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Yoğun bakımdan çıkan Killa Hakan'dan ilk fotoğraf: 'Her şey yolunda'
Yoğun bakımdan çıkan Killa Hakan'dan ilk fotoğraf: 'Her şey yolunda'
Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Killa Hakan'ı hastanede ziyaret eden rapçi Massaka, Killa ile fotoğrafını paylaşarak, "Her şey yolunda" dedi. 11.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-11T09:39+0300
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yaşam
killa hakan
şarkıcı
rap
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Geçtiğimiz Mart ayında koronavirüse yakalandıktan sonra bağışıklık sistemi çöken rapçi Killa Hakan yoğun bakıma alınmıştı. Ardından sağlık durumu iyi yönde seyreden Killa Hakan yoğun bakımdan normal servise alındı.Killa Hakan'nın hayranlarını sevindiren haber rapçi Massaka'dan geldi.'Dualarımız kabul oldu'Sosyal medya hesabından Killa Hakan ile fotoğrafının olduğu bir paylaşımda bulunan Massaka, “Allah’a çok şükür. Her şey yolunda. Dualarımız kabul oldu” ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220629/killa-hakan-yogun-bakimdan-cikti-1058098241.html
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killa hakan, şarkıcı, rap

Yoğun bakımdan çıkan Killa Hakan'dan ilk fotoğraf: 'Her şey yolunda'

09:39 11.07.2022
© Instagram/killa_hakan_36Killa Hakan
Killa Hakan - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2022
© Instagram/killa_hakan_36
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Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Killa Hakan'ı hastanede ziyaret eden rapçi Massaka, Killa ile fotoğrafını paylaşarak, "Her şey yolunda" dedi.
Geçtiğimiz Mart ayında koronavirüse yakalandıktan sonra bağışıklık sistemi çöken rapçi Killa Hakan yoğun bakıma alınmıştı. Ardından sağlık durumu iyi yönde seyreden Killa Hakan yoğun bakımdan normal servise alındı.
Killa Hakan'nın hayranlarını sevindiren haber rapçi Massaka'dan geldi.

'Dualarımız kabul oldu'

Sosyal medya hesabından Killa Hakan ile fotoğrafının olduğu bir paylaşımda bulunan Massaka, “Allah’a çok şükür. Her şey yolunda. Dualarımız kabul oldu” ifadelerini kullandı.
Killa Hakan - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2022
YAŞAM
Killa Hakan yoğun bakımdan çıktı
29 Haziran , 15:48
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