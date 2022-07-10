https://tr.sputniknews.com/20220710/istanbulda-gok-gurultulu-saganak-etkili-oluyor-1058533118.html

İstanbul'da gök gürültülü sağanak: Esenyurt'ta çok sayıda kişi mahsur kaldı

İstanbul'da gök gürültülü sağanak: Esenyurt'ta çok sayıda kişi mahsur kaldı

İstanbul'un birçok bölgesinde gök gürültülü sağanak etkili olmaya başladı. 10.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-10T02:30+0300

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türkiye

istanbul

sağanak

sağanak yağış

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Akşam aralıklı olarak başlayan sağanak, gece saatlerinde şiddetini artırarak Beykoz, Üsküdar, Ümraniye, Sarıyer, Şile, Beşiktaş, Kağıthane, Şişli, Zeytinburnu, Bağcılar ve Fatih ilçesinde etkisini gösterdi.Yağışa yakalananlar, yağmurdan korunmak için otobüs duraklarına ve iş yerlerine sığındı.Sağanak nedeniyle bazı sokak ve caddelerde su birikintileri oluştu.Yağış nedeniyle TEM Otoyolu Seyrantepe mevkisi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu çıkışı ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile bazı ara yollarda yer yer trafik yoğunluğu oluştu.Esenyurt Pınar mahallesinde sağanak yağış nedeniyle taşan derede çok sayıda kişi mahsur kaldı.İlk belirlemelere göre mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı. Olay yerine gelen ekiplerin kurtarma çalışmaları sürüyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Marmara bölgesi için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulunmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220709/meteorolojiden-21-il-icin-saganak-yagis-uyarisi-1058523045.html

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istanbul, sağanak, sağanak yağış