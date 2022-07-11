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Kadın yolcunun ölümüne neden olan minibüs şoförü tutuklandı
Kadın yolcunun ölümüne neden olan minibüs şoförü tutuklandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde yolcu olarak aldığı kadının açık kalan araç kapısından düşerek hayatını kaybetmesine neden olduğu iddiasıyla adliyeye sevk edilen... 11.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-11T17:40+0300
2022-07-11T17:44+0300
minibüs
türkiye
ölüm
tutuklama
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Minibüsten düşerek yaralanan Meryem Özkıraç'ın tedavi gördüğü Mersin Şehir Hastanesi'nde dün hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan minibüs şoförü Cumali K., işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Ölüme sebebiyet vermekle suçlanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Meryem Özkıraç adlı kadın, 7 Temmuz tarihinde Fatih Mahallesi Adana Caddesi'nde yolcu olarak bindiği minibüsün hareket etmesinden kısa süre sonra açık bırakılan kapıdan düşerek yaralandı. Yaralı kadın, aynı minibüsle önce Tarsus Devlet Hastanesi'ne oradan da Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak Meryem Özkıraç, tüm müdahalelere rağmen dün akşam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
https://tr.sputniknews.com/20220711/minibusun-acik-kalan-kapisindan-dusen-kadin-hayatini-kaybetti-1058561671.html
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minibüs, ölüm, tutuklama

Kadın yolcunun ölümüne neden olan minibüs şoförü tutuklandı

17:40 11.07.2022 (güncellendi: 17:44 11.07.2022)
© İHAMinibüsten düşen kadın hayatını kaybetti
Minibüsten düşen kadın hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2022
© İHA
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Mersin'in Tarsus ilçesinde yolcu olarak aldığı kadının açık kalan araç kapısından düşerek hayatını kaybetmesine neden olduğu iddiasıyla adliyeye sevk edilen minibüs şoförü Cumali K. tutuklandı.
Minibüsten düşerek yaralanan Meryem Özkıraç'ın tedavi gördüğü Mersin Şehir Hastanesi'nde dün hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan minibüs şoförü Cumali K., işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Ölüme sebebiyet vermekle suçlanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Meryem Özkıraç adlı kadın, 7 Temmuz tarihinde Fatih Mahallesi Adana Caddesi'nde yolcu olarak bindiği minibüsün hareket etmesinden kısa süre sonra açık bırakılan kapıdan düşerek yaralandı. Yaralı kadın, aynı minibüsle önce Tarsus Devlet Hastanesi'ne oradan da Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak Meryem Özkıraç, tüm müdahalelere rağmen dün akşam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Minibüsten düşen kadın hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2022
TÜRKİYE
Minibüsün açık kalan kapısından düşen kadın hayatını kaybetti
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