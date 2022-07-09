https://tr.sputniknews.com/20220709/abd-28-kubali-yetkiliye-vize-kisitlamasi-getirdi-1058526298.html

ABD, 28 Kübalı yetkiliye vize kısıtlaması getirdi

ABD, 28 Kübalı yetkiliye vize kısıtlaması getirdi

ABD, Küba hükümeti ve Küba Komünist Partisi çalışanı 28 kişiye vize kısıtlaması getirdi. 09.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-09T20:28+0300

2022-07-09T20:28+0300

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abd dışişleri bakanlığı

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ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Küba hükümeti memurları ve Küba Komünist Partisi çalışanlarının ABD'ye vizeli girişlerini askıya alan 5377 Başkanlık Muhtırası uyarınca 28 Küba yetkilisine vize kısıtlamaları getirmek için adımlar attı" ifadesi kullanıldı.Söz konusu 28 yetkilinin, 11 Temmuz 2021'deki protestoların bastırılmasında rol oynayan kişiler olduğu bildirildi.Vize kısıtlaması getirilenler arasında Küba Komünist Partisinin ulusal ve eyalet düzeyindeki politikalarının belirlenmesinden sorumlu üst düzey üyelerinin de yer aldığı belirtilen açıklamada, "Küba halkının güvenliğini sağlamak, onların ifade ve barışçıl toplanma özgürlüklerine saygı göstermek yerine bu yetkililer, yüzlerce protestocu için şiddet içeren ve haksız tutuklamalara, düzmece yargılamalara ve onlarca yıla yayılan hapis cezalarına izin verdi" değerlendirmesinde bulunuldu.Kısıtlama getirilenler arasında devletin iletişim ve medya yapılanmasında rol oynayan yetkililerin de bulunduğu bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:ABD daha önce iki kez Kübalı yetkililere vize kısıtlaması uygulamış, ABD Hazine Bakanlığı da Kübalı yetkililerle kurumlara çok sayıda yaptırım getirmişti.

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abd dışişleri bakanlığı, abd, küba, vize