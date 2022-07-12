https://tr.sputniknews.com/20220712/fransa-icisleri-bakani-hakkindaki-tecavuz-sorusturmasinda-takipsizlik-karari-1058610586.html

Fransa İçişleri Bakanı hakkındaki tecavüz soruşturmasında takipsizlik kararı

Fransa İçişleri Bakanı hakkındaki tecavüz soruşturmasında takipsizlik kararı

Fransa'da tecavüz iddiasıyla 2018'de hakkında soruşturma başlatılan İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in dosyası hakkında takipsizlik kararı verildi. 12.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-12T03:32+0300

2022-07-12T03:32+0300

2022-07-12T03:32+0300

dünya

fransa

gerald darmanin

tecavüz

kabine

emmanuel macron

içişleri bakanlığı

karar

soruşturma

takipsizlik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/1e/1042556214_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_2d4d17e60c3a550d8c288a6a65ed3935.jpg

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin hakkında tecavüz iddiasıyla açılan soruşturma takipsizlikle sonuçlandı.Fransız basınının, Darmanin'in avukatlarının demeçlerine dayandırdığı bilgiye göre, dosyayla ilgilenen hakim, Paris Savcılığı'nın, Darmanin hakkındaki soruşturmada ocak ayında sunduğu takipsizlik talebini kabul etti. Böylelikle iddia takipsizlikle sonuçlandı.Darmanin'den şikayetçi olan tarafın kararı temyize taşıma hakkı bulunuyor.Soruşturma Darmanin hakkında Ocak 2018'de tecavüz suçlamasıyla soruşturma açılmıştı. Soruşturma, 2009'da Darmanin tarafından tecavüze uğradığını öne süren bir kadının, Paris Savcılığına suç duyurusunda bulunmasıyla açılmıştı. Paris Savcılığı, Şubat 2018'de takipsizlik vermiş ancak Paris Temyiz Mahkemesi, 9 Haziran 2020'de soruşturmanın tekrar açılmasını kararlaştırmıştı.Darmanin, suç duyurusunda bulunan kadınla ilişkisi olduğunu kabul etmiş ancak tecavüz suçlamasını reddetmişti.​​​​​​​Ocak ayında Paris Savcılığı, İçişleri Bakanı Darmanin hakkında da tecavüz suçlamasıyla açılan soruşturmada takipsizlik verilmesini talep etmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220704/macrondan-alti-hafta-icinde-ikinci-kabine-uc-kadinin-tecavuzle-sucladigi-kadin-bakana-dokunulmadi-1058300595.html

fransa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fransa, gerald darmanin, tecavüz, kabine, emmanuel macron, içişleri bakanlığı, karar, soruşturma, takipsizlik