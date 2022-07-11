https://tr.sputniknews.com/20220711/saglik-bakanindan-doktorlari-hedef-gosteren-imama-iliskin-aciklama-suphe-duyarsak-devreye-gireriz-1058573431.html

Sağlık Bakanı'ndan doktorları hedef gösteren imama ilişkin açıklama: Şüphe duyarsak devreye gireriz

Sağlık Bakanı'ndan doktorları hedef gösteren imama ilişkin açıklama: Şüphe duyarsak devreye gireriz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hekimleri hedef gösteren imama ilişkin olarak, "Konya’daki imam hakkında gereğinin yapıldığı konusunda şüphe duyarsak biz devreye... 11.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-11T11:49+0300

2022-07-11T11:49+0300

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türkiye

türkiye

fahrettin koca

imam

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Bakan Koca, HaberTürk yazarı Fatih Altaylı'ya konuştu. Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:Altaylı'nın "Bu çok açık bir şekilde toplumda kin ve düşmanlığı tahrik suçu. Toplumun bir kesimini hedef gösterme suçu. Müfettişe değil, savcılığa şikayet etmek gerekmez mi? Bakanlığınızın müdahil olması gerekmez mi?” sorusuna, “Fatih Bey, Konya’da şehit edilen doktor kardeşimiz bir kahraman. 8 çocuklu, fakir bir ailenin evladı. Bin bir zorlukla yetiştirilmiş bir hekim. Ailesini ziyaret ettim. Hekime yönelik şiddetin acısını en derin şekilde yaşıyoruz, görüyoruz. Bu konularda en ufak bir şüpheniz olmasın. Dediğim gibi ben soruşturmanın açığa alınarak sürdürülmesinden yanayım. Savcılığa Bakanlık olarak suç duyurusunda bulunma konusunu gidişata göre değerlendireceğim. Yani gereğinin yapıldığı konusunda şüphe duyarsak biz devreye gireriz” yanıtını verdi.Fatih Altaylı'nın dünkü aşı randevuları eleştirilerine ilişkin olarak Bakan Koca, "Haklısınız. Durumun farkına vardık. Hemen önlem alıyoruz" dedi.Bakan Koca şu değerlendirmeleri yaptı:"Konya’da bizi çok üzen ve pırıl pırıl bir doktorumuzu kaybetmemize neden olan olay mesela. Bu olayı gerçekleştiren kişinin kendisi de bir hastane çalışanı. Hastane güvenlik elemanı.'X-ray cihazları ile ilgili 4 ay önce talimat verdim ancak devlette süreçler var''Şiddeti önlemeye yönelik 2 yasa çıkardık''Kasıt olmadıkça hekime rücu edilmemeyi sağladık'

https://tr.sputniknews.com/20220708/saglik-calisanlarini-hedef-gosteren-cami-imami-hakkinda-sorusturma-1058493742.html

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