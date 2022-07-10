https://tr.sputniknews.com/20220710/hincal-uluc-entube-edildi-1058552423.html
Yoğun bakıma kaldırılan Hıncal Uluç entübe edildi
Yoğun bakıma kaldırılan Hıncal Uluç entübe edildi
Hukukçu Aküzüm, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Hıncal Uluç'un entübe edildiğini duyurdu. 10.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-10T16:43+0300
2022-07-10T16:43+0300
2022-07-10T16:48+0300
hıncal uluç
entübe
yaşam
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Galatasaray Sportif A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi ve hukukçu Urak Aküzüm, sosyal medya hesabından Hıncal Uluç'un entübe edildiğini açıkladı.Aküzüm, yaptığı paylaşımda "Hıncal Uluç entübe edildi, Hıncal Abi’ye Allah şifa versin, dualarınızı bekliyoruz…" ifadelerini kullandı.Ne olmuştu?Sabah gazetesi yazarı olan 82 yaşındaki Hıncal Uluç, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 8 Temmuz Cuma sabahı yoğun bakıma kaldırılmıştı.Hıncal Uluç'un, T24'e bilgi veren yakın dostu Sami Çölgeçen, "Biraz önce doktorla konuştuk, Hıncal Bey'in durumu oldukça kritik. Kendisinin zaten 1 böbreğinde sıkıntılar vardı ve böbreğini kaybetmişti. Şimdi diğer böbreğinde de çok ciddi sıkıntılar ortaya çıktı. Bununla beraber başka sağlık sorunları da bulunmakta. Kendisi şu an yoğun bakımda yatıyor, durumunun ağır olduğunu öğrendik. 1960'dan beri çok yakındık, çok üzgünüm..." diye konuşmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220709/hincal-uluc-yogun-bakima-kaldirildi-1058519751.html
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hıncal uluç, entübe
Yoğun bakıma kaldırılan Hıncal Uluç entübe edildi
16:43 10.07.2022 (güncellendi: 16:48 10.07.2022) Abone ol
Hukukçu Aküzüm, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Hıncal Uluç'un entübe edildiğini duyurdu.
Galatasaray Sportif A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi ve hukukçu Urak Aküzüm, sosyal medya hesabından Hıncal Uluç'un entübe edildiğini açıkladı.
Aküzüm, yaptığı paylaşımda "Hıncal Uluç entübe edildi, Hıncal Abi’ye Allah şifa versin, dualarınızı bekliyoruz…" ifadelerini kullandı.
Ne olmuştu?
Sabah gazetesi yazarı olan 82 yaşındaki Hıncal Uluç, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 8 Temmuz Cuma sabahı yoğun bakıma kaldırılmıştı.
Hıncal Uluç'un, T24'e bilgi veren yakın dostu Sami Çölgeçen, "Biraz önce doktorla konuştuk, Hıncal Bey'in durumu oldukça kritik. Kendisinin zaten 1 böbreğinde sıkıntılar vardı ve böbreğini kaybetmişti. Şimdi diğer böbreğinde de çok ciddi sıkıntılar ortaya çıktı. Bununla beraber başka sağlık sorunları da bulunmakta. Kendisi şu an yoğun bakımda yatıyor, durumunun ağır olduğunu öğrendik. 1960'dan beri çok yakındık, çok üzgünüm..." diye konuşmuştu.