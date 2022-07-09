Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220709/welt-abd-ve-muttefikleri-ukraynadaki-catismalarin-sona-ermesi-icin-gizli-gorusmeler-yapiyor-1058513837.html
Welt: ABD ve müttefikleri, Ukrayna'daki çatışmaların sona ermesi için gizli görüşmeler yapıyor
Welt: ABD ve müttefikleri, Ukrayna'daki çatışmaların sona ermesi için gizli görüşmeler yapıyor
Alman gazetesi Die Welt, ABD ve Avrupalı ​​müttefiklerinin Ukrayna'daki çatışmanın sona ermesinin diplomatik yollarını aradıkları gizli görüşmeler yaptıklarını... 09.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-09T12:44+0300
2022-07-09T12:44+0300
dünya
abd
ukrayna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101327/05/1013270566_0:182:3072:1910_1920x0_80_0_0_600d0db7c5955449f3891051b54f4cf0.jpg
Haberde, “ABD ve önde gelen Avrupalı müttefikleri arasında Ukrayna’daki savaşı sona erdirmek için diplomatik yollar aradıkları gizli görüşmeler yapılıyor gibi görünüyor” ifadeleri kullanıldı.Söz konusu görüşmelerle ilgili ayrıntılara yer vermeyen gazete, Batı'nın ‘kafa karışıklığının’ nedenlerini tahmin etmenin zor olmadığını, Avrupalı ​​seçmenlerin çoğunluğunun ihtilafın ‘diplomatik çözümünden’ yana olduğunu kaydetti.
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101327/05/1013270566_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_05a29f0a5fcedb50a59b3ee603b5b1f1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, ukrayna

Welt: ABD ve müttefikleri, Ukrayna'daki çatışmaların sona ermesi için gizli görüşmeler yapıyor

12:44 09.07.2022
© SputnikABD.Kapitol Bayrak
ABD.Kapitol Bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2022
© Sputnik
Abone olTelegram
Alman gazetesi Die Welt, ABD ve Avrupalı ​​müttefiklerinin Ukrayna'daki çatışmanın sona ermesinin diplomatik yollarını aradıkları gizli görüşmeler yaptıklarını aktardı.
Haberde, “ABD ve önde gelen Avrupalı müttefikleri arasında Ukrayna’daki savaşı sona erdirmek için diplomatik yollar aradıkları gizli görüşmeler yapılıyor gibi görünüyor” ifadeleri kullanıldı.
Söz konusu görüşmelerle ilgili ayrıntılara yer vermeyen gazete, Batı'nın ‘kafa karışıklığının’ nedenlerini tahmin etmenin zor olmadığını, Avrupalı ​​seçmenlerin çoğunluğunun ihtilafın ‘diplomatik çözümünden’ yana olduğunu kaydetti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала