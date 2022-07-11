https://tr.sputniknews.com/20220711/fatih-altayli-bu-ulkeyi-size-ragmen-sevip-dusunmeye-devam-edecegiz-kudurun-1058570615.html
Fatih Altaylı: Bu ülkeyi size rağmen sevip düşünmeye devam edeceğiz, kudurun
Fatih Altaylı: Bu ülkeyi size rağmen sevip düşünmeye devam edeceğiz, kudurun
HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, hakaretlere maruz kaldığını belirterek, "Bu ülkeyi size rağmen sevip size rağmen düşünmeye devam edeceğiz, kudurun... 11.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-11T10:50+0300
2022-07-11T10:50+0300
2022-07-11T10:51+0300
türkiye
fatih altaylı
habertürk gazetesi
sosyal medya
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Hakaretlere maruz kaldığını belirterek sosyal medya hesabından tepki gösteren HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, hakaretlere maruz kaldığını belirterek, "Bu ülkeyi size rağmen sevip size rağmen düşünmeye devam edeceğiz, kudurun şerefsizler" paylaşımını yaptı.Altaylı paylaşımında, "Bayram günü tatil yaparken aşı olmak isteyenler aşı olabilsin diye memleketin ormanları yanmasın diye bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Karşılığında şerefsizlerin hakaretine maruz kalıyorum. Ulan bu ülkeyi size rağmen sevip size rağmen düşünmeye devam edeceğiz. Kudurun şerefsizler" ifadesini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220617/fatih-altayli-bu-gocmen-meselesi-bu-devleti-yikabilir-1057563408.html
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fatih altaylı, habertürk gazetesi, sosyal medya
Fatih Altaylı: Bu ülkeyi size rağmen sevip düşünmeye devam edeceğiz, kudurun
10:50 11.07.2022 (güncellendi: 10:51 11.07.2022) Abone ol
HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, hakaretlere maruz kaldığını belirterek, "Bu ülkeyi size rağmen sevip size rağmen düşünmeye devam edeceğiz, kudurun şerefsizler" paylaşımını yaptı.
Hakaretlere maruz kaldığını belirterek sosyal medya hesabından tepki gösteren HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, hakaretlere maruz kaldığını belirterek, "Bu ülkeyi size rağmen sevip size rağmen düşünmeye devam edeceğiz, kudurun şerefsizler" paylaşımını yaptı.
Altaylı paylaşımında, "Bayram günü tatil yaparken aşı olmak isteyenler aşı olabilsin diye memleketin ormanları yanmasın diye bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Karşılığında şerefsizlerin hakaretine maruz kalıyorum. Ulan bu ülkeyi size rağmen sevip size rağmen düşünmeye devam edeceğiz. Kudurun şerefsizler" ifadesini kullandı.