https://tr.sputniknews.com/20220704/macrondan-alti-hafta-icinde-ikinci-kabine-uc-kadinin-tecavuzle-sucladigi-kadin-bakana-dokunulmadi-1058300595.html
Macron'dan altı hafta içinde ikinci kabine: Üç kadının tecavüzle suçladığı kadın bakana dokunulmadı
Macron'dan altı hafta içinde ikinci kabine: Üç kadının tecavüzle suçladığı kadın bakana dokunulmadı
Fransada'da hazirandaki genel seçimlerde kaybedilen milletvekillikleri nedeniyle yeniden değişikliğe gidilen kabinede tecavüzle suçlanan bakanlardan biri... 04.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-04T20:49+0300
2022-07-04T20:49+0300
2022-07-04T21:14+0300
dünya
fransa
emmanuel macron
gerald darmanin
kabine
chrysoula zacharopoulou
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 6 hafta içinde 2. kez kabine değişikliğine gitti. Macron'un mayıs ortasında Elisabeth Borne'u yeni başbakan atamasının ardından haziranda gidilen iki turlu genel seçimlerde partisinin parlamento çoğunluğunu ve üç bakanın da milletvekilliğini kaybetmesi sonrası, yine yeniden kabine açıklandı. Genel seçimlerin ardından zorlu bir başlangıç yapacak olan 41 üyeli yeni kabineden milletvekilliğini kaybettikleri için çıkarılan isimler, Deniz İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Justine Benin, Sağlık Bakanı Brigitte Bourguignon ve Ekolojik Geçiş ve Bölgesel Uyum Bakanı Amelie de Montchalin oldu. Tecavüzle suçlanan Dayanışma, Özerklik ve Engelli Bireyler Bakanı Damien Abad da kamuoyu baskısı sonucu görevden alındı. Ama tecavüzle suçlanan diğer iki isim kabine dışı bırakılmadı.Bunlardan biri, Macron'un sağkolu gibi hareket eden İçişleri Bakanı Gerald Darmanin. Üstelik yeni kabinede yetki ve sorumlulukları genişletilen Darmanin, Meclis Başkanı olacak Yael Braun-Pivet'den boşalan Denizaşırı Topraklar Bakanı görevini de üstlendi. Darmanin hakkında Ocak 2018'de bir kadının tecavüz suçlamasıyla açılan soruşturma yılan hikayesine çevrilerek geçen yıl yargılanmasına gerek olmadığına karar verilmişti.Diğeri de Kalkınma, Frankofoni ve Uluslararası Ortaklıklardan Sorumlu Devlet Bakanı Chrysoula Zacharopoulou. 2019'dan beri Avrupa Parlamentosu üyesi olan, Mayıs 2022'de bakanlığa getirilen Zacharopoulou, jinekolog mesleğini icra ettiği dönemle ilgili üç kadın tarafından tecavüzle suçlanıyor. Eski hastalarından birinin 25 Mayıs'ta yaptığı tecavüz şikayeti üzerine Paris Savcılığı'nın 27 Mayıs'ta soruşturma başlatmasının ardından iki kadın daha 16 Haziran ve 23 Haziran'da kadın bakan hakkında şikayette bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20220704/fransada-kabine-degisikligi-1058277532.html
https://tr.sputniknews.com/20200714/tecavuzden-sorusturulan-icisleri-bakanini-savunan-macron-sokak-ve-sosyal-medya-yargisinin-kurbani-1042456433.html
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fransa, emmanuel macron, gerald darmanin, kabine, chrysoula zacharopoulou
Macron'dan altı hafta içinde ikinci kabine: Üç kadının tecavüzle suçladığı kadın bakana dokunulmadı
20:49 04.07.2022 (güncellendi: 21:14 04.07.2022) Abone ol
Fransada'da hazirandaki genel seçimlerde kaybedilen milletvekillikleri nedeniyle yeniden değişikliğe gidilen kabinede tecavüzle suçlanan bakanlardan biri görevden alındı, diğer ikisi koltuklarını korudu.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 6 hafta içinde 2. kez kabine değişikliğine gitti. Macron'un mayıs ortasında Elisabeth Borne'u yeni başbakan atamasının ardından haziranda gidilen iki turlu genel seçimlerde partisinin parlamento çoğunluğunu ve üç bakanın da milletvekilliğini kaybetmesi sonrası, yine yeniden kabine açıklandı.
Genel seçimlerin ardından zorlu bir başlangıç yapacak olan 41 üyeli yeni kabineden milletvekilliğini kaybettikleri için çıkarılan isimler, Deniz İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Justine Benin, Sağlık Bakanı Brigitte Bourguignon ve Ekolojik Geçiş ve Bölgesel Uyum Bakanı Amelie de Montchalin oldu.
Tecavüzle suçlanan Dayanışma, Özerklik ve Engelli Bireyler Bakanı Damien Abad da kamuoyu baskısı sonucu görevden alındı.
Ama tecavüzle suçlanan diğer iki isim kabine dışı bırakılmadı.
Bunlardan biri, Macron'un sağkolu gibi hareket eden İçişleri Bakanı Gerald Darmanin. Üstelik yeni kabinede yetki ve sorumlulukları genişletilen Darmanin, Meclis Başkanı olacak Yael Braun-Pivet'den boşalan Denizaşırı Topraklar Bakanı görevini de üstlendi. Darmanin hakkında Ocak 2018'de bir kadının tecavüz suçlamasıyla açılan soruşturma yılan hikayesine çevrilerek geçen yıl yargılanmasına gerek olmadığına karar verilmişti.
Diğeri de Kalkınma, Frankofoni ve Uluslararası Ortaklıklardan Sorumlu Devlet Bakanı Chrysoula Zacharopoulou. 2019'dan beri Avrupa Parlamentosu üyesi olan, Mayıs 2022'de bakanlığa getirilen Zacharopoulou, jinekolog mesleğini icra ettiği dönemle ilgili üç kadın tarafından tecavüzle suçlanıyor.
Eski hastalarından birinin 25 Mayıs'ta yaptığı tecavüz şikayeti üzerine Paris Savcılığı'nın 27 Mayıs'ta soruşturma başlatmasının ardından iki kadın daha 16 Haziran ve 23 Haziran'da kadın bakan hakkında şikayette bulundu.