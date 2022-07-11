https://tr.sputniknews.com/20220711/cumhurbaskani-erdogan-rusya-devlet-baskani-putin-ile-gorustu-1058589916.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 11.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-11T15:56+0300
2022-07-11T15:56+0300
2022-07-11T16:50+0300
dünya
recep tayyip erdoğan
vladimir putin
rusya
türkiye
suriye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Suriye’deki durumun yanı sıra Karadeniz’de tahıl ihracı için güvenli koridorlar oluşturulmasına dair hususlar ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Suriye’deki sınır-ötesi mekanizmanın uzatılmasına önem atfettiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler’in Karadeniz’de tahıl ihracı için güvenli koridorlar oluşturulması planıyla ilgili olarak harekete geçme zamanının geldiğini belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20220530/cumhurbaskani-erdogan-rusya-devlet-baskani-putin-ile-gorustu-1056818161.html
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recep tayyip erdoğan, vladimir putin, rusya, türkiye, suriye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü
15:56 11.07.2022 (güncellendi: 16:50 11.07.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Suriye’deki durumun yanı sıra Karadeniz’de tahıl ihracı için güvenli koridorlar oluşturulmasına dair hususlar ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Suriye’deki sınır-ötesi mekanizmanın uzatılmasına önem atfettiğini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler’in Karadeniz’de tahıl ihracı için güvenli koridorlar oluşturulması planıyla ilgili olarak harekete geçme zamanının geldiğini belirtti.