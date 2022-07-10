https://tr.sputniknews.com/20220710/hull-city-arasindaki-dostluk-macinda-fenerbahce-2-0-galip-geldi-1058559100.html

Hull City ile hazırlık maçında Fenerbahçe 2-0 galip geldi

Hull City ile hazırlık maçında Fenerbahçe 2-0 galip geldi

Hazırlık maçında İngiltere Championship ekibi Hull City ile Sakarya'da karşı karşıya gelen Fenerbahçe, Arda Güler ve Serdar Dursun'un golleriyle rakibini 2-0... 10.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-10T22:57+0300

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spor

fenerbahçe

hull city

arda güler

ozan tufan

serdar dursun

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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde İngiltere Championship ekibi Hull City ile Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu’nda karşılaştı. Hayatını kaybeden Alpay Kazan anısına oynanan maçı Fenerbahçe 2-0 kazandı. Mücadeleyi Onur Özütoprak, Mehmet Kapluhan ve Kemal Mavi üçlüsü yönetti. Karşılaşmaya sarı-lacivertliler; Altay Bayındır, Atilla Szalai, Kim Min-Jae, Ferdi Kadıoğlu Bright Osayi-Samuel, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Lincoln Henrique, Diego Rossi ve Enner Valencia ilk 11’iyle çıktı. Hull City ise; Ingram, Coyle, Elder, Greaves, Yones, Figueiredo, Ozan Tufan, Lewis-Potter, Longman, Allahyar Sayyadmanesh ve Slater 11 ile mücadele etti. Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç mücadeleyi birlikte takip ettiler.İlk yarısı 0-0 sona eren mücadelede Fenerbahçe oyuna sonradan giren oyuncularının golleriyle skora ulaştı. 87. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Arda Güler ağları havalandırarak takımını öne geçiren isim olurken, bu golden 2 dakika sonra Serdar Dursun fileleri havalandırarak maçın skorunu ilan etti.Fenerbahçe'den Hull City'ye transfer olan Ozan Tufan da eski takımına karşı ilk 11'de sahaya çıktı.

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fenerbahçe, hull city, arda güler, ozan tufan, serdar dursun