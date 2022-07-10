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Hull City ile hazırlık maçında Fenerbahçe 2-0 galip geldi
Hull City ile hazırlık maçında Fenerbahçe 2-0 galip geldi
Hazırlık maçında İngiltere Championship ekibi Hull City ile Sakarya'da karşı karşıya gelen Fenerbahçe, Arda Güler ve Serdar Dursun'un golleriyle rakibini 2-0... 10.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-10T22:57+0300
2022-07-10T22:59+0300
spor
fenerbahçe
hull city
arda güler
ozan tufan
serdar dursun
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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde İngiltere Championship ekibi Hull City ile Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu’nda karşılaştı. Hayatını kaybeden Alpay Kazan anısına oynanan maçı Fenerbahçe 2-0 kazandı. Mücadeleyi Onur Özütoprak, Mehmet Kapluhan ve Kemal Mavi üçlüsü yönetti. Karşılaşmaya sarı-lacivertliler; Altay Bayındır, Atilla Szalai, Kim Min-Jae, Ferdi Kadıoğlu Bright Osayi-Samuel, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Lincoln Henrique, Diego Rossi ve Enner Valencia ilk 11’iyle çıktı. Hull City ise; Ingram, Coyle, Elder, Greaves, Yones, Figueiredo, Ozan Tufan, Lewis-Potter, Longman, Allahyar Sayyadmanesh ve Slater 11 ile mücadele etti. Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç mücadeleyi birlikte takip ettiler.İlk yarısı 0-0 sona eren mücadelede Fenerbahçe oyuna sonradan giren oyuncularının golleriyle skora ulaştı. 87. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Arda Güler ağları havalandırarak takımını öne geçiren isim olurken, bu golden 2 dakika sonra Serdar Dursun fileleri havalandırarak maçın skorunu ilan etti.Fenerbahçe'den Hull City'ye transfer olan Ozan Tufan da eski takımına karşı ilk 11'de sahaya çıktı.
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fenerbahçe, hull city, arda güler, ozan tufan, serdar dursun

Hull City ile hazırlık maçında Fenerbahçe 2-0 galip geldi

22:57 10.07.2022 (güncellendi: 22:59 10.07.2022)
© İHAFenerbahçe, Hull City
Fenerbahçe, Hull City - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2022
© İHA
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Hazırlık maçında İngiltere Championship ekibi Hull City ile Sakarya'da karşı karşıya gelen Fenerbahçe, Arda Güler ve Serdar Dursun'un golleriyle rakibini 2-0 mağlup etti.
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde İngiltere Championship ekibi Hull City ile Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu’nda karşılaştı.
Hayatını kaybeden Alpay Kazan anısına oynanan maçı Fenerbahçe 2-0 kazandı. Mücadeleyi Onur Özütoprak, Mehmet Kapluhan ve Kemal Mavi üçlüsü yönetti.
Karşılaşmaya sarı-lacivertliler; Altay Bayındır, Atilla Szalai, Kim Min-Jae, Ferdi Kadıoğlu Bright Osayi-Samuel, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Lincoln Henrique, Diego Rossi ve Enner Valencia ilk 11’iyle çıktı.
Hull City ise; Ingram, Coyle, Elder, Greaves, Yones, Figueiredo, Ozan Tufan, Lewis-Potter, Longman, Allahyar Sayyadmanesh ve Slater 11 ile mücadele etti.
Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç mücadeleyi birlikte takip ettiler.
İlk yarısı 0-0 sona eren mücadelede Fenerbahçe oyuna sonradan giren oyuncularının golleriyle skora ulaştı. 87. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Arda Güler ağları havalandırarak takımını öne geçiren isim olurken, bu golden 2 dakika sonra Serdar Dursun fileleri havalandırarak maçın skorunu ilan etti.
Fenerbahçe'den Hull City'ye transfer olan Ozan Tufan da eski takımına karşı ilk 11'de sahaya çıktı.
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