https://tr.sputniknews.com/20220711/abdde-plaja-giren-deniz-ayilari-insanlari-kovaladi-turistlerin-kacisini-izlemek-komikti-1058587315.html
ABD'de plaja giren deniz ayıları insanları kovaladı: 'Turistlerin kaçışını izlemek komikti'
ABD'de plaja giren deniz ayıları insanları kovaladı: 'Turistlerin kaçışını izlemek komikti'
ABD’nin San Diego kentindeki bir plaja gelen 2 deniz aslanı insanları kovalaması, internet gündemine oturdu. 11.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-11T14:43+0300
2022-07-11T14:43+0300
2022-07-11T15:04+0300
yaşam
deniz aslanı
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kaliforniya
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ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki San Diego kentindeki bir plajda güneşlenerek denize giren bölge sakinleri, 2 deniz aslanı ile karşılaştı. Sosyal medyada 8 milyon kez izlenen ve 1 milyon beğeni alan görüntüde, plaja gelen 2 deniz aslanının çevredekileri kovaladığı görüldü. O anları kayıt altına alan bir kişi ise, “Olayı kayda almaya başladım çünkü benim için turistlerin deniz aslanları tarafından kovalanmasını izlemek gerçekten komikti” dedi. İnsanlara zarar vermeyen 2 deniz aslanı daha sonra denize girerek bölgeden uzaklaştı.
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deniz aslanı, abd, san diego, kaliforniya, plaj, viral, beğeni rekoru
ABD'de plaja giren deniz ayıları insanları kovaladı: 'Turistlerin kaçışını izlemek komikti'
14:43 11.07.2022 (güncellendi: 15:04 11.07.2022) Abone ol
ABD’nin San Diego kentindeki bir plaja gelen 2 deniz aslanı insanları kovalaması, internet gündemine oturdu.
ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki San Diego kentindeki bir plajda güneşlenerek denize giren bölge sakinleri, 2 deniz aslanı ile karşılaştı. Sosyal medyada 8 milyon kez izlenen ve 1 milyon beğeni alan görüntüde, plaja gelen 2 deniz aslanının çevredekileri kovaladığı görüldü. O anları kayıt altına alan bir kişi ise, “Olayı kayda almaya başladım çünkü benim için turistlerin deniz aslanları tarafından kovalanmasını izlemek gerçekten komikti” dedi. İnsanlara zarar vermeyen 2 deniz aslanı daha sonra denize girerek bölgeden uzaklaştı.