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https://tr.sputniknews.com/20220710/kadir-sekerin-tahliyesine-itiraz-edildi-1058543672.html
Kadir Şeker'in tahliyesine itiraz edildi
Kadir Şeker'in tahliyesine itiraz edildi
Konya'da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı engel olmak isterken kalbinden bıçaklayıp, öldürdüğü gerekçesiyle 12.5 yıl hapse... 10.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-10T11:28+0300
2022-07-10T11:32+0300
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Duran ailesinin avukatlarından Duygu Delibaş yaptığı itirazda, kararın usul ve yasaya aykırı olduğunu belirterek Şeker’in hükmen tutuklanmasını talep etti.Sabah gazetesinden Tolga Yanık'ın haberine göre, Kadir Şeker'in tahliye edilmesine Duran ailesinin avukatlarından Duygu Delibaş itirazda bulundu. İtiraz dilekçesinde, "Tahliye kararı usul ve yasaya aykırı olup, kamuoyu baskısıyla oluşan kamu vicdanını rahatlatmak adına verilmiş mahkemelerin tarafsız ve bağımsızlığını zedeleyici nitelikte bir karardır. Dosyaya başından beri hakim olan 3. Ağır Ceza Mahkemesi tutukluluğuna devam kararı verirken, 4. Ağır Ceza Mahkemesi yalnızca bir günlük inceleme ile tahliye kararı vermiştir. Bu karar kabul edilemez niteliktedir. 4. Ağır Ceza Mahkemesinin tahliye kararı kaldırılarak sanığın hükmen tutuklanmasına karar verilmesi talep ederim" ifadelerine yer verildi.
https://tr.sputniknews.com/20220707/kadir-sekerin-tahliyesine-ozgur-duranin-annesinden-tepki-bir-can-icin-25-yil-ceza-cok-mu-1058444577.html
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kadir şeker, özgür duran, konya

Kadir Şeker'in tahliyesine itiraz edildi

11:28 10.07.2022 (güncellendi: 11:32 10.07.2022)
© İHAKadir Şeker
Kadir Şeker - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2022
© İHA
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Konya'da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı engel olmak isterken kalbinden bıçaklayıp, öldürdüğü gerekçesiyle 12.5 yıl hapse çarptırılan ve kararı Yargıtay tarafından bozulan Kadir Şeker'in tahliyesine itiraz edildi.
Duran ailesinin avukatlarından Duygu Delibaş yaptığı itirazda, kararın usul ve yasaya aykırı olduğunu belirterek Şeker’in hükmen tutuklanmasını talep etti.
Sabah gazetesinden Tolga Yanık'ın haberine göre, Kadir Şeker'in tahliye edilmesine Duran ailesinin avukatlarından Duygu Delibaş itirazda bulundu. İtiraz dilekçesinde, "Tahliye kararı usul ve yasaya aykırı olup, kamuoyu baskısıyla oluşan kamu vicdanını rahatlatmak adına verilmiş mahkemelerin tarafsız ve bağımsızlığını zedeleyici nitelikte bir karardır. Dosyaya başından beri hakim olan 3. Ağır Ceza Mahkemesi tutukluluğuna devam kararı verirken, 4. Ağır Ceza Mahkemesi yalnızca bir günlük inceleme ile tahliye kararı vermiştir. Bu karar kabul edilemez niteliktedir. 4. Ağır Ceza Mahkemesinin tahliye kararı kaldırılarak sanığın hükmen tutuklanmasına karar verilmesi talep ederim" ifadelerine yer verildi.
Özgür Duran'ın annesi Mübeyyen Güner - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2022
TÜRKİYE
Kadir Şeker'in tahliyesine Özgür Duran'ın annesinden tepki: 'Bir can için 2.5 yıl ceza çok mu?'
7 Temmuz, 19:36
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