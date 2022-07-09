https://tr.sputniknews.com/20220709/welt-abd-ve-muttefikleri-ukraynadaki-catismalarin-sona-ermesi-icin-gizli-gorusmeler-yapiyor-1058513837.html

Welt: ABD ve müttefikleri, Ukrayna'daki çatışmaların sona ermesi için gizli görüşmeler yapıyor

Welt: ABD ve müttefikleri, Ukrayna'daki çatışmaların sona ermesi için gizli görüşmeler yapıyor

Alman gazetesi Die Welt, ABD ve Avrupalı ​​müttefiklerinin Ukrayna'daki çatışmanın sona ermesinin diplomatik yollarını aradıkları gizli görüşmeler yaptıklarını... 09.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-09T12:44+0300

2022-07-09T12:44+0300

2022-07-09T12:44+0300

dünya

abd

ukrayna

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Haberde, “ABD ve önde gelen Avrupalı müttefikleri arasında Ukrayna’daki savaşı sona erdirmek için diplomatik yollar aradıkları gizli görüşmeler yapılıyor gibi görünüyor” ifadeleri kullanıldı.Söz konusu görüşmelerle ilgili ayrıntılara yer vermeyen gazete, Batı'nın ‘kafa karışıklığının’ nedenlerini tahmin etmenin zor olmadığını, Avrupalı ​​seçmenlerin çoğunluğunun ihtilafın ‘diplomatik çözümünden’ yana olduğunu kaydetti.

ukrayna

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2022

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abd, ukrayna