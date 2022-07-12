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https://tr.sputniknews.com/20220712/fransa-icisleri-bakani-hakkindaki-tecavuz-sorusturmasinda-takipsizlik-karari-1058610586.html
Fransa İçişleri Bakanı hakkındaki tecavüz soruşturmasında takipsizlik kararı
Fransa İçişleri Bakanı hakkındaki tecavüz soruşturmasında takipsizlik kararı
Fransa'da tecavüz iddiasıyla 2018'de hakkında soruşturma başlatılan İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in dosyası hakkında takipsizlik kararı verildi. 12.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-12T03:32+0300
2022-07-12T03:32+0300
dünya
fransa
gerald darmanin
tecavüz
kabine
emmanuel macron
içişleri bakanlığı
karar
soruşturma
takipsizlik
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Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin hakkında tecavüz iddiasıyla açılan soruşturma takipsizlikle sonuçlandı.Fransız basınının, Darmanin'in avukatlarının demeçlerine dayandırdığı bilgiye göre, dosyayla ilgilenen hakim, Paris Savcılığı'nın, Darmanin hakkındaki soruşturmada ocak ayında sunduğu takipsizlik talebini kabul etti. Böylelikle iddia takipsizlikle sonuçlandı.Darmanin'den şikayetçi olan tarafın kararı temyize taşıma hakkı bulunuyor.Soruşturma Darmanin hakkında Ocak 2018'de tecavüz suçlamasıyla soruşturma açılmıştı. Soruşturma, 2009'da Darmanin tarafından tecavüze uğradığını öne süren bir kadının, Paris Savcılığına suç duyurusunda bulunmasıyla açılmıştı. Paris Savcılığı, Şubat 2018'de takipsizlik vermiş ancak Paris Temyiz Mahkemesi, 9 Haziran 2020'de soruşturmanın tekrar açılmasını kararlaştırmıştı.Darmanin, suç duyurusunda bulunan kadınla ilişkisi olduğunu kabul etmiş ancak tecavüz suçlamasını reddetmişti.​​​​​​​Ocak ayında Paris Savcılığı, İçişleri Bakanı Darmanin hakkında da tecavüz suçlamasıyla açılan soruşturmada takipsizlik verilmesini talep etmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220704/macrondan-alti-hafta-icinde-ikinci-kabine-uc-kadinin-tecavuzle-sucladigi-kadin-bakana-dokunulmadi-1058300595.html
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fransa, gerald darmanin, tecavüz, kabine, emmanuel macron, içişleri bakanlığı, karar, soruşturma, takipsizlik

Fransa İçişleri Bakanı hakkındaki tecavüz soruşturmasında takipsizlik kararı

03:32 12.07.2022
© AFP 2022 / JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGENFransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 1. Dünya Savaşı'nda Fransa tarafında savaşırken hayatını kaybeden Müslüman askerleri anmak için Verdun Muharebe Alanı'nı ziyaret etti.
Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 1. Dünya Savaşı'nda Fransa tarafında savaşırken hayatını kaybeden Müslüman askerleri anmak için Verdun Muharebe Alanı'nı ziyaret etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2022
© AFP 2022 / JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN
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Fransa'da tecavüz iddiasıyla 2018'de hakkında soruşturma başlatılan İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in dosyası hakkında takipsizlik kararı verildi.
Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin hakkında tecavüz iddiasıyla açılan soruşturma takipsizlikle sonuçlandı.
Fransız basınının, Darmanin'in avukatlarının demeçlerine dayandırdığı bilgiye göre, dosyayla ilgilenen hakim, Paris Savcılığı'nın, Darmanin hakkındaki soruşturmada ocak ayında sunduğu takipsizlik talebini kabul etti. Böylelikle iddia takipsizlikle sonuçlandı.
Darmanin'den şikayetçi olan tarafın kararı temyize taşıma hakkı bulunuyor.

Soruşturma

Darmanin hakkında Ocak 2018'de tecavüz suçlamasıyla soruşturma açılmıştı. Soruşturma, 2009'da Darmanin tarafından tecavüze uğradığını öne süren bir kadının, Paris Savcılığına suç duyurusunda bulunmasıyla açılmıştı. Paris Savcılığı, Şubat 2018'de takipsizlik vermiş ancak Paris Temyiz Mahkemesi, 9 Haziran 2020'de soruşturmanın tekrar açılmasını kararlaştırmıştı.
Darmanin, suç duyurusunda bulunan kadınla ilişkisi olduğunu kabul etmiş ancak tecavüz suçlamasını reddetmişti.​​​​​​​
Ocak ayında Paris Savcılığı, İçişleri Bakanı Darmanin hakkında da tecavüz suçlamasıyla açılan soruşturmada takipsizlik verilmesini talep etmişti.
Chrysoula Zacharopoulou - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2022
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