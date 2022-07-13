https://tr.sputniknews.com/20220713/5-yegeni-ve-engelli-kiz-kardesini-rehin-aldi-16-bin-tl-istedi-1058653143.html

5 yeğeni ve engelli kız kardeşini rehin aldı: 16 bin TL istedi

5 yeğeni ve engelli kız kardeşini rehin aldı: 16 bin TL istedi

Antalya’da ailesi ile yaşadığı tartışma sonrası evde bulunan 5 yeğeni ve engelli kardeşini bıçakla rehin alan şahıs, polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Rehin... 13.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-13T08:25+0300

2022-07-13T08:25+0300

2022-07-13T08:25+0300

türkiye

antalya

rehin

fidye

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Antalya, Muratpaşa Mahallesi 576. sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın 3. katında meydana gelen olayda kardeşleriyle yaşayan Ali A., sabah saatlerinde annesi ve erkek kardeşi ile dolapta bulunan etlerin parçalanması yüzünden tartıştı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Bunun üzerine aile üyeleri polis karakoluna giderek kardeşlerinden şikayetçi oldu. Şikayet sonrası şahıs için evden uzaklaştırma kararı alındı.6 kişiyi rehin aldıŞahıs daha sonra aile yakınları karakolda iken hızla eve gelerek evde bulunan 5 yeğeni ve bir engelli kardeşini bıçakla rehin alıp babasını ve kardeşlerini aradı. Eve gelen kardeşleri ve baba içeri giremedi. Durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.Yaşları 4 ile 17 arasında değişen 6 çocuğu rehin alan şahıs serbest bırakması karşılığında hesabına 16 bin TL para gönderilmesini istedi. Polis ekipleri ise sürekli şahıs ile irtibat kurarak hesabına paranın gönderileceğini belirtti. Şahıs yaklaşık 1 saat sonra ikna edilerek gözaltına alındı. Linç edilmek istendiÇevre bulunan vatandaşlar ise o anları adeta film izler gibi izledi. Karakola götürüleceği sırada aile üyelerinin saldırısına uğrayan genci yine polis ekipleri güçlükle korudu. Çocukları rehin alınan kız kardeşi ise zaman zaman sinir krizi geçirdi. Şahıs daha sonra polis aracına bindirilerek karakola götürüldü.

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antalya, rehin, fidye