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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220710/trump-ben-abd-baskani-secilseydim-ukraynaya-hicbir-sey-olmazdi-1058542224.html
Trump: Ben ABD Başkanı seçilseydim Ukrayna'ya hiçbir şey olmazdı
Trump: Ben ABD Başkanı seçilseydim Ukrayna'ya hiçbir şey olmazdı
Eski ABD Başkanı Trump, 2020 başkanlık seçimlerini kazanmış olsaydı Ukrayna’daki çatışmanın bu kadar tırmanmamış olacağını savundu. 10.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-10T11:06+0300
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abd
donald trump
ukrayna
alaska
ukrayna krizi
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ABD'nin Alaska eyaletinin Anchorage şehrinde destekçilerine hitap eden eski Başkan Donald Trump görevdeki lider Joe Biden idaresinde ülkenin gerilediğini, enflasyonun rekor kırdığını, akaryakıt fiyatlarının da sıra dışı hızla yükseldiğini hatırlattı.ABD askerlerinin Afganistan’dan çekildiğini anımsatan Trump, Ukrayna’daki kötüleşen duruma dikkat çekti."2020 başkanlık seçimlerini kazansaydım tüm bunlar yaşanmazdı" diyen Trump, “Bir anlaşmaya varabilirdik ama buna bile mecbur kalmazdık. Hiçbir şey olmayacaktı” ifadesini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220223/putinin-ukrayna-kararina-dahice-diyen-trump-putini-iyi-tanirim-baskan-olsaydim-bu-yasanmazdi-1054151296.html
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abd, donald trump, ukrayna, alaska

Trump: Ben ABD Başkanı seçilseydim Ukrayna'ya hiçbir şey olmazdı

11:06 10.07.2022 (güncellendi: 11:07 10.07.2022)
© AP Photo / John LocherDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2022
© AP Photo / John Locher
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Eski ABD Başkanı Trump, 2020 başkanlık seçimlerini kazanmış olsaydı Ukrayna’daki çatışmanın bu kadar tırmanmamış olacağını savundu.
ABD'nin Alaska eyaletinin Anchorage şehrinde destekçilerine hitap eden eski Başkan Donald Trump görevdeki lider Joe Biden idaresinde ülkenin gerilediğini, enflasyonun rekor kırdığını, akaryakıt fiyatlarının da sıra dışı hızla yükseldiğini hatırlattı.
ABD askerlerinin Afganistan’dan çekildiğini anımsatan Trump, Ukrayna’daki kötüleşen duruma dikkat çekti.
"2020 başkanlık seçimlerini kazansaydım tüm bunlar yaşanmazdı" diyen Trump, “Bir anlaşmaya varabilirdik ama buna bile mecbur kalmazdık. Hiçbir şey olmayacaktı” ifadesini kullandı.
Trump, Putin tarafından kendisine edilen topu eşi Melanie Trump'a fırlattı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2022
Ukrayna krizi
Putin'in Ukrayna kararına 'dahice' diyen Trump: Putin'i iyi tanırım, başkan olsaydım, bu yaşanmazdı
23 Şubat, 11:39
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