandı. Erdal Acar'ın "Suç İşlemek amacıyla örgüt kurma " ve "yağma" suçlarından tutuklanması talep edilmişti.
İstanbul merkezli 13 ilde, "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye çıkarılan 91 şüpheliden 78'i, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilmişti.
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "nitelikli yağma", "kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" gibi birçok suça karıştığı belirlenen suç örgütü mensuplarına yönelik operasyonda yakalanan 122 zanlıdan 91'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Aralarında Erdal Acar'ında bulunduğu 91 şüpheli, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında bulunan Erdal Acar tutuklandı. Erdal Acar'ın "Suç İşlemek amacıyla örgüt kurma " ve "yağma" suçlarından tutuklanması talep edilmişti.