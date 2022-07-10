https://tr.sputniknews.com/20220710/bakan-soylu-istanbulda-evleri-su-basana-5-bin-is-yerlerini-su-basana-10-bin-lira-verilecek-1058540481.html
Bakan Soylu: İstanbul'da evleri su basana 5 bin, iş yerlerini su basana 10 bin lira verilecek
Bakan Soylu: İstanbul'da evleri su basana 5 bin, iş yerlerini su basana 10 bin lira verilecek
İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul'daki şiddetli yağışla ilgili, "Ev ve iş yerlerini su basan vatandaşlarımız yalnız kalmayacak. İlk etapta evleri su basanlara 5... 10.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-10T10:15+0300
2022-07-10T10:15+0300
2022-07-10T10:20+0300
istanbul
türkiye
süleyman soylu
yardım
şiddetli yağış
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İstanbul'da gece etkili olan gök gürültülü şiddetli yağış, aralıklarla sabah saatlerine kadar devam etti.Birçok ilçede yer yer şiddetini artırarak etkisini sürdüren yağış nedeniyle bazı sokak ve caddelerde su birikintileri oluştu. Yağış bazı bölgelerde sele dönüştü.Evleri ve iş yerleri su basanlara nakdi yardımİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şiddetli yağışla ilgili açıklamalarda bulundu.Su baskını sonrası nakdi yardım yapılacağını duyuran Soylu şöyle konuştu:
https://tr.sputniknews.com/20220710/istanbulda-gok-gurultulu-saganak-etkili-oluyor-1058533118.html
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istanbul, süleyman soylu, yardım, şiddetli yağış
Bakan Soylu: İstanbul'da evleri su basana 5 bin, iş yerlerini su basana 10 bin lira verilecek
10:15 10.07.2022 (güncellendi: 10:20 10.07.2022) Abone ol
İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul'daki şiddetli yağışla ilgili, "Ev ve iş yerlerini su basan vatandaşlarımız yalnız kalmayacak. İlk etapta evleri su basanlara 5 bin, iş yerleri su basana 10 bin nakit elden verilecek" dedi.
İstanbul'da gece etkili olan gök gürültülü şiddetli yağış, aralıklarla sabah saatlerine kadar devam etti.
Birçok ilçede yer yer şiddetini artırarak etkisini sürdüren yağış nedeniyle bazı sokak ve caddelerde su birikintileri oluştu. Yağış bazı bölgelerde sele dönüştü.
Evleri ve iş yerleri su basanlara nakdi yardım
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şiddetli yağışla ilgili açıklamalarda bulundu.
Su baskını sonrası nakdi yardım yapılacağını duyuran Soylu şöyle konuştu:
"Ev ve iş yerlerini su basan vatandaşlarımız yalnız kalmayacak. İlk etapta evleri su basanlara 5 bin, iş yerleri su basana 10 bin nakit elden verilecek."