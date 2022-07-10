https://tr.sputniknews.com/20220710/chp-ve-ak-parti-bayramlasmasinda-eyt-tartismasi-genel-baskanininizin-cok-iyi-bildigi-gibi-1058547468.html

CHP-AK Parti bayramlaşmasında 'EYT' tartışması: 'Genel başkanınızın çok iyi bildiği gibi...'

CHP-AK Parti bayramlaşmasında 'EYT' tartışması: 'Genel başkanınızın çok iyi bildiği gibi...'

Bayram nedeniyle CHP'yi ziyaret eden AK Parti heyeti ile emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) tartışması yaşandı. AK Partili Yel, "Sizlerin, Sayın Genel Başkan'ın... 10.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-10T13:48+0300

2022-07-10T13:48+0300

2022-07-10T13:57+0300

ak parti

politika

chp

eyt

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0a/1058547597_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_65037c7d79fe0710b0e56cf3eae5d202.jpg

​Kurban Bayramı'nın 2. gününde siyasi partiler arasında bayramlaşma ziyaretleri gerçekleşti. CHP heyetinde yer alan Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Necla Kacan, Gençlik Kolları MYK üyesi Uygar Elitog, genel merkezde önce AK Parti heyetini kabul etti. CHP heyeti, AK Parti heyetinde yer alan Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam ve MKYK üyesi Zeynep Şahin ile bayramlaştı.Kurbanlık atışması: ‘Zaten besicilik kazanmıyor, yem fiyatları çok arttı’CHP'li Jale Nur Süllü, sohbet sırasında ekonomiye değindi:AK Partili Mustafa Yel ise kurban satıcılarının memnun olduğunu gözlemlediğini belirterek, "Tekirdağ'da dolaştım bayram öncesinde. Genelde satıcılarımız memnun olduklarını ifade etti" diye cevap verdi.Süllü'nün, "Eskişehir'de çok yakınıyorlar" demesi üzerine Yel, "Bizde gayet güzel. Bu anlamda bir problem yok. Bizim kendimizin de kurban kestiği satıcı ile ben konuştum. Bu sene tam tersine 'keşke daha fazla olsaydı elimizde de daha çok satardık' diyor" diye cevap verdi.Süllü de "Yüzde 80 kaldı ellerinde. Zaten besicilik kazanmıyor. Yem fiyatları çok arttı. Biz 1 yıl önce gezerken 70 lira olan yem fiyatları şu anda 398 lira" dedi.AK Partili Yel, "1 yıl önce 70 lira değildi. Ben de bu işi yapan birisiyim. Emin olun çuval fiyatı 150 lira. Sıkıntıları biliyorum; ama bu sürdürülebilir hale geldi şu anda çok şükür. Pandemi döneminin getirmiş olduğu zorluklar, Rusya- Ukrayna krizinin getirmiş olduğu zorluklara rağmen güçlü Türkiye Cumhuriyeti her türlü zorluğun üstesinden gelmeye devam edecek" dedi.‘Bu, bizim dönemimizde başlamış bir zorluk değil’CHP'li Süllü'nün, EYT ile ilgili durumda da sıkıntı olduğunu dile getirmesi üzerine AK Parti'li Yel, "80'li yıllardaki uygulamalardan mütenasip, o dönemdeki sıkışmaların şu andaki çözümlenmesiyle ilgili bizim de tabii ki çabamız var. Bu, bizim dönemimizde başlamış bir zorluk değil. Bu, çok daha önce başlamış. Sizlerin, Sayın Genel Başkan'ın çok iyi bildiği, SGK Genel Müdürü iken uygulamalarının neticesinde ortaya çıkmış sonuçların getirdiği bizim de çözmek zorunda kaldığımız bir durumla karşı karşıyayız ve çözeceğiz inşallah" diye konuştu.Süllü'nün "20 yıldır iktidardasınız, 20 yıldır çözülmemiş olması" demesi üzerine araya giren Yel, "Çözüyoruz inşallah, merak etmeyin" dedi. Süllü, "Umudumuz, beklentimiz o yönde; ama bundan sonraki dönemde bize düşecek çözmek herhalde, diye düşünüyorum" deyince Yel, "Ona milletimiz karar verecek. İnşallah önümüzdeki yıl Haziran 2023 seçimlerinde biz bugüne kadar milletimizin verdiği her karara saygılıyız. Bundan sonra da vereceği kararlara saygılı olarak inşallah yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.AK Parti'nin ardından CHP Genel Merkezi'ne DSP ve Vatan Partisi heyetleri ziyarette bulundu.

https://tr.sputniknews.com/20220710/mhpli-karakaya-meral-aksener-altili-masadan-ayrilacak-diye-soylentiler-var-1058546684.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ak parti, chp, eyt