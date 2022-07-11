Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220711/uvey-babam-beni-taciz-ediyor-iddiasiyla-sikayetci-olmustu-intikam-almak-istedim-dedi-1058606118.html
‘Üvey babam beni taciz ediyor’ iddiasıyla şikayetçi olmuştu, ‘İntikam almak istedim’ dedi
‘Üvey babam beni taciz ediyor’ iddiasıyla şikayetçi olmuştu, ‘İntikam almak istedim’ dedi
Kocaeli'de üvey babasının kendisine cinsel istismar uyguladığını iddia eden genç kız, duruşmada şikayetinden vazgeçerek, "Üvey babama iftira attım, beni taciz... 11.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-11T23:49+0300
2022-07-11T23:49+0300
türkiye
baba
taciz
cinsel taciz
iddia
intikam
mahkeme
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1044846472_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_663b23816ecb8fa6de593580fbfd9d45.jpg
Olay, geçen mayıs ayında Kocaeli’de meydana geldi. İddiaya göre, 17 yaşındaki M.T., üvey babası E.K.’nin kendisine cinsel istismar uyguladığını iddia ederek, şikayetçi oldu. Genç kızın şikayetinin ardından üvey baba gözaltına alındı. E.K., polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.'Üvey kızım sürekli yalan söylüyordu'Sanık hakkında 'sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğumun cinsel istismarı' suçundan dava açıldı. Kocaeli 5. Asliye Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık ve avukatı salonda hazır bulundu, M.T. ise Adli Görüşme Odasından (AGO) bağlandı.Suçlamaları kabul etmeyen E.K., “Üvey kızım M.T. sürekli okulda sorun çıkaran bir kızdı ve sürekli yalan söylüyordu. Bir keresinde okul yönetimi beni çağırdı ve okulda yaptığı sıkıntıları anlattı, ben de onun kaydını başka okula naklettirmeye karar verdim. Kendisine söyledim ve bir daha böyle bir şey yapmaması gerektiği konusunda uyardım. Okulunu değiştirmeseydim disipline gidecekti bu yüzden böyle bir yöntem buldum. Beni odasına çağırdı ve bir daha böyle davranışlarda bulunmayacağını söyledi. Bu sebeple kendisine ‘Sana son kez söylüyorum. Seninle yaptığımız anlaşmaya uyacak mısın?’ diye mesaj attım. Mesajın konusu budur. Suçsuzum beraatimi ve tahliyemi istiyorum” dedi.'Beni taciz ettiği beyanlarım yalandır'Üvey babasına iftira attığını söyleyen M.T. ise “Üvey babam E.K.'ye iftira attım, beni taciz etmedi. Eve geç geldiğim içim üvey babam bana o mesajı atmıştı. Üvey babam beni çok sıktığı ve bana karıştığı için böyle bir iftira attım. İftira atarak intikam almak istedim. Uzaklaştırma kararı çıkar veya bir iki gün içeride kalır. Bu sürede ben de kafamı dinlerim diye düşündüm. Daha önce benim özel bölgelerime dokunduğu ve beni taciz ettiği beyanlarım yalandır” diye konuştu.Mahkeme heyeti, 2 ay boyunca tutuklu bulunan sanığın tahliyesine ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi.
https://tr.sputniknews.com/20220629/trabzonda-cocuga-cinsel-tacizde-bulundugu-iddia-edilen-muavin-tutuklandi-1058110578.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1044846472_46:0:694:486_1920x0_80_0_0_5a81400779465ac330e5d6ba145528a5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
baba, taciz, cinsel taciz, iddia, intikam, mahkeme

‘Üvey babam beni taciz ediyor’ iddiasıyla şikayetçi olmuştu, ‘İntikam almak istedim’ dedi

23:49 11.07.2022
© AAMahkeme - dava - duruşma salonu
Mahkeme - dava - duruşma salonu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2022
© AA
Abone olTelegram
Kocaeli'de üvey babasının kendisine cinsel istismar uyguladığını iddia eden genç kız, duruşmada şikayetinden vazgeçerek, "Üvey babama iftira attım, beni taciz etmedi. İftira atarak intikam almak istedim. Uzaklaştırma kararı çıkar veya bir iki gün içeride kalır, ben de bu sürede kafamı dinlerim diye düşündüm" dedi.
Olay, geçen mayıs ayında Kocaeli’de meydana geldi. İddiaya göre, 17 yaşındaki M.T., üvey babası E.K.’nin kendisine cinsel istismar uyguladığını iddia ederek, şikayetçi oldu.
Genç kızın şikayetinin ardından üvey baba gözaltına alındı. E.K., polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'Üvey kızım sürekli yalan söylüyordu'

Sanık hakkında 'sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğumun cinsel istismarı' suçundan dava açıldı. Kocaeli 5. Asliye Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık ve avukatı salonda hazır bulundu, M.T. ise Adli Görüşme Odasından (AGO) bağlandı.
Suçlamaları kabul etmeyen E.K., “Üvey kızım M.T. sürekli okulda sorun çıkaran bir kızdı ve sürekli yalan söylüyordu. Bir keresinde okul yönetimi beni çağırdı ve okulda yaptığı sıkıntıları anlattı, ben de onun kaydını başka okula naklettirmeye karar verdim. Kendisine söyledim ve bir daha böyle bir şey yapmaması gerektiği konusunda uyardım. Okulunu değiştirmeseydim disipline gidecekti bu yüzden böyle bir yöntem buldum. Beni odasına çağırdı ve bir daha böyle davranışlarda bulunmayacağını söyledi. Bu sebeple kendisine ‘Sana son kez söylüyorum. Seninle yaptığımız anlaşmaya uyacak mısın?’ diye mesaj attım. Mesajın konusu budur. Suçsuzum beraatimi ve tahliyemi istiyorum” dedi.

'Beni taciz ettiği beyanlarım yalandır'

Üvey babasına iftira attığını söyleyen M.T. ise “Üvey babam E.K.'ye iftira attım, beni taciz etmedi. Eve geç geldiğim içim üvey babam bana o mesajı atmıştı. Üvey babam beni çok sıktığı ve bana karıştığı için böyle bir iftira attım. İftira atarak intikam almak istedim. Uzaklaştırma kararı çıkar veya bir iki gün içeride kalır. Bu sürede ben de kafamı dinlerim diye düşündüm. Daha önce benim özel bölgelerime dokunduğu ve beni taciz ettiği beyanlarım yalandır” diye konuştu.
Mahkeme heyeti, 2 ay boyunca tutuklu bulunan sanığın tahliyesine ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi.
istismarın affı olmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2022
TÜRKİYE
Trabzon'da çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen muavin tutuklandı
29 Haziran , 20:23
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала