https://tr.sputniknews.com/20220710/istanbulda-sabaha-kadar-7-binden-fazla-simsek-tespit-edildi-1058545504.html
İstanbul'da sabaha kadar 7 binden fazla şimşek tespit edildi
İstanbul'da sabaha kadar 7 binden fazla şimşek tespit edildi
İstanbul'da başlayan şiddetli yağışta sabaha kadar 7 binden fazla şimşek çaktı. 10.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-10T12:29+0300
2022-07-10T12:29+0300
2022-07-10T12:49+0300
istanbul
yaşam
şimşek
yağış
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AFAD'ın İstanbul için yaptığı sel uyarısı sonrasında yağış başladı. İstanbul'da sağanak sonrası dereler taşarken, birçok evi su bastı. Esenyurt'ta mahsur kalan 2 aile ekipler tarafından kurtarılırken, saat 05.15 itibarıyla İstanbul'da çakan şimşek sayısı da 7 bin olarak tespit edildi. Gece boyunca kenti aydınlatan şimşek görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.İstanbul'da gece boyunca etkili olan sağanak yağış sonrası bazı ilçelerde hayat adeta felç oldu. Esenyurt ilçesinde dere taştı, bir ev ve iş yerini su basarken, Haramidere'nin taşması sonrası en çok Pınar ve Yeşilkent mahalleleri etkilendi.
https://tr.sputniknews.com/20220710/istanbulda-yagis-etkili-oluyor--1058538416.html
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istanbul, şimşek, yağış
İstanbul'da sabaha kadar 7 binden fazla şimşek tespit edildi
12:29 10.07.2022 (güncellendi: 12:49 10.07.2022) Abone ol
İstanbul'da başlayan şiddetli yağışta sabaha kadar 7 binden fazla şimşek çaktı.
AFAD'ın İstanbul için yaptığı sel uyarısı sonrasında yağış başladı. İstanbul'da sağanak sonrası dereler taşarken, birçok evi su bastı. Esenyurt'ta mahsur kalan 2 aile ekipler tarafından kurtarılırken, saat 05.15 itibarıyla İstanbul'da çakan şimşek sayısı da 7 bin olarak tespit edildi. Gece boyunca kenti aydınlatan şimşek görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
İstanbul'da gece boyunca etkili olan sağanak yağış sonrası bazı ilçelerde hayat adeta felç oldu. Esenyurt ilçesinde dere taştı, bir ev ve iş yerini su basarken, Haramidere'nin taşması sonrası en çok Pınar ve Yeşilkent mahalleleri etkilendi.