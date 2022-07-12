https://tr.sputniknews.com/20220712/elon-musk-trump-sapkasini-asip-gun-batimina-dogru-yelken-acmali-1058627763.html
Elon Musk: Trump şapkasını asıp, gün batımına doğru yelken açmalı
Elon Musk: Trump şapkasını asıp, gün batımına doğru yelken açmalı
Tesla CEO'su ve SpaceX kurucusu Elon Musk, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın gelecek başkanlık seçimlerinde yarışma ihtimaline dair değerlendirmelerde bulundu. 12.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-12T14:08+0300
2022-07-12T14:08+0300
2022-07-12T14:08+0300
dünya
abd
donald trump
elon musk
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Twitter üzerinden paylaştığı mesajda Elon Musk, 2017-2021 yılları arasında ABD Başkanlığı yapan Donald Trump'ın 2024 seçimlerinde aday olmaması gerektiğini söyledi.Musk, şu ifadeleri kullandı:Musk bir başka paylaşımında ise, Florida Valisi Ron DeSantis'in 2024 seçimlerinde mevcut ABD Başkanı Joe Biden'a karşı aday olması durumunda başarılı olacağını ve bunun için kampanya yürütmesine bile gerek olmayacağını ileri sürdü.Trump seçimlerde aday olup olmayacağı konusunda kesin bir açıklama yapmamakla birlikte, aday olacağına dair iddiaları yalanlamaktan da kaçındı.
https://tr.sputniknews.com/20220710/trump-ben-abd-baskani-secilseydim-ukraynaya-hicbir-sey-olmazdi-1058542224.html
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abd, donald trump, elon musk
Elon Musk: Trump şapkasını asıp, gün batımına doğru yelken açmalı
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Tesla CEO'su ve SpaceX kurucusu Elon Musk, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın gelecek başkanlık seçimlerinde yarışma ihtimaline dair değerlendirmelerde bulundu.
Twitter üzerinden paylaştığı mesajda Elon Musk, 2017-2021 yılları arasında ABD Başkanlığı yapan Donald Trump'ın 2024 seçimlerinde aday olmaması gerektiğini söyledi.
Musk, şu ifadeleri kullandı:
"Ondan nefret etmiyorum, ama Trump için şapkasını asıp gün batımına doğru yelken açmanın vakti geldi."
Musk bir başka paylaşımında ise, Florida Valisi Ron DeSantis'in 2024 seçimlerinde mevcut ABD Başkanı Joe Biden'a karşı aday olması durumunda başarılı olacağını ve bunun için kampanya yürütmesine bile gerek olmayacağını ileri sürdü.
Trump seçimlerde aday olup olmayacağı konusunda kesin bir açıklama yapmamakla birlikte, aday olacağına dair iddiaları yalanlamaktan da kaçındı.