https://tr.sputniknews.com/20220711/rus-hacker-grubu-rahdit-ukrayna-ordusunun-gizli-belgelerini-ele-gecirdi-1058577937.html

Rus hacker grubu RaHDIt, Ukrayna ordusunun gizli belgelerini ele geçirdi

Rus hacker grubu RaHDIt, Ukrayna ordusunun gizli belgelerini ele geçirdi

Rus RaHDIt ve Ukraynalı Beregini hacker grupları, Ukrayna ordusunun eylemlerine ve cephedeki duruma ilişkin gizli bilgiler elde etti. 11.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-11T12:27+0300

2022-07-11T12:27+0300

2022-07-11T12:27+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

hacker

silah

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101477/00/1014770099_0:0:963:541_1920x0_80_0_0_71c98d6a1a3f76eba06eb570442cabd8.jpg

RaHDIt grubunun bir üyesi, ismini açıklamama şartıyla Sputnik’e yaptığı açıklamada, “Evet, Ukrayna ordusunun gizli belgelerine erişimimiz var. Son duruma ilişkin veriler var. Dostlarımız, Beregini kadın hacker grubu ile çalışıyoruz. Çok da iyi çalışıyoruz. Çok büyük veri dizileri alıyoruz, ama maalesef hemen şimdi tüm kartlarımızı size açamayız, çünkü bu takdirde neler bildiğimiz, neler gördüğümüz anlaşılacak” ifadelerini kullandı.Rus hackerların bu bilgileri, Beregini grubunun yardımıyla gerçek zamanlı olarak almaya devam ettiğinin altını çizen kaynak, “Onlara da Ukrayna ordusunda hizmet eden onların dostları yardım ediyor” dedi.‘Ukrayna istihbaratı suç örgütleriyle işbirliği yapıyor’Ukrayna istihbaratının Avrupa’dan alınan silahı üçüncü tarafa sattığına ilişkin belgeler elde ettiklerini kaydeden Rus hacker, “Ukrayna istihbaratının bu amaçla suç grupları ve kaçakçılarla da çalıştığını kesin olarak biliyoruz. Avrupa silahlarının üçüncü taraflara satıştan elde edilen paranın nereye gittiğini artık söyleyemiyoruz” diye konuştu.Ukrayna istihbaratının bu yolla kendine ek finansman sağlıyor olabileceğini dile getiren kaynak, “Silah kaçakçılığından kazandıkları parayı emeklilik için biriktiriyor olabilirler” değerlendirmesini yaptı.Söz konusu silahın tüfeklerin yanı sıra, ABD yapımı Javelin, İngiltere yapımı NLAW ve bombaatarlar olduğunun altını çizen Rus hacker, “Bombaatarlara rağbet çok daha büyük, çünkü bu silahla, zırhlı limuzin içinde hareket eden rakibin işini bitirmek daha kolay” bilgisini paylaştı.

https://tr.sputniknews.com/20220708/kremlin-ukraynadaki-askeri-operasyonda-rus-potansiyelinin-sadece-kucuk-bir-kismi-kullaniliyor-1058478854.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, ukrayna, hacker, silah