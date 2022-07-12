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https://tr.sputniknews.com/20220712/hirvatistanin-euro-bolgesine-girisine-avrupa-birliginden-onay--1058629570.html
Hırvatistan'ın Euro Bölgesi'ne katılması için imzalar atıldı
Hırvatistan'ın Euro Bölgesi'ne katılması için imzalar atıldı
Hırvatistan'ın 1 Ocak 2023 itibarıyla euro para birimine geçmesi için imza töreni yapıldı. 12.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-12T15:01+0300
2022-07-12T15:39+0300
ekonomi
avrupa birliği
euro bölgesi
hırvatistan
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Avrupa Birliği'nin (AB) maliye bakanları, Salı günü Brüksel’de yaptıkları toplantıda, Hırvatistan’ın gelecek Ocak ayından itibaren Euro bölgesinin 20. üyesi olmasının önünü açacak teklifi onayladı. AB Konseyi binasında yapılan törene Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, Komisyonun Ekonomiden Sorumlu Üyesi Paolo Gentiloni, AB Dönem Başkanı Çekya'nın Maliye Bakanı Zbynek Stanjura ve Hırvatistan Maliye Bakanı Zdravko Maric katıldı.AB dönem başkanlığını devralan Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan'ın Euro Bölgesi'ne girmesi için gerekli olan nihai yeşil ışığın verildiğini duyurdu.Çek Cumhuriyeti Maliye Bakanı Zbynek Stanjura, konuya dair yaptığı açıklamada "Mevkidaşım Zdravko Maric ve tüm Hırvatistan'ı Euro Bölgesi'ne giren 20. ülke olmaları sebebiyle tebrik etmek istiyorum" ifadelerini kullandı. Böylece Hırvatistan, 27 üyeli Birliğin Euro Bölgesi'ne kabul edilen 20. üyesi oldu.Hırvatistan 1 Ocak 2023'ten itibaren euro kullanmaya başlayacak ve ülkenin kuna'dan euro'ya geçişi, AB'ye katılmasından yaklaşık 10 sonra gerçekleşmiş olacak.Lagarde, Brüksel'de düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, "Bu, kutlamanın ve inançlı bir tavrın zamanı. Tüm Hırvatistan, euroya ve Euro Bölgesi'ne katılmanın değerli olduğuna karar verdi ve buna ikna oldu" dedi.AB Komisyonu, 1 Haziran'da 2013'ten beri AB üyesi olan Hırvatistan'ın gelecek yılın başında euroya geçmeye hazır olduğunu bildirmişti.Euro Grubu Başkanı ve İrlanda Maliye Bakanı Paschal Donohoe de 16 Haziran'da Hırvatistan'ın gerekli kriterleri yerine getirdiğini, ülkenin 1 Ocak 2023'ten itibaren euro para birimine geçebileceğini açıklamıştı.Maliye Bakanları, tarihi adım için gerekli yasal metinleri kabul ederken, 1 euronun resmi olarak 7.53450 Hırvat kunasına tekabül ettiğini belirledi.Euro Bölgesi'ne giren son AB ülkesi 2015 yılında Litvanya olmuştu. Hırvatistan'dan sonra Euro Bölgesi'ne girmesi beklenen bir sonraki ülke ise, 1 Ocak 2024'e dek adımları tamamlamayı hedefleyen Bulgaristan.
https://tr.sputniknews.com/20220712/euro-dolar-paritesi-20-yil-sonra-esitlendi-1058606917.html
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avrupa birliği, euro bölgesi, hırvatistan

Hırvatistan'ın Euro Bölgesi'ne katılması için imzalar atıldı

15:01 12.07.2022 (güncellendi: 15:39 12.07.2022)
© AAEuro
Euro - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2022
© AA
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Hırvatistan'ın 1 Ocak 2023 itibarıyla euro para birimine geçmesi için imza töreni yapıldı.
Avrupa Birliği'nin (AB) maliye bakanları, Salı günü Brüksel’de yaptıkları toplantıda, Hırvatistan’ın gelecek Ocak ayından itibaren Euro bölgesinin 20. üyesi olmasının önünü açacak teklifi onayladı.
AB Konseyi binasında yapılan törene Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, Komisyonun Ekonomiden Sorumlu Üyesi Paolo Gentiloni, AB Dönem Başkanı Çekya'nın Maliye Bakanı Zbynek Stanjura ve Hırvatistan Maliye Bakanı Zdravko Maric katıldı.
AB dönem başkanlığını devralan Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan'ın Euro Bölgesi'ne girmesi için gerekli olan nihai yeşil ışığın verildiğini duyurdu.
Çek Cumhuriyeti Maliye Bakanı Zbynek Stanjura, konuya dair yaptığı açıklamada "Mevkidaşım Zdravko Maric ve tüm Hırvatistan'ı Euro Bölgesi'ne giren 20. ülke olmaları sebebiyle tebrik etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
Böylece Hırvatistan, 27 üyeli Birliğin Euro Bölgesi'ne kabul edilen 20. üyesi oldu.
Hırvatistan 1 Ocak 2023'ten itibaren euro kullanmaya başlayacak ve ülkenin kuna'dan euro'ya geçişi, AB'ye katılmasından yaklaşık 10 sonra gerçekleşmiş olacak.
Lagarde, Brüksel'de düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, "Bu, kutlamanın ve inançlı bir tavrın zamanı. Tüm Hırvatistan, euroya ve Euro Bölgesi'ne katılmanın değerli olduğuna karar verdi ve buna ikna oldu" dedi.
AB Komisyonu, 1 Haziran'da 2013'ten beri AB üyesi olan Hırvatistan'ın gelecek yılın başında euroya geçmeye hazır olduğunu bildirmişti.
Euro Grubu Başkanı ve İrlanda Maliye Bakanı Paschal Donohoe de 16 Haziran'da Hırvatistan'ın gerekli kriterleri yerine getirdiğini, ülkenin 1 Ocak 2023'ten itibaren euro para birimine geçebileceğini açıklamıştı.
Maliye Bakanları, tarihi adım için gerekli yasal metinleri kabul ederken, 1 euronun resmi olarak 7.53450 Hırvat kunasına tekabül ettiğini belirledi.
Euro Bölgesi'ne giren son AB ülkesi 2015 yılında Litvanya olmuştu. Hırvatistan'dan sonra Euro Bölgesi'ne girmesi beklenen bir sonraki ülke ise, 1 Ocak 2024'e dek adımları tamamlamayı hedefleyen Bulgaristan.
Dolar- Euro - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2022
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Euro-dolar paritesi 20 yıl sonra eşitlendi
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