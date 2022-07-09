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Meksika'nın en yaşlı pandası Shuan Shuan, 35 yaşında hayatını kaybetti
Meksika'nın en yaşlı pandası Shuan Shuan, 35 yaşında hayatını kaybetti
Çin'in dışındaki en uzun ömürlü pandalardan biri olan ve Meksika'nın en yaşlı pandası Shuan Shuan, 35 yaşında hayatını kaybetti. 09.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-09T02:32+0300
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dünya
meksika
çin
panda
geng shuang
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Meksika'nın başkenti Meksiko'daki il Çevre Müdürlüğü, ülkenin en yaşlı pandası olan Shuan Shuan'ın kaldığı Chapultepec Hayvanat Bahçesi'nde öldüğünü duyurdu.Açıklamada, Shuan Shuan'ın, türünün vahşi doğada 15 yıl olarak belirlediği yaşam beklentisinden çok daha uzun süre yaşadığı ifade edildi.Shuan Shuan'ın Çarşamba günü, 35. doğum gününde, en sevdiği yemek olan hurma ve elma kekinin tadını çıkardıktan sonra hayatını kaybettiği belirtildi. 1987'de doğan Shuan Shuan, doğal yaşam alanı olan Çin'in dışındaki en uzun ömürlü pandalardan biri olduğu hatırlatıldı.
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meksika, çin, panda, geng shuang

Meksika'nın en yaşlı pandası Shuan Shuan, 35 yaşında hayatını kaybetti

02:32 09.07.2022 (güncellendi: 02:33 09.07.2022)
© ALFREDO ESTRELLAMeksika'nın en yaşlı pandası Shuan Shuan,
Meksika'nın en yaşlı pandası Shuan Shuan, - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2022
© ALFREDO ESTRELLA
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Çin'in dışındaki en uzun ömürlü pandalardan biri olan ve Meksika'nın en yaşlı pandası Shuan Shuan, 35 yaşında hayatını kaybetti.
Meksika'nın başkenti Meksiko'daki il Çevre Müdürlüğü, ülkenin en yaşlı pandası olan Shuan Shuan'ın kaldığı Chapultepec Hayvanat Bahçesi'nde öldüğünü duyurdu.
Açıklamada, Shuan Shuan'ın, türünün vahşi doğada 15 yıl olarak belirlediği yaşam beklentisinden çok daha uzun süre yaşadığı ifade edildi.
Shuan Shuan'ın Çarşamba günü, 35. doğum gününde, en sevdiği yemek olan hurma ve elma kekinin tadını çıkardıktan sonra hayatını kaybettiği belirtildi.
1987'de doğan Shuan Shuan, doğal yaşam alanı olan Çin'in dışındaki en uzun ömürlü pandalardan biri olduğu hatırlatıldı.
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