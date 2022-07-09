https://tr.sputniknews.com/20220709/welt-abd-ve-muttefikleri-ukraynadaki-catismalarin-sona-ermesi-icin-gizli-gorusmeler-yapiyor-1058513837.html
Welt: ABD ve müttefikleri, Ukrayna'daki çatışmaların sona ermesi için gizli görüşmeler yapıyor
Welt: ABD ve müttefikleri, Ukrayna'daki çatışmaların sona ermesi için gizli görüşmeler yapıyor
Alman gazetesi Die Welt, ABD ve Avrupalı müttefiklerinin Ukrayna'daki çatışmanın sona ermesinin diplomatik yollarını aradıkları gizli görüşmeler yaptıklarını... 09.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-09T12:44+0300
2022-07-09T12:44+0300
2022-07-09T12:44+0300
dünya
abd
ukrayna
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Haberde, “ABD ve önde gelen Avrupalı müttefikleri arasında Ukrayna’daki savaşı sona erdirmek için diplomatik yollar aradıkları gizli görüşmeler yapılıyor gibi görünüyor” ifadeleri kullanıldı.Söz konusu görüşmelerle ilgili ayrıntılara yer vermeyen gazete, Batı'nın ‘kafa karışıklığının’ nedenlerini tahmin etmenin zor olmadığını, Avrupalı seçmenlerin çoğunluğunun ihtilafın ‘diplomatik çözümünden’ yana olduğunu kaydetti.
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abd, ukrayna
Welt: ABD ve müttefikleri, Ukrayna'daki çatışmaların sona ermesi için gizli görüşmeler yapıyor
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Alman gazetesi Die Welt, ABD ve Avrupalı müttefiklerinin Ukrayna'daki çatışmanın sona ermesinin diplomatik yollarını aradıkları gizli görüşmeler yaptıklarını aktardı.
Haberde, “ABD ve önde gelen Avrupalı müttefikleri arasında Ukrayna’daki savaşı sona erdirmek için diplomatik yollar aradıkları gizli görüşmeler yapılıyor gibi görünüyor” ifadeleri kullanıldı.
Söz konusu görüşmelerle ilgili ayrıntılara yer vermeyen gazete, Batı'nın ‘kafa karışıklığının’ nedenlerini tahmin etmenin zor olmadığını, Avrupalı seçmenlerin çoğunluğunun ihtilafın ‘diplomatik çözümünden’ yana olduğunu kaydetti.