https://tr.sputniknews.com/20220708/kesfedilen-yeni-tur-dinozorlarin-kisa-kollarinin-islevini-ortaya-cikardi-seks-yapmak-1058485940.html

Keşfedilen yeni tür, dinozorların kısa kollarının işlevini ortaya çıkardı: Seks yapmak

Keşfedilen yeni tür, dinozorların kısa kollarının işlevini ortaya çıkardı: Seks yapmak

Arjantin'deki bilim insanları, Tyrannosaurus rex'inki gibi orantısız şekilde kısa kollara sahip yeni bir dinozor türü keşfetti. Bilim insanlarına göre... 08.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-08T16:51+0300

2022-07-08T16:51+0300

2022-07-08T16:59+0300

yaşam

dinozor

sağ kol

evrim

seks

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Arjantin'deki bilim insanları 11 metre uzunluğa ve 4 ton ağırlığa sahip yeni bir dinozor türü keşfetti. 'Meraxes gigas' olarak adlandırılan yırtıcı hayvanın günümüzden 145 ila 66 milyon yıl yaşadığı tahmin ediliyor.Current Biology dergisinde yayımlanan çalışmanın yazarları, Tyrannosaurus rex'te olduğu gibi vücuduyla orantısız bir şekilde kısa kollara sahip Meraxes gigas'ın yaşadığı dönemde 60.96 santimetre yani kafatasının yarısı büyüklüğünde kollara sahip olduğunu kaydetti.Bilim insanlarına göre bu uzunluktaki kollarla avcılık yada beslenme gibi fonksiyonları yerine getirmesi imkansız olan Meraxes gigas'ın kolları seks yapmak için kullanılmış olabilir. Ülkenin kuzey Patagonya bölgesinde buldukları fosillere dair değerlendirmelerde bulunan, araştırmanın başyazarı Juan Canale, etobur dinozorun 145 ila 66 milyon yıl önce Kretase döneminde yaşadığını belirterek, bölgenin o dönemde büyük ağaçlar da dahil olmak üzere çok sayıda bitki örtüsüne ve geniş su kaynaklarına sahip olduğunu söyledi."İlk kez, bu dev etçil dinozorların anatomisinin belirli bölümleri hakkında çok daha detaylı bilgilere sahip olduk” diyen Canale, aynı zamanda neredeyse eksiksiz bir kafatası ve ayak bulduklarını sözlerine ekleyerek, bu durumun dinozor grubunun nasıl evrimleştiğine ışık tutacağını kaydetti.Dinozorun küçük kolların bir tür işlevi olduğuna ikna olduğunu vurgulayan Canale, şöyle konuştu:Tyrannosaurus rex'lerin kollarının genellikle dinozorlar için kullanım dışı bir organ olduğu düşünülüyordu. Meraxes gigas ile birlikte yapılan yeni keşif, gelişmiş kaslar nedeniyle kolların aslında seks gibi amaçlarla kullanılmış olabileceğine ışık tuttu.

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dinozor, sağ kol, evrim, seks