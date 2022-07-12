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https://tr.sputniknews.com/20220712/rusya-ve-turkiye-arasinda-kruvaziyer-gemi-yolculugu-16temmuzda-basliyor-1058642835.html
Rusya ve Türkiye arasında kruvaziyer gemi yolculuğu 16 Temmuz'da başlıyor
Rusya ve Türkiye arasında kruvaziyer gemi yolculuğu 16 Temmuz'da başlıyor
Pandeminin başından bu yana ilk kez Rusya ve Türkiye arasında kruvaziyer gemi çalışacak. Soçi şehrinden Türkiye’ye ilk gemi 16 Temmuz Cumartesi günü yola... 12.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-12T20:35+0300
2022-07-12T20:36+0300
dünya
rusya
kruvaziyer gemisi
türkiye
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Rusya’nın Soçi şehrinden Türkiye’ye ilk kruvaziyer gemisinin 16 Temmuz Cumartesi günü yola çıkacağı ifade edilirken, turların Türk Miray Cruises şirketi tarafından organize edildiği belirtildi.Soçi Belediye Başkanlığı, pandemi başladıktan bu yana ilk kez Soçi limanından düzenli uluslararası seferlerin yapılacağını açıkladı. Uluslararası kruvaziyer operatörü Miray Cruises’in, Soçi’den İstanbul, Bozcaada, Çeşme, Sinop ve Trabzon’a kruvaziyer gemi turu düzenleyeceği ifade edilirken ilk turun 16 Temmuz Cumartesi yapılacağı kaydedildi.Miray Cruises, bu sezon en az 20 bin Rus turisti bu tura çekmeyi planlıyor. 9 katlı geminin bin 382 yolcu kapasiteli olduğu kaydedildi.Soçi Belediye Başkan Yardımcısı İnna Petuhova, “Bu, şehrimiz için yeni istihdam ve bütçeye ek gelir demek” diye konuştu.
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rusya, kruvaziyer gemisi, türkiye

Rusya ve Türkiye arasında kruvaziyer gemi yolculuğu 16 Temmuz'da başlıyor

20:35 12.07.2022 (güncellendi: 20:36 12.07.2022)
© AAKuşadası'na 3 kruvaziyerle 2 bin 139 turist geldi
Kuşadası'na 3 kruvaziyerle 2 bin 139 turist geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2022
© AA
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Pandeminin başından bu yana ilk kez Rusya ve Türkiye arasında kruvaziyer gemi çalışacak. Soçi şehrinden Türkiye’ye ilk gemi 16 Temmuz Cumartesi günü yola çıkacak.
Rusya’nın Soçi şehrinden Türkiye’ye ilk kruvaziyer gemisinin 16 Temmuz Cumartesi günü yola çıkacağı ifade edilirken, turların Türk Miray Cruises şirketi tarafından organize edildiği belirtildi.
Soçi Belediye Başkanlığı, pandemi başladıktan bu yana ilk kez Soçi limanından düzenli uluslararası seferlerin yapılacağını açıkladı. Uluslararası kruvaziyer operatörü Miray Cruises’in, Soçi’den İstanbul, Bozcaada, Çeşme, Sinop ve Trabzon’a kruvaziyer gemi turu düzenleyeceği ifade edilirken ilk turun 16 Temmuz Cumartesi yapılacağı kaydedildi.
Miray Cruises, bu sezon en az 20 bin Rus turisti bu tura çekmeyi planlıyor. 9 katlı geminin bin 382 yolcu kapasiteli olduğu kaydedildi.
Soçi Belediye Başkan Yardımcısı İnna Petuhova, “Bu, şehrimiz için yeni istihdam ve bütçeye ek gelir demek” diye konuştu.
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