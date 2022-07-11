https://tr.sputniknews.com/20220711/kadin-yolcunun-olumune-neden-olan-minibus-soforu-tutuklandi-1058594336.html

Kadın yolcunun ölümüne neden olan minibüs şoförü tutuklandı

Kadın yolcunun ölümüne neden olan minibüs şoförü tutuklandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde yolcu olarak aldığı kadının açık kalan araç kapısından düşerek hayatını kaybetmesine neden olduğu iddiasıyla adliyeye sevk edilen... 11.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-11T17:40+0300

2022-07-11T17:40+0300

2022-07-11T17:44+0300

minibüs

türkiye

ölüm

tutuklama

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0b/1058561526_1:0:1103:620_1920x0_80_0_0_435941cfd9fc57152f69e5cea5574ea7.jpg

Minibüsten düşerek yaralanan Meryem Özkıraç'ın tedavi gördüğü Mersin Şehir Hastanesi'nde dün hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan minibüs şoförü Cumali K., işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Ölüme sebebiyet vermekle suçlanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Meryem Özkıraç adlı kadın, 7 Temmuz tarihinde Fatih Mahallesi Adana Caddesi'nde yolcu olarak bindiği minibüsün hareket etmesinden kısa süre sonra açık bırakılan kapıdan düşerek yaralandı. Yaralı kadın, aynı minibüsle önce Tarsus Devlet Hastanesi'ne oradan da Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak Meryem Özkıraç, tüm müdahalelere rağmen dün akşam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

https://tr.sputniknews.com/20220711/minibusun-acik-kalan-kapisindan-dusen-kadin-hayatini-kaybetti-1058561671.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

minibüs, ölüm, tutuklama