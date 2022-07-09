https://tr.sputniknews.com/20220709/shinzo-abenin-otopsi-raporu-aciklandi-1058514044.html

Shinzo Abe'nin otopsi raporu açıklandı

Shinzo Abe'nin otopsi raporu açıklandı

Japonya'da 8 Temmuz'da uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin kan kaybı nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi... 09.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-09T13:14+0300

2022-07-09T13:14+0300

2022-07-09T13:14+0300

japonya

dünya

shinzo abe

suikast

ölüm

cenaze

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/09/1058514495_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_786cbd5f556e5a4a2af0c91ec977b49a.jpg

Japonya'nın en uzun süre başbakanlık koltuğunda oturan ismi Shinzo Abe, 8 Temmuz'da ülkenin Nara kentinde Liberal Demokrat Parti adayının seçim kampanyasına destek için açık hava etkinliğinde yaptığı konuşma sırasında göğsünden vurularak öldürüldü. Japonya Devlet Televizyonu NHK, Abe'nin cesedine sabah otopsi yapıldığını duyurdu.Emniyet yetkililerinin aktardığına göre, Abe'nin sol kolunun üst kısmından giren bir mermi, köprücük kemiğinin altında bulunan atardamara zarar verdi. Yetkililer, Abe'nin kan kaybı nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti. Saldırganın yakın mesafeden ateş ettiğini söyleyen yetkililer, bunu öldürme niyetiyle yapmış gibi göründüğünü ifade etti. Bu arada, Kyodo ajansının haberine göre, Abe'nin otopsisinde sol kolun üst kısmı ile boyunda 2 mermi yarası belirlendi.Cenazesi Tokya'ya götürüldüNara kentinde katıldığı seçim kampanyası etkinliğinde silahla vurularak öldürülen eski Başbakan Abe'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından sabah erken saatlerde kentteki hastaneden alındı. Cenazeyi taşıyan araç, Abe'nin evinin bulunduğu başkent Tokyo'nın Şibuya bölgesine yerel saatle 13.30'da ulaştı. Siyah cenaze aracında eski Başbakan'ın eşi Abe Akie'nin de olduğu öğrenildi. Diğer yandan sevenleri Abe'nin vurulduğu yere gelerek çiçekler bıraktı.

https://tr.sputniknews.com/20220709/japonya-ulusal-polis-teskilati-abe-suikastindaki-guvenlik-kusurunu-sorusturacak-1058502936.html

japonya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

japonya, shinzo abe, suikast, ölüm, cenaze