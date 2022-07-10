https://tr.sputniknews.com/20220710/istanbulda-sabaha-kadar-7-binden-fazla-simsek-tespit-edildi-1058545504.html

İstanbul'da sabaha kadar 7 binden fazla şimşek tespit edildi

İstanbul'da sabaha kadar 7 binden fazla şimşek tespit edildi

İstanbul'da başlayan şiddetli yağışta sabaha kadar 7 binden fazla şimşek çaktı. 10.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-10T12:29+0300

2022-07-10T12:29+0300

2022-07-10T12:49+0300

istanbul

yaşam

şimşek

yağış

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AFAD'ın İstanbul için yaptığı sel uyarısı sonrasında yağış başladı. İstanbul'da sağanak sonrası dereler taşarken, birçok evi su bastı. Esenyurt'ta mahsur kalan 2 aile ekipler tarafından kurtarılırken, saat 05.15 itibarıyla İstanbul'da çakan şimşek sayısı da 7 bin olarak tespit edildi. Gece boyunca kenti aydınlatan şimşek görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.İstanbul'da gece boyunca etkili olan sağanak yağış sonrası bazı ilçelerde hayat adeta felç oldu. Esenyurt ilçesinde dere taştı, bir ev ve iş yerini su basarken, Haramidere'nin taşması sonrası en çok Pınar ve Yeşilkent mahalleleri etkilendi.

https://tr.sputniknews.com/20220710/istanbulda-yagis-etkili-oluyor--1058538416.html

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istanbul, şimşek, yağış