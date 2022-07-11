Nahçıvan sınır kapısını kapattı

Karşılıklı olarak her iki ülke vatandaşlarına ait cenaze geçişlerinde,

Nahçıvan vatandaşları ile resmî olarak evli olan Türk vatandaşlarının geçişlerinde,

8.

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne veya ülkemize hava yolu ile seyahat edecek olan karşılıklı iki ülke vatandaşlarının geçişlerinde herhangi bir kısıtlama uygulanmayacaktır.”