https://tr.sputniknews.com/20220710/batmanda-54-kisinin-yaralandigi-kavganin-nedeni-ortaya-cikti-1058548854.html

Batman'da yedi ailenin karıştığı kavgada 54 kişi yaralanmıştı: Nedeni bahçeye giren koyunlar çıktı

Batman'da yedi ailenin karıştığı kavgada 54 kişi yaralanmıştı: Nedeni bahçeye giren koyunlar çıktı

Batman'da Yontukyazı köyünde 5’i ağır, 54 kişinin yaralandığı husumetli 7 aile arasındaki kavganın, fıstık bahçesine giren koyun sürüsü nedeniyle çıktığı... 10.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-10T14:25+0300

2022-07-10T14:25+0300

2022-07-10T14:31+0300

batman

türkiye

koyun

kavga

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0a/1058548711_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_42e98839442d6b43baf1a2765d1485b2.jpg

Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Yontukyazı köyünde akşam saatlerinde aralarında husumet olan ailelerin bireyleri arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek taş, sopa, bıçak ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada 7 aileden, 5’i ağır, 54 kişi yaralandı. Bazı yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 4 kişinin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Alınan ifadeler doğrultusunda, kavganın fıstık bahçelerine giren koyun sürüsü nedeniyle ilk önce 2 aile arasında başladığı, ardından diğer ailelerin de olaya karıştığı belirtildi.Bazı şüpheliler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Valilik'ten yapılan açıklamada da, "İlimiz Beşiri ilçesi Yontukyazı köyünde; aralarında eskiye dayalı husumet bulunan 7 aile arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 2’si ateşli silahla, 1’i kesici aletle, diğerleri sopa, taş ve yumrukla olmak üzere 5’i ağır, toplam 54 kişi yaralanmıştır. Meydana gelen olaya jandarma tarafından müdahale edilmiş olup, köyde gerekli güvenlik tedbirleri alınmış ve durum kontrol altına alınmıştır. Olayla ilgili tahkikata başlanmış, yaralıların intikal ettiği ilimizdeki hastanelerde polis tarafından ilave güvenlik tedbirler alınmıştır" denildi.

https://tr.sputniknews.com/20220710/batmanda-silahli-kavga-54-kisi-yaralandi-1058532129.html

batman

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

batman, koyun, kavga