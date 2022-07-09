https://tr.sputniknews.com/20220709/hollandada-hukumetten-maymun-cicegi-onlemi-escinsel-erkekler-asilanacak--1058506652.html
Hollanda'da hükümetten maymun çiçeği önlemi: Eşcinsel erkekler aşılanacak
Hollanda'da hükümetten maymun çiçeği önlemi: Eşcinsel erkekler aşılanacak
Hollanda hükumeti, maymun çiçeği virüsüne yakalanma riski yüksek olan ve aralarında daha çok eşcinsel erkekler, trans bireyler ve seks işçilerinin bulunduğu... 09.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-09T05:34+0300
2022-07-09T05:34+0300
2022-07-09T05:34+0300
dünya
hollanda
eşcinsel
erkek
maymun çiçeği virüsü
aşılama
salgın
vaka
vaka sayısı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/17/1056609881_2:0:1202:675_1920x0_80_0_0_6e4a40c3cff167a5526c710cbefe3877.jpg
Hollanda'da hükümet, maymun çiçeği virüsü için bir aşı programı başlatıyor. Sağlık Bakanı Ernst Kuipers, risk gruplarının mümkün olan en kısa sürede ilk aşılarını yaptırmaya davet edileceğini duyurdu.Bakanlık, Amsterdam'da HIV virüsüne karşı koruma sağlayan 'PrEP' adlı ilacı kullanan yaklaşık 2 bin kişinin aşılamada öncelikli olacağını belirtti. Öte yandan hükümet, yaklaşık 32 bin kişilik daha büyük bir risk grubu için aşıları piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu kişiler daha çok eşcinsel erkekler olmak üzere trans bireyler ve seks işçilerini içeriyor. Şimdiye kadar, Hollanda'da 402 kişiye maymun çiçeği teşhisi kondu. Bu kişilerin çoğunlukla virüsü Belçika'nın Anvers kentinde mayıs ayında düzenlenen 'fetiş festivali' sırasında kaptıkları tespit edildi. Virüsün semptomları hafif olduğu için şimdiye kadar ülkede 402 hastadan hiçbirinin tıbbi bakıma ihtiyaç duymadığı belirtiliyor. Amsterdam Pride ile ilgili endişelerHollanda Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü'nün (RIVM) eski direktörü Roel Coutinho, hafta başında yaptığı açıklamada, Pride hazırlıklarını sürdürmenin iyi bir fikir olup olmadığını sorguladıklarını söyledi. Coutinho, "Bence bu tür olayların ekstra risk taşıdığını anlamalısınız. Ve bunu muhtemelen istemeyeceksiniz" ifadelerini kullandı. Amsterdam Üniversitesi cilt enfeksiyonları ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar uzmanı Profesör Henry de Vries'e göre ise Onur Yürüyüşü'nü iptal etmek için hiçbir neden yok.Yaptığı açıklamada De Vries, "Pride bu ayın sonunda düzenlenecek ancak seks tüm yıl boyunca gerçekleşecek" dedi. Ayrıca De Vries, Pride'ın geçmişte STD (cinsel yolla bulaşan hastalıklar) enfeksiyonlarında bir artışa yol açmadığını vurguluyor.
https://tr.sputniknews.com/20220704/hamilelere-maymun-cicegi-virusu-uyarisi-1058295042.html
https://tr.sputniknews.com/20220708/dso-dunya-genelinde-maymun-ciceginden-3-kisi-oldu-1058481980.html
hollanda
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/17/1056609881_159:0:1059:675_1920x0_80_0_0_e0833a30a04b1c9e07d1baa09bc238f5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
hollanda, eşcinsel, erkek, maymun çiçeği virüsü, aşılama, salgın, vaka, vaka sayısı
Hollanda'da hükümetten maymun çiçeği önlemi: Eşcinsel erkekler aşılanacak
Abone ol
Hollanda hükumeti, maymun çiçeği virüsüne yakalanma riski yüksek olan ve aralarında daha çok eşcinsel erkekler, trans bireyler ve seks işçilerinin bulunduğu yaklaşık 32 bin kişilik bir grubun aşılanacağını açıkladı.
Hollanda'da hükümet, maymun çiçeği virüsü için bir aşı programı başlatıyor. Sağlık Bakanı Ernst Kuipers, risk gruplarının mümkün olan en kısa sürede ilk aşılarını yaptırmaya davet edileceğini duyurdu.
Bakanlık, Amsterdam'da HIV virüsüne karşı koruma sağlayan 'PrEP' adlı ilacı kullanan yaklaşık 2 bin kişinin aşılamada öncelikli olacağını belirtti.
Öte yandan hükümet, yaklaşık 32 bin kişilik daha büyük bir risk grubu için aşıları piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu kişiler daha çok eşcinsel erkekler olmak üzere trans bireyler ve seks işçilerini içeriyor.
Şimdiye kadar, Hollanda'da 402 kişiye maymun çiçeği teşhisi kondu. Bu kişilerin çoğunlukla virüsü Belçika'nın Anvers kentinde mayıs ayında düzenlenen 'fetiş festivali' sırasında kaptıkları tespit edildi.
Virüsün semptomları hafif olduğu için şimdiye kadar ülkede 402 hastadan hiçbirinin tıbbi bakıma ihtiyaç duymadığı belirtiliyor.
Amsterdam Pride ile ilgili endişeler
Hollanda Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü'nün (RIVM) eski direktörü Roel Coutinho, hafta başında yaptığı açıklamada, Pride hazırlıklarını sürdürmenin iyi bir fikir olup olmadığını sorguladıklarını söyledi.
Coutinho, "Bence bu tür olayların ekstra risk taşıdığını anlamalısınız. Ve bunu muhtemelen istemeyeceksiniz" ifadelerini kullandı.
Amsterdam Üniversitesi cilt enfeksiyonları ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar uzmanı Profesör Henry de Vries'e göre ise Onur Yürüyüşü'nü iptal etmek için hiçbir neden yok.
Yaptığı açıklamada De Vries, "Pride bu ayın sonunda düzenlenecek ancak seks tüm yıl boyunca gerçekleşecek" dedi.
Ayrıca De Vries, Pride'ın geçmişte STD (cinsel yolla bulaşan hastalıklar) enfeksiyonlarında bir artışa yol açmadığını vurguluyor.