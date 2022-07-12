Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci'den 'aşk canlandırma' önerisi: 'Vücudunuza tuzlu su dökün'

“Beş noktada çapamız var: koklamak, işitmek, görmek, tat ve dokunma duyusu. Ne kadar duyumuzu hareketlendirirsek o kadar iz bırakıyoruz karşı tarafta. Peki, çapalama ilişkilerde nasıl kullanılır? Eşinizle veya partnerinizle olduğunuz çok mutlu bir anda mesela çok keyifli bir tap noktasında iken, eşinizin avuç içine ve omzuna ya da ensesine küçük baskılar uygulayın. Örneğin, eşinizin avuç içinin ortasına 3 saniyelik 4 ya da 5 kez baskı uygularsanız, o anıyı çapalamış oluyorsunuz. Ancak bu uygulamayı neden yaptığınızı eşinize çaktırmadan, masaj yapıyorum diyerek yapmanız gerekiyor. Daha sonrasında adam elini bir yere çarptı ve avuç içi baskılandığı anda aklına sizinle geçirdiği güzel anılar tetikleyici oluyor."