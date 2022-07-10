https://tr.sputniknews.com/20220710/batmanda-54-kisinin-yaralandigi-kavganin-nedeni-ortaya-cikti-1058548854.html
Batman'da yedi ailenin karıştığı kavgada 54 kişi yaralanmıştı: Nedeni bahçeye giren koyunlar çıktı
Batman'da yedi ailenin karıştığı kavgada 54 kişi yaralanmıştı: Nedeni bahçeye giren koyunlar çıktı
Batman'da Yontukyazı köyünde 5’i ağır, 54 kişinin yaralandığı husumetli 7 aile arasındaki kavganın, fıstık bahçesine giren koyun sürüsü nedeniyle çıktığı... 10.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-10T14:25+0300
2022-07-10T14:25+0300
2022-07-10T14:31+0300
batman
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koyun
kavga
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Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Yontukyazı köyünde akşam saatlerinde aralarında husumet olan ailelerin bireyleri arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek taş, sopa, bıçak ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada 7 aileden, 5’i ağır, 54 kişi yaralandı. Bazı yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 4 kişinin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Alınan ifadeler doğrultusunda, kavganın fıstık bahçelerine giren koyun sürüsü nedeniyle ilk önce 2 aile arasında başladığı, ardından diğer ailelerin de olaya karıştığı belirtildi.Bazı şüpheliler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Valilik'ten yapılan açıklamada da, "İlimiz Beşiri ilçesi Yontukyazı köyünde; aralarında eskiye dayalı husumet bulunan 7 aile arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 2’si ateşli silahla, 1’i kesici aletle, diğerleri sopa, taş ve yumrukla olmak üzere 5’i ağır, toplam 54 kişi yaralanmıştır. Meydana gelen olaya jandarma tarafından müdahale edilmiş olup, köyde gerekli güvenlik tedbirleri alınmış ve durum kontrol altına alınmıştır. Olayla ilgili tahkikata başlanmış, yaralıların intikal ettiği ilimizdeki hastanelerde polis tarafından ilave güvenlik tedbirler alınmıştır" denildi.
https://tr.sputniknews.com/20220710/batmanda-silahli-kavga-54-kisi-yaralandi-1058532129.html
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batman, koyun, kavga
Batman'da yedi ailenin karıştığı kavgada 54 kişi yaralanmıştı: Nedeni bahçeye giren koyunlar çıktı
14:25 10.07.2022 (güncellendi: 14:31 10.07.2022) Abone ol
Batman'da Yontukyazı köyünde 5’i ağır, 54 kişinin yaralandığı husumetli 7 aile arasındaki kavganın, fıstık bahçesine giren koyun sürüsü nedeniyle çıktığı ortaya çıktı.
Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Yontukyazı köyünde akşam saatlerinde aralarında husumet olan ailelerin bireyleri arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek taş, sopa, bıçak ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada 7 aileden, 5’i ağır, 54 kişi yaralandı. Bazı yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 4 kişinin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Alınan ifadeler doğrultusunda, kavganın fıstık bahçelerine giren koyun sürüsü nedeniyle ilk önce 2 aile arasında başladığı, ardından diğer ailelerin de olaya karıştığı belirtildi.
Bazı şüpheliler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Valilik'ten yapılan açıklamada da, "İlimiz Beşiri ilçesi Yontukyazı köyünde; aralarında eskiye dayalı husumet bulunan 7 aile arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 2’si ateşli silahla, 1’i kesici aletle, diğerleri sopa, taş ve yumrukla olmak üzere 5’i ağır, toplam 54 kişi yaralanmıştır. Meydana gelen olaya jandarma tarafından müdahale edilmiş olup, köyde gerekli güvenlik tedbirleri alınmış ve durum kontrol altına alınmıştır. Olayla ilgili tahkikata başlanmış, yaralıların intikal ettiği ilimizdeki hastanelerde polis tarafından ilave güvenlik tedbirler alınmıştır" denildi.