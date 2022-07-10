Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220710/hincal-uluc-entube-edildi-1058552423.html
Yoğun bakıma kaldırılan Hıncal Uluç entübe edildi
Yoğun bakıma kaldırılan Hıncal Uluç entübe edildi
Hukukçu Aküzüm, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Hıncal Uluç'un entübe edildiğini duyurdu. 10.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-10T16:43+0300
2022-07-10T16:48+0300
hıncal uluç
entübe
yaşam
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103778/72/1037787264_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_20d02ce51230e4682e3891e24d267d44.jpg
Galatasaray Sportif A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi ve hukukçu Urak Aküzüm, sosyal medya hesabından Hıncal Uluç'un entübe edildiğini açıkladı.Aküzüm, yaptığı paylaşımda "Hıncal Uluç entübe edildi, Hıncal Abi’ye Allah şifa versin, dualarınızı bekliyoruz…" ifadelerini kullandı.Ne olmuştu?Sabah gazetesi yazarı olan 82 yaşındaki Hıncal Uluç, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 8 Temmuz Cuma sabahı yoğun bakıma kaldırılmıştı.Hıncal Uluç'un, T24'e bilgi veren yakın dostu Sami Çölgeçen, "Biraz önce doktorla konuştuk, Hıncal Bey'in durumu oldukça kritik. Kendisinin zaten 1 böbreğinde sıkıntılar vardı ve böbreğini kaybetmişti. Şimdi diğer böbreğinde de çok ciddi sıkıntılar ortaya çıktı. Bununla beraber başka sağlık sorunları da bulunmakta. Kendisi şu an yoğun bakımda yatıyor, durumunun ağır olduğunu öğrendik. 1960'dan beri çok yakındık, çok üzgünüm..." diye konuşmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220709/hincal-uluc-yogun-bakima-kaldirildi-1058519751.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103778/72/1037787264_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_2a8246d59eacd3344978a20a333ce124.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hıncal uluç, entübe

Yoğun bakıma kaldırılan Hıncal Uluç entübe edildi

16:43 10.07.2022 (güncellendi: 16:48 10.07.2022)
© AAHıncal Uluç
Hıncal Uluç - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2022
© AA
Abone olTelegram
Hukukçu Aküzüm, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Hıncal Uluç'un entübe edildiğini duyurdu.
Galatasaray Sportif A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi ve hukukçu Urak Aküzüm, sosyal medya hesabından Hıncal Uluç'un entübe edildiğini açıkladı.
Aküzüm, yaptığı paylaşımda "Hıncal Uluç entübe edildi, Hıncal Abi’ye Allah şifa versin, dualarınızı bekliyoruz…" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Sabah gazetesi yazarı olan 82 yaşındaki Hıncal Uluç, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 8 Temmuz Cuma sabahı yoğun bakıma kaldırılmıştı.
Hıncal Uluç'un, T24'e bilgi veren yakın dostu Sami Çölgeçen, "Biraz önce doktorla konuştuk, Hıncal Bey'in durumu oldukça kritik. Kendisinin zaten 1 böbreğinde sıkıntılar vardı ve böbreğini kaybetmişti. Şimdi diğer böbreğinde de çok ciddi sıkıntılar ortaya çıktı. Bununla beraber başka sağlık sorunları da bulunmakta. Kendisi şu an yoğun bakımda yatıyor, durumunun ağır olduğunu öğrendik. 1960'dan beri çok yakındık, çok üzgünüm..." diye konuşmuştu.
Hıncal Uluç - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2022
TÜRKİYE
Hıncal Uluç yoğun bakıma kaldırıldı
Dün, 18:18
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала