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Elon Musk: Trump şapkasını asıp, gün batımına doğru yelken açmalı
Elon Musk: Trump şapkasını asıp, gün batımına doğru yelken açmalı
Tesla CEO'su ve SpaceX kurucusu Elon Musk, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın gelecek başkanlık seçimlerinde yarışma ihtimaline dair değerlendirmelerde bulundu. 12.07.2022, Sputnik Türkiye
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dünya
abd
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Twitter üzerinden paylaştığı mesajda Elon Musk, 2017-2021 yılları arasında ABD Başkanlığı yapan Donald Trump'ın 2024 seçimlerinde aday olmaması gerektiğini söyledi.Musk, şu ifadeleri kullandı:Musk bir başka paylaşımında ise, Florida Valisi Ron DeSantis'in 2024 seçimlerinde mevcut ABD Başkanı Joe Biden'a karşı aday olması durumunda başarılı olacağını ve bunun için kampanya yürütmesine bile gerek olmayacağını ileri sürdü.Trump seçimlerde aday olup olmayacağı konusunda kesin bir açıklama yapmamakla birlikte, aday olacağına dair iddiaları yalanlamaktan da kaçındı.
https://tr.sputniknews.com/20220710/trump-ben-abd-baskani-secilseydim-ukraynaya-hicbir-sey-olmazdi-1058542224.html
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abd, donald trump, elon musk

Elon Musk: Trump şapkasını asıp, gün batımına doğru yelken açmalı

14:08 12.07.2022
© AP Photo / Susan WalshElon Musk
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2022
© AP Photo / Susan Walsh
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Tesla CEO'su ve SpaceX kurucusu Elon Musk, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın gelecek başkanlık seçimlerinde yarışma ihtimaline dair değerlendirmelerde bulundu.
Twitter üzerinden paylaştığı mesajda Elon Musk, 2017-2021 yılları arasında ABD Başkanlığı yapan Donald Trump'ın 2024 seçimlerinde aday olmaması gerektiğini söyledi.
Musk, şu ifadeleri kullandı:
"Ondan nefret etmiyorum, ama Trump için şapkasını asıp gün batımına doğru yelken açmanın vakti geldi."
Musk bir başka paylaşımında ise, Florida Valisi Ron DeSantis'in 2024 seçimlerinde mevcut ABD Başkanı Joe Biden'a karşı aday olması durumunda başarılı olacağını ve bunun için kampanya yürütmesine bile gerek olmayacağını ileri sürdü.
Trump seçimlerde aday olup olmayacağı konusunda kesin bir açıklama yapmamakla birlikte, aday olacağına dair iddiaları yalanlamaktan da kaçındı.
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