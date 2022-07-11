https://tr.sputniknews.com/20220711/abdde-plaja-giren-deniz-ayilari-insanlari-kovaladi-turistlerin-kacisini-izlemek-komikti-1058587315.html

ABD'de plaja giren deniz ayıları insanları kovaladı: 'Turistlerin kaçışını izlemek komikti'

ABD'de plaja giren deniz ayıları insanları kovaladı: 'Turistlerin kaçışını izlemek komikti'

ABD’nin San Diego kentindeki bir plaja gelen 2 deniz aslanı insanları kovalaması, internet gündemine oturdu. 11.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-11T14:43+0300

2022-07-11T14:43+0300

2022-07-11T15:04+0300

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ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki San Diego kentindeki bir plajda güneşlenerek denize giren bölge sakinleri, 2 deniz aslanı ile karşılaştı. Sosyal medyada 8 milyon kez izlenen ve 1 milyon beğeni alan görüntüde, plaja gelen 2 deniz aslanının çevredekileri kovaladığı görüldü. O anları kayıt altına alan bir kişi ise, “Olayı kayda almaya başladım çünkü benim için turistlerin deniz aslanları tarafından kovalanmasını izlemek gerçekten komikti” dedi. İnsanlara zarar vermeyen 2 deniz aslanı daha sonra denize girerek bölgeden uzaklaştı.

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deniz aslanı, abd, san diego, kaliforniya, plaj, viral, beğeni rekoru