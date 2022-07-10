https://tr.sputniknews.com/20220710/bakan-soylu-istanbulda-evleri-su-basana-5-bin-is-yerlerini-su-basana-10-bin-lira-verilecek-1058540481.html

Bakan Soylu: İstanbul'da evleri su basana 5 bin, iş yerlerini su basana 10 bin lira verilecek

Bakan Soylu: İstanbul'da evleri su basana 5 bin, iş yerlerini su basana 10 bin lira verilecek

İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul'daki şiddetli yağışla ilgili, "Ev ve iş yerlerini su basan vatandaşlarımız yalnız kalmayacak. İlk etapta evleri su basanlara 5... 10.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-10T10:15+0300

2022-07-10T10:15+0300

2022-07-10T10:20+0300

istanbul

türkiye

süleyman soylu

yardım

şiddetli yağış

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İstanbul'da gece etkili olan gök gürültülü şiddetli yağış, aralıklarla sabah saatlerine kadar devam etti.Birçok ilçede yer yer şiddetini artırarak etkisini sürdüren yağış nedeniyle bazı sokak ve caddelerde su birikintileri oluştu. Yağış bazı bölgelerde sele dönüştü.Evleri ve iş yerleri su basanlara nakdi yardımİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şiddetli yağışla ilgili açıklamalarda bulundu.Su baskını sonrası nakdi yardım yapılacağını duyuran Soylu şöyle konuştu:

https://tr.sputniknews.com/20220710/istanbulda-gok-gurultulu-saganak-etkili-oluyor-1058533118.html

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istanbul, süleyman soylu, yardım, şiddetli yağış