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İtalyan Alplerindeki buz kütlesinin çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 11'e çıktı
İtalyan Alplerindeki buz kütlesinin çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 11'e çıktı
Alp dağlarının İtalya tarafında kalan Marmolada tepesinde bir buz kütlesinin çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi. 09.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-09T22:18+0300
2022-07-09T22:18+0300
dünya
italya
alp dağları
ansa
marmolada
çekya
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İtalyan ANSA ajansının, arama-kurtarma ekiplerine dayandırdığı bilgiye göre, geçen pazar günü Marmolada tepesinde meydana gelen felakette kaybolan bir kişinin daha cesedine ulaşıldı. Böylece felakette yaşamını yitirenlerin sayısı 11'e yükseldi.Ölenlerin 9'unun İtalyan, 2'sinin Çekya vatandaşı olduğu belirtildi. Cenazelerin kime ait olduğunun tespiti için bulunan cesetlerle yakınlarından alınan örneklerin DNA karşılaştırmasının yapıldığı ifade edildi.Felaketin nasıl gerçekleştiğine ilişkin soruşturma devam ediyor.Ne olmuştu?Ülkenin kuzeydoğusundan geçen Alp Dağları'nın Marmolada tepesinde 3 Temmuz'da buz kütlesi koparak çökmüştü.Olay sırasında yürüyüş yapan bir grup dağcı felaketin ortasında kalmıştı.Bir süredir aşırı sıcak havanın etkisindeki İtalya'da Marmolada tepesinde 2 Temmuz'da hava sıcaklığının 10 derece ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktığı bildirilmişti.Yetkililer, İtalya'daki en büyük buzul kütlelerine ev sahipliği yapan Marmolada tepesinde 15 ila 30 yıl gibi bir süreçte küresel ısınma sebebiyle buzul kalmayacağı uyarısında bulunuyor.
https://tr.sputniknews.com/20220707/italyan-alplerindeki-felakette-olu-sayisi-10a-yukseldi--1058456187.html
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italya, alp dağları, ansa, marmolada , çekya

İtalyan Alplerindeki buz kütlesinin çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 11'e çıktı

22:18 09.07.2022
© AAİtalyan Alpleri
İtalyan Alpleri - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2022
© AA
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Alp dağlarının İtalya tarafında kalan Marmolada tepesinde bir buz kütlesinin çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.
İtalyan ANSA ajansının, arama-kurtarma ekiplerine dayandırdığı bilgiye göre, geçen pazar günü Marmolada tepesinde meydana gelen felakette kaybolan bir kişinin daha cesedine ulaşıldı. Böylece felakette yaşamını yitirenlerin sayısı 11'e yükseldi.
Ölenlerin 9'unun İtalyan, 2'sinin Çekya vatandaşı olduğu belirtildi. Cenazelerin kime ait olduğunun tespiti için bulunan cesetlerle yakınlarından alınan örneklerin DNA karşılaştırmasının yapıldığı ifade edildi.
Felaketin nasıl gerçekleştiğine ilişkin soruşturma devam ediyor.

Ne olmuştu?

Ülkenin kuzeydoğusundan geçen Alp Dağları'nın Marmolada tepesinde 3 Temmuz'da buz kütlesi koparak çökmüştü.
Olay sırasında yürüyüş yapan bir grup dağcı felaketin ortasında kalmıştı.
Bir süredir aşırı sıcak havanın etkisindeki İtalya'da Marmolada tepesinde 2 Temmuz'da hava sıcaklığının 10 derece ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktığı bildirilmişti.
Yetkililer, İtalya'daki en büyük buzul kütlelerine ev sahipliği yapan Marmolada tepesinde 15 ila 30 yıl gibi bir süreçte küresel ısınma sebebiyle buzul kalmayacağı uyarısında bulunuyor.
İtalyan Alpleri- Pelmo Dağı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2022
DÜNYA
İtalyan Alplerindeki felakette ölü sayısı 10'a yükseldi
7 Temmuz, 23:35
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