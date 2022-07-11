https://tr.sputniknews.com/20220711/saglik-bakanindan-doktorlari-hedef-gosteren-imama-iliskin-aciklama-suphe-duyarsak-devreye-gireriz-1058573431.html
Sağlık Bakanı'ndan doktorları hedef gösteren imama ilişkin açıklama: Şüphe duyarsak devreye gireriz
Sağlık Bakanı'ndan doktorları hedef gösteren imama ilişkin açıklama: Şüphe duyarsak devreye gireriz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hekimleri hedef gösteren imama ilişkin olarak, "Konya’daki imam hakkında gereğinin yapıldığı konusunda şüphe duyarsak biz devreye... 11.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-11T11:49+0300
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türkiye
türkiye
fahrettin koca
imam
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Bakan Koca, HaberTürk yazarı Fatih Altaylı'ya konuştu. Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:Altaylı'nın "Bu çok açık bir şekilde toplumda kin ve düşmanlığı tahrik suçu. Toplumun bir kesimini hedef gösterme suçu. Müfettişe değil, savcılığa şikayet etmek gerekmez mi? Bakanlığınızın müdahil olması gerekmez mi?” sorusuna, “Fatih Bey, Konya’da şehit edilen doktor kardeşimiz bir kahraman. 8 çocuklu, fakir bir ailenin evladı. Bin bir zorlukla yetiştirilmiş bir hekim. Ailesini ziyaret ettim. Hekime yönelik şiddetin acısını en derin şekilde yaşıyoruz, görüyoruz. Bu konularda en ufak bir şüpheniz olmasın. Dediğim gibi ben soruşturmanın açığa alınarak sürdürülmesinden yanayım. Savcılığa Bakanlık olarak suç duyurusunda bulunma konusunu gidişata göre değerlendireceğim. Yani gereğinin yapıldığı konusunda şüphe duyarsak biz devreye gireriz” yanıtını verdi.Fatih Altaylı'nın dünkü aşı randevuları eleştirilerine ilişkin olarak Bakan Koca, "Haklısınız. Durumun farkına vardık. Hemen önlem alıyoruz" dedi.Bakan Koca şu değerlendirmeleri yaptı:"Konya’da bizi çok üzen ve pırıl pırıl bir doktorumuzu kaybetmemize neden olan olay mesela. Bu olayı gerçekleştiren kişinin kendisi de bir hastane çalışanı. Hastane güvenlik elemanı.'X-ray cihazları ile ilgili 4 ay önce talimat verdim ancak devlette süreçler var''Şiddeti önlemeye yönelik 2 yasa çıkardık''Kasıt olmadıkça hekime rücu edilmemeyi sağladık'
https://tr.sputniknews.com/20220708/saglik-calisanlarini-hedef-gosteren-cami-imami-hakkinda-sorusturma-1058493742.html
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Sağlık Bakanı'ndan doktorları hedef gösteren imama ilişkin açıklama: Şüphe duyarsak devreye gireriz
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hekimleri hedef gösteren imama ilişkin olarak, "Konya’daki imam hakkında gereğinin yapıldığı konusunda şüphe duyarsak biz devreye gireriz" açıklamasını yaptı.
Bakan Koca, HaberTürk yazarı Fatih Altaylı'ya konuştu
. Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:
“Olayı duyar duymaz hemen Diyanet İşleri Başkanı’nı aradım. Hac’da, Arafat’da idi. Buna rağmen aradım. Gün içinde iki kez aradım üstelik. Hemen bir müfettiş görevlendireceğini ve Konya’ya yollayacağını söyledi. Ardından Konya Valisi’ne aradım. O da içeriden bir soruşturma açtırdığını söyledi. Bence soruşturma yürürken hemen açığa alınması gerekir."
Altaylı'nın "Bu çok açık bir şekilde toplumda kin ve düşmanlığı tahrik suçu. Toplumun bir kesimini hedef gösterme suçu. Müfettişe değil, savcılığa şikayet etmek gerekmez mi? Bakanlığınızın müdahil olması gerekmez mi?” sorusuna, “Fatih Bey, Konya’da şehit edilen doktor kardeşimiz bir kahraman. 8 çocuklu, fakir bir ailenin evladı. Bin bir zorlukla yetiştirilmiş bir hekim. Ailesini ziyaret ettim. Hekime yönelik şiddetin acısını en derin şekilde yaşıyoruz, görüyoruz. Bu konularda en ufak bir şüpheniz olmasın. Dediğim gibi ben soruşturmanın açığa alınarak sürdürülmesinden yanayım. Savcılığa Bakanlık olarak suç duyurusunda bulunma konusunu gidişata göre değerlendireceğim. Yani gereğinin yapıldığı konusunda şüphe duyarsak biz devreye gireriz” yanıtını verdi.
Fatih Altaylı'nın dünkü aşı randevuları eleştirilerine ilişkin olarak Bakan Koca, "Haklısınız. Durumun farkına vardık. Hemen önlem alıyoruz" dedi.
Bakan Koca şu değerlendirmeleri yaptı:
"Konya’da bizi çok üzen ve pırıl pırıl bir doktorumuzu kaybetmemize neden olan olay mesela. Bu olayı gerçekleştiren kişinin kendisi de bir hastane çalışanı. Hastane güvenlik elemanı.
'X-ray cihazları ile ilgili 4 ay önce talimat verdim ancak devlette süreçler var'
"X-ray cihazları ile ilgili 4 ay önce talimat verdim. Tüm hastanelerde mutlaka tüm girişlere koyulması için. Ancak devlette süreçler var. İhaleye çıkılacak. Sayı çok olduğu için bir anda bulunması, alınması mümkün değil. En kısa zamanda koyulacak ama bugün söyleyelim, yarın tamamlansın olamıyor ne yazık ki"
'Şiddeti önlemeye yönelik 2 yasa çıkardık'
"Başta hasta yoğunluğu gibi bir önemli sıkıntı var. Üstüne pandemi sürecinin getirdiği yorgunluk. Hekimlerin tahammülü azaldı. Bu dönemde büyük efor sarf ettiler, büyük gayret gösterdiler. Bunda beklentilerinin karşılanmamış olmasının da etkisi var muhakkak. Kadir bilmezlik olduğunu düşündükleri durum, kırılganlık getirdi. Bu da hasta ile hekim arasındaki gerilimi arttırıyor. Şiddetin artışında bu bir etken. Biz bu süreçte şiddeti önlemeye yönelik 2 yasa çıkardık. Eskiden şiddet uygulayan kişi yargıya götürülüyor ama hakimler serbest bırakıyordu. Biz bunu katalog suçlara aldırdık. Şikayete konu olmadan dava açılmasını sağladık çünkü özellikle sağlık çalışanının şikayeti ile başlayan süreçlerde sağlık çalışanları daha çok hedef oluyordu. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet ağır suçlar kategorisine girdi. Cezalar bir bölü altı oranında arttırıldı.”
'Kasıt olmadıkça hekime rücu edilmemeyi sağladık'
“Tam aksine. Bakın mesela malpractice davaları vardı. Sağlık sistemimizdeki başarıyı, hekimlerin tedavi başarısını engelleyecek duruma gelmişti. Bunu Batı ülkelerindeki gibi doktorların kendilerini sigorta ettirerek çözmeleri gerektiğini söyleyenler oldu. Biz bunu devlet olarak üstlendik. Hekimlerin üzerindeki baskıyı kaldırmak için gerekli çalışmaları yaptık. Kasıt olmadıkça hekime rücu edilmemeyi sağladık. Bir tazminat var ise bunu devlet ödeyecek ve hekime gidilmeyecek. Kasıtı da mahkeme kararına bağladık. Mahkeme ‘Kasıt vardır’ demedikçe kasıt yoktur şeklinde yönetmelik yaptık. Kurul karar vermeyecek. Ancak mahkeme kasıt ya da görevi kötüye kullanma vardır derse kurul devreye girecek ve kastın ağırlığına kusur durumuna kurul karar verecek.”