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https://tr.sputniknews.com/20220709/shinzo-abenin-otopsi-raporu-aciklandi-1058514044.html
Shinzo Abe'nin otopsi raporu açıklandı
Shinzo Abe'nin otopsi raporu açıklandı
Japonya'da 8 Temmuz'da uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin kan kaybı nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi... 09.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-09T13:14+0300
2022-07-09T13:14+0300
japonya
dünya
shinzo abe
suikast
ölüm
cenaze
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Japonya'nın en uzun süre başbakanlık koltuğunda oturan ismi Shinzo Abe, 8 Temmuz'da ülkenin Nara kentinde Liberal Demokrat Parti adayının seçim kampanyasına destek için açık hava etkinliğinde yaptığı konuşma sırasında göğsünden vurularak öldürüldü. Japonya Devlet Televizyonu NHK, Abe'nin cesedine sabah otopsi yapıldığını duyurdu.Emniyet yetkililerinin aktardığına göre, Abe'nin sol kolunun üst kısmından giren bir mermi, köprücük kemiğinin altında bulunan atardamara zarar verdi. Yetkililer, Abe'nin kan kaybı nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti. Saldırganın yakın mesafeden ateş ettiğini söyleyen yetkililer, bunu öldürme niyetiyle yapmış gibi göründüğünü ifade etti. Bu arada, Kyodo ajansının haberine göre, Abe'nin otopsisinde sol kolun üst kısmı ile boyunda 2 mermi yarası belirlendi.Cenazesi Tokya'ya götürüldüNara kentinde katıldığı seçim kampanyası etkinliğinde silahla vurularak öldürülen eski Başbakan Abe'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından sabah erken saatlerde kentteki hastaneden alındı. Cenazeyi taşıyan araç, Abe'nin evinin bulunduğu başkent Tokyo'nın Şibuya bölgesine yerel saatle 13.30'da ulaştı. Siyah cenaze aracında eski Başbakan'ın eşi Abe Akie'nin de olduğu öğrenildi. Diğer yandan sevenleri Abe'nin vurulduğu yere gelerek çiçekler bıraktı.
https://tr.sputniknews.com/20220709/japonya-ulusal-polis-teskilati-abe-suikastindaki-guvenlik-kusurunu-sorusturacak-1058502936.html
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japonya, shinzo abe, suikast, ölüm, cenaze

Shinzo Abe'nin otopsi raporu açıklandı

13:14 09.07.2022
© AFP 2022 / PHILIP FONGShinzo Abe Japonya'da anılıyor
Shinzo Abe Japonya'da anılıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2022
© AFP 2022 / PHILIP FONG
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Japonya'da 8 Temmuz'da uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin kan kaybı nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi. Abe'nin otopsisinde sol kolun üst kısmı ile boyunda 2 mermi yarası belirlendi.
Japonya'nın en uzun süre başbakanlık koltuğunda oturan ismi Shinzo Abe, 8 Temmuz'da ülkenin Nara kentinde Liberal Demokrat Parti adayının seçim kampanyasına destek için açık hava etkinliğinde yaptığı konuşma sırasında göğsünden vurularak öldürüldü. Japonya Devlet Televizyonu NHK, Abe'nin cesedine sabah otopsi yapıldığını duyurdu.
Emniyet yetkililerinin aktardığına göre, Abe'nin sol kolunun üst kısmından giren bir mermi, köprücük kemiğinin altında bulunan atardamara zarar verdi. Yetkililer, Abe'nin kan kaybı nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti. Saldırganın yakın mesafeden ateş ettiğini söyleyen yetkililer, bunu öldürme niyetiyle yapmış gibi göründüğünü ifade etti. Bu arada, Kyodo ajansının haberine göre, Abe'nin otopsisinde sol kolun üst kısmı ile boyunda 2 mermi yarası belirlendi.

Cenazesi Tokya'ya götürüldü

Nara kentinde katıldığı seçim kampanyası etkinliğinde silahla vurularak öldürülen eski Başbakan Abe'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından sabah erken saatlerde kentteki hastaneden alındı. Cenazeyi taşıyan araç, Abe'nin evinin bulunduğu başkent Tokyo'nın Şibuya bölgesine yerel saatle 13.30'da ulaştı. Siyah cenaze aracında eski Başbakan'ın eşi Abe Akie'nin de olduğu öğrenildi. Diğer yandan sevenleri Abe'nin vurulduğu yere gelerek çiçekler bıraktı.
Japonya Ulusal Polis Teşkilatı (NPA) eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin hayatını kaybettiği silahlı saldırıda 'güvenlik kusuru' olup olmadığına dair soruşturma açılacağını bildirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2022
DÜNYA
Japonya Ulusal Polis Teşkilatı, Abe suikastındaki 'güvenlik kusuru'nu soruşturacak
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