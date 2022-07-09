https://tr.sputniknews.com/20220709/hollandada-hukumetten-maymun-cicegi-onlemi-escinsel-erkekler-asilanacak--1058506652.html

Hollanda'da hükümetten maymun çiçeği önlemi: Eşcinsel erkekler aşılanacak

Hollanda'da hükümetten maymun çiçeği önlemi: Eşcinsel erkekler aşılanacak

Hollanda hükumeti, maymun çiçeği virüsüne yakalanma riski yüksek olan ve aralarında daha çok eşcinsel erkekler, trans bireyler ve seks işçilerinin bulunduğu... 09.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-09T05:34+0300

2022-07-09T05:34+0300

2022-07-09T05:34+0300

dünya

hollanda

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maymun çiçeği virüsü

aşılama

salgın

vaka

vaka sayısı

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Hollanda'da hükümet, maymun çiçeği virüsü için bir aşı programı başlatıyor. Sağlık Bakanı Ernst Kuipers, risk gruplarının mümkün olan en kısa sürede ilk aşılarını yaptırmaya davet edileceğini duyurdu.Bakanlık, Amsterdam'da HIV virüsüne karşı koruma sağlayan 'PrEP' adlı ilacı kullanan yaklaşık 2 bin kişinin aşılamada öncelikli olacağını belirtti. Öte yandan hükümet, yaklaşık 32 bin kişilik daha büyük bir risk grubu için aşıları piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu kişiler daha çok eşcinsel erkekler olmak üzere trans bireyler ve seks işçilerini içeriyor. Şimdiye kadar, Hollanda'da 402 kişiye maymun çiçeği teşhisi kondu. Bu kişilerin çoğunlukla virüsü Belçika'nın Anvers kentinde mayıs ayında düzenlenen 'fetiş festivali' sırasında kaptıkları tespit edildi. Virüsün semptomları hafif olduğu için şimdiye kadar ülkede 402 hastadan hiçbirinin tıbbi bakıma ihtiyaç duymadığı belirtiliyor. Amsterdam Pride ile ilgili endişelerHollanda Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü'nün (RIVM) eski direktörü Roel Coutinho, hafta başında yaptığı açıklamada, Pride hazırlıklarını sürdürmenin iyi bir fikir olup olmadığını sorguladıklarını söyledi. Coutinho, "Bence bu tür olayların ekstra risk taşıdığını anlamalısınız. Ve bunu muhtemelen istemeyeceksiniz" ifadelerini kullandı. Amsterdam Üniversitesi cilt enfeksiyonları ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar uzmanı Profesör Henry de Vries'e göre ise Onur Yürüyüşü'nü iptal etmek için hiçbir neden yok.Yaptığı açıklamada De Vries, "Pride bu ayın sonunda düzenlenecek ancak seks tüm yıl boyunca gerçekleşecek" dedi. Ayrıca De Vries, Pride'ın geçmişte STD (cinsel yolla bulaşan hastalıklar) enfeksiyonlarında bir artışa yol açmadığını vurguluyor.

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https://tr.sputniknews.com/20220708/dso-dunya-genelinde-maymun-ciceginden-3-kisi-oldu-1058481980.html

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hollanda, eşcinsel, erkek, maymun çiçeği virüsü, aşılama, salgın, vaka, vaka sayısı