https://tr.sputniknews.com/20220709/bolivya-enflasyonu-dusuk-tutmayi-nasil-basariyor-1058511650.html

Bolivya, enflasyonu düşük tutmayı nasıl başarıyor?

Bolivya, enflasyonu düşük tutmayı nasıl başarıyor?

Çoğu ülke, Kovid-19 pandemisi ve ekonomik kriz bağlamında artan enflasyonla karşı karşıyayken Bolivya’da mart ayındaki enflasyon yüzde 0,77 olarak gerçekleşti. 09.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-09T11:55+0300

2022-07-09T11:55+0300

2022-07-09T11:55+0300

ekonomi

bolivya

enflasyon

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102133/76/1021337682_22:0:1146:632_1920x0_80_0_0_72e990b2f39f936ff35ece0629d718e6.jpg

Avrupa’da enflasyon rekor seviyelerde seyrediyor. Türkiye’de enflasyon, çeşitli kaynaklara göre, yüzde 79, 94 veya 175. Arjantin’de yüzde 55, Venezüella’da da yüzde 284.4’e çıktı.Aynı zamanda Bolivya’daki enflasyon 2021 boyunca sabit kaldı ve bu istikrar bu yıl da sürdü. Mart ayında enflasyon yüzde 0.77 olarak kaldı. Hatta bu yıl fiyatlarda yüzde 0.1’lik düşüş gözlemlendi.Bolivya’daki olumlu makroekonomik performansın arkasında çeşitli nedenler var.Yönetilen döviz kuruBolivya’da enflasyonun kontrol altına alınmasını açıklayabilecek nedenlerden biri, eski Devlet Başkanı Evo Morales’in (2006-2019) girişimiyle başlayan ve 10 yılı aşkın süredir devam eden döviz kuru düzenlemesi. Geçen yılın Kasım ayında göreve başlayan Luis Arce’nin iktidarı da bu uygulamayı sürdürüyor.Para yardımlarıBolivya’daki mevcut ekonomik durumu açıklayan bir diğer faktör de sübvansiyon politikası. Doğal kaynakların millileştirilmesinden elde edilen yüksek gelirlere dayanan bu politika, devlete piyasaya para sürme fırsatını sağladı.Yakıt sübvansiyonları gibi sürdürülen enflasyon kontrol mekanizmaları sayesinde bir litre benzinin fiyatı uzun süre 0.50 dolar olarak kaldı.Para yardımları, tarım üretimini artırma fırsatını sağladı. Tarım üretimindeki artış ve Luis Arce hükümetinin uyguladığı ithal ikamesi politikası, ulusal piyasadaki gübre kıtlığı gibi kriz sonuçlarını yumuşattı.Devlet vakıflarıBolivya'da devlete ait şirketler ve vakıflar faaliyet gösteriyor. Bu şirket ve vakıflar, örneğin tarım üreticilerine mali destek sağlıyor veya devletin desteğiyle ürün ithalatını yapıyor ve tüketici fiyatlarını sabit tutmak amacıyla piyasadaki dağıtımını üstleniyor.Bu tür önlemlere örnek olarak, 10 bin ton buğday unu ithal edilmesi ve böylece yerel pazardaki fiyat artışlarının hafifletilmesi gösterilebilir.

https://tr.sputniknews.com/20220707/euro-bolgesinde-yuksek-enflasyon-etkileri-gida-harcamalari-art-arda-iki-aydir-dususte-1058412365.html

https://tr.sputniknews.com/20220705/ekonomist-atilal-normal-enflasyon-politikasina-donmezsek-sonbahar-aylarinda-90-seviyelerini-goruruz-1058334901.html

bolivya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bolivya, enflasyon