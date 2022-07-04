https://tr.sputniknews.com/20220704/macrondan-alti-hafta-icinde-ikinci-kabine-uc-kadinin-tecavuzle-sucladigi-kadin-bakana-dokunulmadi-1058300595.html

Macron'dan altı hafta içinde ikinci kabine: Üç kadının tecavüzle suçladığı kadın bakana dokunulmadı

Macron'dan altı hafta içinde ikinci kabine: Üç kadının tecavüzle suçladığı kadın bakana dokunulmadı

Fransada'da hazirandaki genel seçimlerde kaybedilen milletvekillikleri nedeniyle yeniden değişikliğe gidilen kabinede tecavüzle suçlanan bakanlardan biri... 04.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-04T20:49+0300

2022-07-04T20:49+0300

2022-07-04T21:14+0300

dünya

fransa

emmanuel macron

gerald darmanin

kabine

chrysoula zacharopoulou

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/04/1058300839_0:250:1024:826_1920x0_80_0_0_af2d5929db9307912ba34008b411a0a5.jpg

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 6 hafta içinde 2. kez kabine değişikliğine gitti. Macron'un mayıs ortasında Elisabeth Borne'u yeni başbakan atamasının ardından haziranda gidilen iki turlu genel seçimlerde partisinin parlamento çoğunluğunu ve üç bakanın da milletvekilliğini kaybetmesi sonrası, yine yeniden kabine açıklandı. Genel seçimlerin ardından zorlu bir başlangıç yapacak olan 41 üyeli yeni kabineden milletvekilliğini kaybettikleri için çıkarılan isimler, Deniz İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Justine Benin, Sağlık Bakanı Brigitte Bourguignon ve Ekolojik Geçiş ve Bölgesel Uyum Bakanı Amelie de Montchalin oldu. Tecavüzle suçlanan Dayanışma, Özerklik ve Engelli Bireyler Bakanı Damien Abad da kamuoyu baskısı sonucu görevden alındı. Ama tecavüzle suçlanan diğer iki isim kabine dışı bırakılmadı.Bunlardan biri, Macron'un sağkolu gibi hareket eden İçişleri Bakanı Gerald Darmanin. Üstelik yeni kabinede yetki ve sorumlulukları genişletilen Darmanin, Meclis Başkanı olacak Yael Braun-Pivet'den boşalan Denizaşırı Topraklar Bakanı görevini de üstlendi. Darmanin hakkında Ocak 2018'de bir kadının tecavüz suçlamasıyla açılan soruşturma yılan hikayesine çevrilerek geçen yıl yargılanmasına gerek olmadığına karar verilmişti.Diğeri de Kalkınma, Frankofoni ve Uluslararası Ortaklıklardan Sorumlu Devlet Bakanı Chrysoula Zacharopoulou. 2019'dan beri Avrupa Parlamentosu üyesi olan, Mayıs 2022'de bakanlığa getirilen Zacharopoulou, jinekolog mesleğini icra ettiği dönemle ilgili üç kadın tarafından tecavüzle suçlanıyor. Eski hastalarından birinin 25 Mayıs'ta yaptığı tecavüz şikayeti üzerine Paris Savcılığı'nın 27 Mayıs'ta soruşturma başlatmasının ardından iki kadın daha 16 Haziran ve 23 Haziran'da kadın bakan hakkında şikayette bulundu.

https://tr.sputniknews.com/20220704/fransada-kabine-degisikligi-1058277532.html

https://tr.sputniknews.com/20200714/tecavuzden-sorusturulan-icisleri-bakanini-savunan-macron-sokak-ve-sosyal-medya-yargisinin-kurbani-1042456433.html

fransa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fransa, emmanuel macron, gerald darmanin, kabine, chrysoula zacharopoulou