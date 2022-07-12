Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci'den 'aşk canlandırma' önerisi: 'Vücudunuza tuzlu su dökün'
15:48 12.07.2022 (güncellendi: 15:55 12.07.2022)
© Fotoğraf : @esraezmeciiUzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci
© Fotoğraf : @esraezmecii
Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, kadınların eşlerini veya sevgililerini 'kendilerine bağlayabilecekleri yöntemlerden' bahsederek, "Banyodan sonra 1 litre suya 2 kaşık tuzu ekleyip, karışımı banyodan sonra sağ tarafınızdan başlayarak tüm vücudunuza dökün. 1 gece öyle kalın. Ertesi gün kendinizi çok iyi hissediyor olacaksınız" dedi.
Kaleme aldığı beş kitabı, 'Esra Ezmeci ile Karşı Karşı'ya adını taşıyan televizyon programı ve sosyal medya paylaşımlarıyla kendinden sıkça söz ettiren Esra Ezmeci, kadın-erkek ilişkileriyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunarak, ilişkilerde 'biten aşkı canlandırmanın mümkün olduğunu' söyledi.
'Çapa atın'
Psikolog Ezmeci, kadınların tuzlu su ve çapalama yöntemini denemelerini tavsiye ediyor. Ezmeci, çapalama yönteminin uygulanması hakkında şunları söyledi:
“Beş noktada çapamız var: koklamak, işitmek, görmek, tat ve dokunma duyusu. Ne kadar duyumuzu hareketlendirirsek o kadar iz bırakıyoruz karşı tarafta. Peki, çapalama ilişkilerde nasıl kullanılır? Eşinizle veya partnerinizle olduğunuz çok mutlu bir anda mesela çok keyifli bir tap noktasında iken, eşinizin avuç içine ve omzuna ya da ensesine küçük baskılar uygulayın. Örneğin, eşinizin avuç içinin ortasına 3 saniyelik 4 ya da 5 kez baskı uygularsanız, o anıyı çapalamış oluyorsunuz. Ancak bu uygulamayı neden yaptığınızı eşinize çaktırmadan, masaj yapıyorum diyerek yapmanız gerekiyor. Daha sonrasında adam elini bir yere çarptı ve avuç içi baskılandığı anda aklına sizinle geçirdiği güzel anılar tetikleyici oluyor."
'Sağ tarafınızdan başlayarak tüm vücudunuza tuzlu su dökün'
Ayrıca Ezmeci, 'tuzlu su yöntemi'yle ilgili şu tavsiyelerde bulundu:
"Kadınlarda dişilik enerjisi var. Çok aktif çalışmak, erkek gücü gerektiren şeyleri yapmak biraz bizim enerjisel dengelerimizi bozuyor. O yüzden haftada bir banyodan sonra 1 litre suya 2 kaşık tuzu ekleyip, karışımı banyodan sonra sağ tarafınızdan başlayarak tüm vücudunuza dökün. 1 gece öyle kalın. Ertesi gün kendinizi çok iyi hissediyor olacaksınız. Karşı taraftan gelen iltifatlara hazır olun. O kadar değişim yaşayanlar oldu ki, mesaj atanlar oldu.”