https://tr.sputniknews.com/20220710/kadir-sekerin-tahliyesine-itiraz-edildi-1058543672.html

Kadir Şeker'in tahliyesine itiraz edildi

Kadir Şeker'in tahliyesine itiraz edildi

Konya'da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı engel olmak isterken kalbinden bıçaklayıp, öldürdüğü gerekçesiyle 12.5 yıl hapse... 10.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-10T11:28+0300

2022-07-10T11:28+0300

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kadir şeker

özgür duran

türkiye

konya

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Duran ailesinin avukatlarından Duygu Delibaş yaptığı itirazda, kararın usul ve yasaya aykırı olduğunu belirterek Şeker’in hükmen tutuklanmasını talep etti.Sabah gazetesinden Tolga Yanık'ın haberine göre, Kadir Şeker'in tahliye edilmesine Duran ailesinin avukatlarından Duygu Delibaş itirazda bulundu. İtiraz dilekçesinde, "Tahliye kararı usul ve yasaya aykırı olup, kamuoyu baskısıyla oluşan kamu vicdanını rahatlatmak adına verilmiş mahkemelerin tarafsız ve bağımsızlığını zedeleyici nitelikte bir karardır. Dosyaya başından beri hakim olan 3. Ağır Ceza Mahkemesi tutukluluğuna devam kararı verirken, 4. Ağır Ceza Mahkemesi yalnızca bir günlük inceleme ile tahliye kararı vermiştir. Bu karar kabul edilemez niteliktedir. 4. Ağır Ceza Mahkemesinin tahliye kararı kaldırılarak sanığın hükmen tutuklanmasına karar verilmesi talep ederim" ifadelerine yer verildi.

https://tr.sputniknews.com/20220707/kadir-sekerin-tahliyesine-ozgur-duranin-annesinden-tepki-bir-can-icin-25-yil-ceza-cok-mu-1058444577.html

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kadir şeker, özgür duran, konya