https://tr.sputniknews.com/20220711/cumhurbaskani-erdogan-rusya-devlet-baskani-putin-ile-gorustu-1058589916.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 11.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-11T15:56+0300

2022-07-11T15:56+0300

2022-07-11T16:50+0300

dünya

recep tayyip erdoğan

vladimir putin

rusya

türkiye

suriye

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Suriye’deki durumun yanı sıra Karadeniz’de tahıl ihracı için güvenli koridorlar oluşturulmasına dair hususlar ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Suriye’deki sınır-ötesi mekanizmanın uzatılmasına önem atfettiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler’in Karadeniz’de tahıl ihracı için güvenli koridorlar oluşturulması planıyla ilgili olarak harekete geçme zamanının geldiğini belirtti.

https://tr.sputniknews.com/20220530/cumhurbaskani-erdogan-rusya-devlet-baskani-putin-ile-gorustu-1056818161.html

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recep tayyip erdoğan, vladimir putin, rusya, türkiye, suriye