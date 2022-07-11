https://tr.sputniknews.com/20220711/abdde-tuketicilerin-kisa-vadeli-enflasyon-beklentisi-rekor-seviyede-1058604588.html

ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi rekor seviyede

ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi rekor seviyede

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, Amerikalı tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisinin yüzde 6.8 ile yeni zirveye ulaştığını bildirdi. 11.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-11T22:51+0300

2022-07-11T22:51+0300

2022-07-11T22:51+0300

ekonomi

abd

abd merkez bankası (fed)

enflasyon

tüketici

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New York Fed, haziran ayına ait Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarını yayımladı.Yaklaşık 1300 hane halkının katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi 0,2 puan artışla yüzde 6,8'e yükseldi.Bu dönemde rekor tazeleyen kısa vadeli enflasyon beklentisi, mayısta da yüzde 6,6 ile anketin yapılmaya başlandığı 2013'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştı.Orta vadeli enflasyon beklentisinde düşüş görüldüGelecek 3 yıllık süreci kapsayan orta vadeli enflasyon beklentisi ise aynı dönemde 0.3 puan azalarak yüzde 3.6 seviyesine geriledi.Ocak ayından bu yana en büyük düşüşü gösteren orta vadeli enflasyon beklentisi, mayısta yüzde 3.9 seviyesinde gerçekleşmişti.Harcamalardaki artışa ilişkin beklenti de bu dönemde 0.6 puan azalarak yüzde 8.4'e gerilemesine rağmen 2021'in ortalaması olan yüzde 5'in oldukça üzerinde kalmaya devam etti.Haziran ayı enflasyonu çarşamba günü açıklanacakABD'de geçen ay açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta aylık yüzde 1 artarken, yıllık yüzde 8.6 ile Aralık 1981'den bu yana kaydedilen en yüksek artışı göstermişti.Ülkede enflasyonun yükseliş eğilimini sürdürerek yeniden 41 yılın zirvesine çıkmasının ardından ABD Merkez Bankası (Fed) haziran toplantısında 75 baz puanla 1994'ten bu yana en hızlı faiz artışını gerçekleştirmişti.ABD'de çarşamba günü açıklanacak haziran ayı enflasyonuna ilişkin piyasa beklentisi ise yıllık bazda yüzde 8.8 ile 41 yılın yeni zirvesine çıkması yönünde.

https://tr.sputniknews.com/20220608/abd-hazine-bakani-yellen-yuzde-8-abdde-kabul-edilemez-bir-enflasyon-orani-1057164308.html

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abd, abd merkez bankası (fed), enflasyon, tüketici