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https://tr.sputniknews.com/20220709/bolivya-enflasyonu-dusuk-tutmayi-nasil-basariyor-1058511650.html
Bolivya, enflasyonu düşük tutmayı nasıl başarıyor?
Bolivya, enflasyonu düşük tutmayı nasıl başarıyor?
Çoğu ülke, Kovid-19 pandemisi ve ekonomik kriz bağlamında artan enflasyonla karşı karşıyayken Bolivya’da mart ayındaki enflasyon yüzde 0,77 olarak gerçekleşti. 09.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-09T11:55+0300
2022-07-09T11:55+0300
ekonomi
bolivya
enflasyon
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Avrupa’da enflasyon rekor seviyelerde seyrediyor. Türkiye’de enflasyon, çeşitli kaynaklara göre, yüzde 79, 94 veya 175. Arjantin’de yüzde 55, Venezüella’da da yüzde 284.4’e çıktı.Aynı zamanda Bolivya’daki enflasyon 2021 boyunca sabit kaldı ve bu istikrar bu yıl da sürdü. Mart ayında enflasyon yüzde 0.77 olarak kaldı. Hatta bu yıl fiyatlarda yüzde 0.1’lik düşüş gözlemlendi.Bolivya’daki olumlu makroekonomik performansın arkasında çeşitli nedenler var.Yönetilen döviz kuruBolivya’da enflasyonun kontrol altına alınmasını açıklayabilecek nedenlerden biri, eski Devlet Başkanı Evo Morales’in (2006-2019) girişimiyle başlayan ve 10 yılı aşkın süredir devam eden döviz kuru düzenlemesi. Geçen yılın Kasım ayında göreve başlayan Luis Arce’nin iktidarı da bu uygulamayı sürdürüyor.Para yardımlarıBolivya’daki mevcut ekonomik durumu açıklayan bir diğer faktör de sübvansiyon politikası. Doğal kaynakların millileştirilmesinden elde edilen yüksek gelirlere dayanan bu politika, devlete piyasaya para sürme fırsatını sağladı.Yakıt sübvansiyonları gibi sürdürülen enflasyon kontrol mekanizmaları sayesinde bir litre benzinin fiyatı uzun süre 0.50 dolar olarak kaldı.Para yardımları, tarım üretimini artırma fırsatını sağladı. Tarım üretimindeki artış ve Luis Arce hükümetinin uyguladığı ithal ikamesi politikası, ulusal piyasadaki gübre kıtlığı gibi kriz sonuçlarını yumuşattı.Devlet vakıflarıBolivya'da devlete ait şirketler ve vakıflar faaliyet gösteriyor. Bu şirket ve vakıflar, örneğin tarım üreticilerine mali destek sağlıyor veya devletin desteğiyle ürün ithalatını yapıyor ve tüketici fiyatlarını sabit tutmak amacıyla piyasadaki dağıtımını üstleniyor.Bu tür önlemlere örnek olarak, 10 bin ton buğday unu ithal edilmesi ve böylece yerel pazardaki fiyat artışlarının hafifletilmesi gösterilebilir.
https://tr.sputniknews.com/20220707/euro-bolgesinde-yuksek-enflasyon-etkileri-gida-harcamalari-art-arda-iki-aydir-dususte-1058412365.html
https://tr.sputniknews.com/20220705/ekonomist-atilal-normal-enflasyon-politikasina-donmezsek-sonbahar-aylarinda-90-seviyelerini-goruruz-1058334901.html
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bolivya, enflasyon

Bolivya, enflasyonu düşük tutmayı nasıl başarıyor?

11:55 09.07.2022
© Flickr / David AlmeidaBolivya
Bolivya - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2022
© Flickr / David Almeida
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Çoğu ülke, Kovid-19 pandemisi ve ekonomik kriz bağlamında artan enflasyonla karşı karşıyayken Bolivya’da mart ayındaki enflasyon yüzde 0,77 olarak gerçekleşti.
Avrupa’da enflasyon rekor seviyelerde seyrediyor. Türkiye’de enflasyon, çeşitli kaynaklara göre, yüzde 79, 94 veya 175. Arjantin’de yüzde 55, Venezüella’da da yüzde 284.4’e çıktı.
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7 Temmuz, 04:24
Aynı zamanda Bolivya’daki enflasyon 2021 boyunca sabit kaldı ve bu istikrar bu yıl da sürdü. Mart ayında enflasyon yüzde 0.77 olarak kaldı. Hatta bu yıl fiyatlarda yüzde 0.1’lik düşüş gözlemlendi.
Bolivya’daki olumlu makroekonomik performansın arkasında çeşitli nedenler var.
Yönetilen döviz kuru
Bolivya’da enflasyonun kontrol altına alınmasını açıklayabilecek nedenlerden biri, eski Devlet Başkanı Evo Morales’in (2006-2019) girişimiyle başlayan ve 10 yılı aşkın süredir devam eden döviz kuru düzenlemesi. Geçen yılın Kasım ayında göreve başlayan Luis Arce’nin iktidarı da bu uygulamayı sürdürüyor.
Para yardımları
Bolivya’daki mevcut ekonomik durumu açıklayan bir diğer faktör de sübvansiyon politikası. Doğal kaynakların millileştirilmesinden elde edilen yüksek gelirlere dayanan bu politika, devlete piyasaya para sürme fırsatını sağladı.
Yakıt sübvansiyonları gibi sürdürülen enflasyon kontrol mekanizmaları sayesinde bir litre benzinin fiyatı uzun süre 0.50 dolar olarak kaldı.
Para yardımları, tarım üretimini artırma fırsatını sağladı. Tarım üretimindeki artış ve Luis Arce hükümetinin uyguladığı ithal ikamesi politikası, ulusal piyasadaki gübre kıtlığı gibi kriz sonuçlarını yumuşattı.
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Ekonomist Atılal: Normal enflasyon politikasına dönmezsek sonbahar aylarında 90 seviyelerini görürüz
5 Temmuz, 14:41
Devlet vakıfları
Bolivya'da devlete ait şirketler ve vakıflar faaliyet gösteriyor. Bu şirket ve vakıflar, örneğin tarım üreticilerine mali destek sağlıyor veya devletin desteğiyle ürün ithalatını yapıyor ve tüketici fiyatlarını sabit tutmak amacıyla piyasadaki dağıtımını üstleniyor.
Bu tür önlemlere örnek olarak, 10 bin ton buğday unu ithal edilmesi ve böylece yerel pazardaki fiyat artışlarının hafifletilmesi gösterilebilir.
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