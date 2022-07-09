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Fitch, ABD'nin kredi notu görünümünü 'negatif'ten 'durağan'a revize etti
Fitch, ABD'nin kredi notu görünümünü 'negatif'ten 'durağan'a revize etti
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'nin kredi notunu 'AAA' olarak teyit ederken, not görünümünü 'negatif'ten 'durağan'a revize etti. 09.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-09T02:17+0300
2022-07-09T02:17+0300
ekonomi
abd
fitch
fitch ratings
kredi
kredi notu
artış
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Fitch'ten yapılan açıklamada, görünüme yönelik revizyonun, salgın sonrası güçlü ekonomik toparlanma ve canlı devlet gelirleriyle iyileşen kısa vadeli kamu borcu dinamiklerini yansıttığı aktarıldı.Açıklamada, ABD'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunun 'AAA' olarak teyit edildiği, not görünümünün ise 'negatif'ten 'durağan'a revize edildiği bildirildi.ABD ekonomisinin 2022'nin ikinci yarısında ve 2023 boyunca yavaşlayacağına işaret edilen açıklamada, iş gücü piyasasının gücünün devam etmesiyle desteklenen tüketime bağlı olarak ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 2.9 büyümesinin beklendiği kaydedildi.Açıklamada, ABD ekonomisinin 2023'te yüzde 1.5 ve 2024'te yüzde 1.3 büyümesinin tahmin edildiği aktarıldı.ABD'de 2022 ve 2023 yılı ortalama enflasyon beklentilerinin ise sırasıyla yüzde 7.8 ve yüzde 3.7'ye yükseltildiği belirtilen açıklamada, yüksek enflasyonun tüketici harcamalarını etkilemeye başlayacağı ifade edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220709/fitch-turkiyenin-kredi-notunu-dusurdu-1058502418.html
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abd, fitch, fitch ratings, kredi, kredi notu, artış

Fitch, ABD'nin kredi notu görünümünü 'negatif'ten 'durağan'a revize etti

02:17 09.07.2022
© AFP 2022 / MIGUEL MEDINA FITCH
FITCH - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2022
© AFP 2022 / MIGUEL MEDINA
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'nin kredi notunu 'AAA' olarak teyit ederken, not görünümünü 'negatif'ten 'durağan'a revize etti.
Fitch'ten yapılan açıklamada, görünüme yönelik revizyonun, salgın sonrası güçlü ekonomik toparlanma ve canlı devlet gelirleriyle iyileşen kısa vadeli kamu borcu dinamiklerini yansıttığı aktarıldı.
Açıklamada, ABD'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunun 'AAA' olarak teyit edildiği, not görünümünün ise 'negatif'ten 'durağan'a revize edildiği bildirildi.
ABD ekonomisinin 2022'nin ikinci yarısında ve 2023 boyunca yavaşlayacağına işaret edilen açıklamada, iş gücü piyasasının gücünün devam etmesiyle desteklenen tüketime bağlı olarak ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 2.9 büyümesinin beklendiği kaydedildi.
Açıklamada, ABD ekonomisinin 2023'te yüzde 1.5 ve 2024'te yüzde 1.3 büyümesinin tahmin edildiği aktarıldı.
ABD'de 2022 ve 2023 yılı ortalama enflasyon beklentilerinin ise sırasıyla yüzde 7.8 ve yüzde 3.7'ye yükseltildiği belirtilen açıklamada, yüksek enflasyonun tüketici harcamalarını etkilemeye başlayacağı ifade edildi.
Fitch Ratings - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2022
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