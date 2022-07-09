https://tr.sputniknews.com/20220709/meksikanin-en-yasli-pandasi-shuan-shuan-35-yasinda-hayatini-kaybetti-1058504600.html

Meksika'nın en yaşlı pandası Shuan Shuan, 35 yaşında hayatını kaybetti

Meksika'nın en yaşlı pandası Shuan Shuan, 35 yaşında hayatını kaybetti

Çin'in dışındaki en uzun ömürlü pandalardan biri olan ve Meksika'nın en yaşlı pandası Shuan Shuan, 35 yaşında hayatını kaybetti. 09.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-09T02:32+0300

2022-07-09T02:32+0300

2022-07-09T02:33+0300

dünya

meksika

çin

panda

geng shuang

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/09/1058504011_0:96:2000:1221_1920x0_80_0_0_1267fffa7b2b362a8bec18c9344b2faf.jpg

Meksika'nın başkenti Meksiko'daki il Çevre Müdürlüğü, ülkenin en yaşlı pandası olan Shuan Shuan'ın kaldığı Chapultepec Hayvanat Bahçesi'nde öldüğünü duyurdu.Açıklamada, Shuan Shuan'ın, türünün vahşi doğada 15 yıl olarak belirlediği yaşam beklentisinden çok daha uzun süre yaşadığı ifade edildi.Shuan Shuan'ın Çarşamba günü, 35. doğum gününde, en sevdiği yemek olan hurma ve elma kekinin tadını çıkardıktan sonra hayatını kaybettiği belirtildi. 1987'de doğan Shuan Shuan, doğal yaşam alanı olan Çin'in dışındaki en uzun ömürlü pandalardan biri olduğu hatırlatıldı.

meksika

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

meksika, çin, panda, geng shuang