https://tr.sputniknews.com/20220709/meksikanin-en-yasli-pandasi-shuan-shuan-35-yasinda-hayatini-kaybetti-1058504600.html
Meksika'nın en yaşlı pandası Shuan Shuan, 35 yaşında hayatını kaybetti
Meksika'nın en yaşlı pandası Shuan Shuan, 35 yaşında hayatını kaybetti
Çin'in dışındaki en uzun ömürlü pandalardan biri olan ve Meksika'nın en yaşlı pandası Shuan Shuan, 35 yaşında hayatını kaybetti. 09.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-09T02:32+0300
2022-07-09T02:32+0300
2022-07-09T02:33+0300
dünya
meksika
çin
panda
geng shuang
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/09/1058504011_0:96:2000:1221_1920x0_80_0_0_1267fffa7b2b362a8bec18c9344b2faf.jpg
Meksika'nın başkenti Meksiko'daki il Çevre Müdürlüğü, ülkenin en yaşlı pandası olan Shuan Shuan'ın kaldığı Chapultepec Hayvanat Bahçesi'nde öldüğünü duyurdu.Açıklamada, Shuan Shuan'ın, türünün vahşi doğada 15 yıl olarak belirlediği yaşam beklentisinden çok daha uzun süre yaşadığı ifade edildi.Shuan Shuan'ın Çarşamba günü, 35. doğum gününde, en sevdiği yemek olan hurma ve elma kekinin tadını çıkardıktan sonra hayatını kaybettiği belirtildi. 1987'de doğan Shuan Shuan, doğal yaşam alanı olan Çin'in dışındaki en uzun ömürlü pandalardan biri olduğu hatırlatıldı.
meksika
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/09/1058504011_122:0:1878:1317_1920x0_80_0_0_eabea6798878ce78ceb9e82c944bd030.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
meksika, çin, panda, geng shuang
Meksika'nın en yaşlı pandası Shuan Shuan, 35 yaşında hayatını kaybetti
02:32 09.07.2022 (güncellendi: 02:33 09.07.2022) Abone ol
Çin'in dışındaki en uzun ömürlü pandalardan biri olan ve Meksika'nın en yaşlı pandası Shuan Shuan, 35 yaşında hayatını kaybetti.
Meksika'nın başkenti Meksiko'daki il Çevre Müdürlüğü, ülkenin en yaşlı pandası olan Shuan Shuan'ın kaldığı Chapultepec Hayvanat Bahçesi'nde öldüğünü duyurdu.
Açıklamada, Shuan Shuan'ın, türünün vahşi doğada 15 yıl olarak belirlediği yaşam beklentisinden çok daha uzun süre yaşadığı ifade edildi.
Shuan Shuan'ın Çarşamba günü, 35. doğum gününde, en sevdiği yemek olan hurma ve elma kekinin tadını çıkardıktan sonra hayatını kaybettiği belirtildi.
1987'de doğan Shuan Shuan, doğal yaşam alanı olan Çin'in dışındaki en uzun ömürlü pandalardan biri olduğu hatırlatıldı.