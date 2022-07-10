https://tr.sputniknews.com/20220710/trump-ben-abd-baskani-secilseydim-ukraynaya-hicbir-sey-olmazdi-1058542224.html

Trump: Ben ABD Başkanı seçilseydim Ukrayna'ya hiçbir şey olmazdı

Trump: Ben ABD Başkanı seçilseydim Ukrayna'ya hiçbir şey olmazdı

Eski ABD Başkanı Trump, 2020 başkanlık seçimlerini kazanmış olsaydı Ukrayna’daki çatışmanın bu kadar tırmanmamış olacağını savundu. 10.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-10T11:06+0300

2022-07-10T11:06+0300

2022-07-10T11:07+0300

abd

donald trump

ukrayna

alaska

ukrayna krizi

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ABD'nin Alaska eyaletinin Anchorage şehrinde destekçilerine hitap eden eski Başkan Donald Trump görevdeki lider Joe Biden idaresinde ülkenin gerilediğini, enflasyonun rekor kırdığını, akaryakıt fiyatlarının da sıra dışı hızla yükseldiğini hatırlattı.ABD askerlerinin Afganistan’dan çekildiğini anımsatan Trump, Ukrayna’daki kötüleşen duruma dikkat çekti."2020 başkanlık seçimlerini kazansaydım tüm bunlar yaşanmazdı" diyen Trump, “Bir anlaşmaya varabilirdik ama buna bile mecbur kalmazdık. Hiçbir şey olmayacaktı” ifadesini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220223/putinin-ukrayna-kararina-dahice-diyen-trump-putini-iyi-tanirim-baskan-olsaydim-bu-yasanmazdi-1054151296.html

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