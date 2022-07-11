https://tr.sputniknews.com/20220711/abd-riyada-uygulanan-saldiri-amacli-silah-satisi-yasagini-kaldirabilir-1058600348.html
‘ABD, Riyad’a uygulanan saldırı amaçlı silah satışı yasağını kaldırabilir’
‘ABD, Riyad’a uygulanan saldırı amaçlı silah satışı yasağını kaldırabilir’
ABD Başkanı Joe Biden idaresinin, Suudi Arabistan’a uygulanan saldırı amaçlı silah satışı yasağını kaldırma olasılığını görüştüğü belirtildi. 11.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-11T20:21+0300
2022-07-11T20:21+0300
2022-07-11T20:21+0300
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karikatür
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suudi arabistan
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Konuya vakıf kaynaklar, Reuters’e açıklamada, son aylarda Suudi Arabistan’dan üst düzey yetkililerin ABD’li mevkidaşlarıyla görüşmelerde, Riyad’a sadece savunma amaçlı silah satma politikasından vazgeçmesi için baskı yaptığını söyledi. Bu görüşmelerin gayri resmi nitelik taşıdığı ve erken aşamada bulunduğu, bu yüzden yakın zamanda bir kararın alınmasının beklenmediği ifade edildi.Kaynaklardan biri, halihazırda ABD’nin Suudi Arabistan’la saldırı amaçlı silah konusunu görüşmediğini kaydetti.Kaynakların görüşüne göre, her türlü nihai kararın, Yemen’deki savaşın sona erip ermeyeceğine bağlı.Reuters, Biden’in Ortadoğu turu öncesinde, Körfez bölgesinden petrol arzını artırmak amacı bağlamında, Riyad ile ilişkileri yeniden başlatma niyetinde olduğunu ortaya koyduğunu kaydetti.
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Vitaliy Podvitskiy
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104004/35/1040043525_0:0:2049:2049_100x100_80_0_0_72921e056be7620c048b28c3d85be954.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
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karikatür , abd, suudi arabistan
‘ABD, Riyad’a uygulanan saldırı amaçlı silah satışı yasağını kaldırabilir’
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ABD Başkanı Joe Biden idaresinin, Suudi Arabistan’a uygulanan saldırı amaçlı silah satışı yasağını kaldırma olasılığını görüştüğü belirtildi.
Konuya vakıf kaynaklar, Reuters’e açıklamada, son aylarda Suudi Arabistan’dan üst düzey yetkililerin ABD’li mevkidaşlarıyla görüşmelerde, Riyad’a sadece savunma amaçlı silah satma politikasından vazgeçmesi için baskı yaptığını söyledi. Bu görüşmelerin gayri resmi nitelik taşıdığı ve erken aşamada bulunduğu, bu yüzden yakın zamanda bir kararın alınmasının beklenmediği ifade edildi.
Kaynaklardan biri, halihazırda ABD’nin Suudi Arabistan’la saldırı amaçlı silah konusunu görüşmediğini kaydetti.
Kaynakların görüşüne göre, her türlü nihai kararın, Yemen’deki savaşın sona erip ermeyeceğine bağlı.
Reuters, Biden’in Ortadoğu turu öncesinde, Körfez bölgesinden petrol arzını artırmak amacı bağlamında, Riyad ile ilişkileri yeniden başlatma niyetinde olduğunu ortaya koyduğunu kaydetti.