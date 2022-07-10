https://tr.sputniknews.com/20220710/trump-ben-abd-baskani-secilseydim-ukraynaya-hicbir-sey-olmazdi-1058542224.html
Trump: Ben ABD Başkanı seçilseydim Ukrayna'ya hiçbir şey olmazdı
Trump: Ben ABD Başkanı seçilseydim Ukrayna'ya hiçbir şey olmazdı
Eski ABD Başkanı Trump, 2020 başkanlık seçimlerini kazanmış olsaydı Ukrayna’daki çatışmanın bu kadar tırmanmamış olacağını savundu. 10.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-10T11:06+0300
2022-07-10T11:06+0300
2022-07-10T11:07+0300
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donald trump
ukrayna
alaska
ukrayna krizi
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ABD'nin Alaska eyaletinin Anchorage şehrinde destekçilerine hitap eden eski Başkan Donald Trump görevdeki lider Joe Biden idaresinde ülkenin gerilediğini, enflasyonun rekor kırdığını, akaryakıt fiyatlarının da sıra dışı hızla yükseldiğini hatırlattı.ABD askerlerinin Afganistan’dan çekildiğini anımsatan Trump, Ukrayna’daki kötüleşen duruma dikkat çekti."2020 başkanlık seçimlerini kazansaydım tüm bunlar yaşanmazdı" diyen Trump, “Bir anlaşmaya varabilirdik ama buna bile mecbur kalmazdık. Hiçbir şey olmayacaktı” ifadesini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220223/putinin-ukrayna-kararina-dahice-diyen-trump-putini-iyi-tanirim-baskan-olsaydim-bu-yasanmazdi-1054151296.html
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Trump: Ben ABD Başkanı seçilseydim Ukrayna'ya hiçbir şey olmazdı
11:06 10.07.2022 (güncellendi: 11:07 10.07.2022) Abone ol
Eski ABD Başkanı Trump, 2020 başkanlık seçimlerini kazanmış olsaydı Ukrayna’daki çatışmanın bu kadar tırmanmamış olacağını savundu.
ABD'nin Alaska eyaletinin Anchorage şehrinde destekçilerine hitap eden eski Başkan Donald Trump görevdeki lider Joe Biden idaresinde ülkenin gerilediğini, enflasyonun rekor kırdığını, akaryakıt fiyatlarının da sıra dışı hızla yükseldiğini hatırlattı.
ABD askerlerinin Afganistan’dan çekildiğini anımsatan Trump, Ukrayna’daki kötüleşen duruma dikkat çekti.
"2020 başkanlık seçimlerini kazansaydım tüm bunlar yaşanmazdı" diyen Trump, “Bir anlaşmaya varabilirdik ama buna bile mecbur kalmazdık. Hiçbir şey olmayacaktı” ifadesini kullandı.